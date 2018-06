Von Klara Hürlimann

Innsbruck — Alle vier Jahre kommen selbst die größten Sportmuffel nicht an Fußball vorbei: Dann nämlich, wenn die Weltmeisterschaft durch Tierorakel, Wettspiele und Sammelheftchen allgegenwärtig ist. Nicht zuletzt erobert das sportliche Spektakel auch die Musikbranche und hat der Welt so bereits den einen oder anderen schwer wieder loszuwerdenden Ohrwurm geschenkt. 1962 entstand der erste offizielle WM-Song, seitdem haben unzählige offizielle und inoffizielle Fußballhymnen die Charts erobert. Eine kleine musikalische Zeitreise durch mehr als 50 Jahre Fußballgeschichte:

1962: So fing alles an...

In Chile wird 1962 nicht nur Fußball gespielt, sondern auch Rock'n'Roll getanzt — zum ersten offiziellen WM-Song "El Rock del Mundial".





1974: Eine deutsche Liebeserklärung an den Fußball...

Einen Sieg im eigenen Land darf 1974 die deutsche Nationalmannschaft feiern. Passend dazu singt die Nationalelf im Chor "Fußball ist unser Leben, denn König Fußball regiert die Welt".





1982: Spanische Leidenschaft auf dem Spielfeld...

"El campo es una fiesta" ("Das Feld ist eine Party") singen die WM-Gastgeber 1982. Weniger feierlich schnneidet die spanische Nationalmannschaft ab, schon in der 2. Runde scheitert sie an Deutschland und England.





1998: Sommerhit vom Frauenschwarm...

Einen der besagten hartnäckigen Ohrwürmer bringt Ricky Martin im Sommer 1998 rechtzeitig zur WM in Frankreich auf den Markt. Mit dem Sommerhit erobert der Latino-Popstar nicht nur die Charts, sondern auch viele Frauenherzen.





2002: Starke Frauenstimme für Südkorea und Japan...

"Boom" singt 2002 US-Sängerin Anastacia und bringt damit ordetlich Frauenpower in die Fußball-WM in Asien. Glück bringt das offenbar dem südkoreanischen Nationalteam, das bis ins Halbfinale vorrücken kann. Sieger wird letztendlich aber doch noch Brasilien.





2006: Deutsche Hits auf dem Vormarsch...

Auch wenn der Titel schlussendlich an die italienischen Nachbarn geht, wird die WM 2006 in Deutschland gebührend zelebriert. Den offiziellen Song liefert Herbert Grönemeyer mit "Zeit, dass sich was dreht", doch auch die Sportfreunde Stiller kommen mit "54, 74, 90, 2006" im Stadion gut an. Dank ausgetauschter Jahreszahl wird der Song auch bei der WM 2010 noch ausgiebig mitgegrölt.





2010: Ansteckender Hüftschwung und zwei Gute-Laune-Hits...

Einen der erfolgreichsten und mitreißendsten WM-Hits singt 2010 Shakira mit "Waka Waka (This Time For Africa)". Bei den Dreharbeiten zum Musikvideo tanzt sie nicht nur durch Südafrika, sondern lernt auch noch ihren Partner Gerard Piqué kennen. Der kickt sich mit der spanischen Nationalmannschaft bis zu Sieg. Gute Laune verbreitet außerdem der somalisch-kanadische Sänger K'Naan mit "Wavin' Flag".





2014: Pitbull und Shakira laden zum Tanzen ein...

Shakira setzt vier Jahre nach "Waka Waka" ihre Erfolgssträhne mit "La La La" fort, passend zum Gastgeberland holt sie sich diesmal den Brasilianer Carlinhos Brown an Bord. Jennifer Lopez, Claudia Leitte und viele tanzende brasilianische Schönheiten holt sich dagegen US-Rapper Pitbull für den offiziellen WM-Song an seine Seite. Zwei Hits, die zum Feiern einladen.





2018: Altbekanntes, ein berühmtes Gesicht und eine Anti-Fußball-Hymne...

Coca-Cola — meist ein hochgehandelter Anwärter auf den erfolgreichsten WM-Hit — lässt heuer Jason Derulo für sich singen und baut sogar seinen Slogan "Taste the Feeling" in den Song ein. Im offiziellen Song der WM 2018 in Russland überrascht vor allem ein bekanntes Gesicht — Schauspieler Will Smith rappt an der Seite von Nicky Jam und der kosovarischen Sängerin Era Istrefi. Eine WM-Hymne der etwas anderen Art liefert der deutsche Komiker Klaas Heufer-Umlauf, der mit einem Augenzwinkern seine fehlende Begeisterung für Fußball besingt.