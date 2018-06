Gruppe C, Frankreich - Australien 12.00 Uhr

Titel-Mitfavorit Frankreich steigt am Samstag (12.00 Uhr) in Gruppe C mit einer vermeintlich leichten Aufgabe in die WM ein. Australien ist in der Kasan-Arena der erste Gradmesser für die „Equipe Tricolore“, die sich gegen den Außenseiter aus „Down Under“ keine Blöße geben will.

Dennoch ist der französische Teamchef Didier Deschamps auf harte Gegenwehr eingestellt. „Die Australier sind gut organisiert und nicht nur aufs Verteidigen konzentriert. Sie haben eine Angriffs-Mentalität, darauf müssen wir vorbereitet sein“, warnte der Weltmeister-Kapitän von 1998, der noch um die an Knieblessuren laborierenden Verteidiger Djibril Sidibe und Samuel Umtiti bangt.

Speziell in der Offensive verfügt Deschamps über eine Schlagkraft wie nur wenige andere Teams bei dieser Endrunde. Jüngste Trainingseindrücke ließen darauf schließen, dass die Sturmreihe von Ousmane Dembele, Antoine Griezmann und Kylian Mbappe gebildet wird - für Spieler wie Olivier Giroud oder Thomas Lemar bleibt wohl nur ein Platz auf der Bank.

Gruppe C, Peru - Dänemark 18.00 Uhr

Das peruanische Nationalteam hat sich vor seinem ersten WM-Spiel nach fast 36 Jahren extrem motiviert gezeigt. Am Samstag (18.00 Uhr) treffen die „Inkas“ in Saransk auf Dänemark. Wer für Peru spielen wird, „wird sein Leben für die peruanische Auswahl geben“, sagte Stürmer Edison Flores. Dänemark will indes zeigen, dass die Skandinavier nicht nur von Christian Eriksen abhängig sind.

„Die Mannschaft ist vorbereitet. Es ist das Debüt gegen Dänemark, und es ist wichtig, dass wir es gewinnen“, meinte Mittelfeldspieler Yoshimar Yotun vor dem Auftaktmatch der Gruppe C in Saransk. Die Peruaner, die sich erst im Play-off gegen Neuseeland für die WM qualifizierten, gaben sich nicht unbedingt bescheiden. „Das Ziel ist der erste Platz, damit wir im Achtelfinale keinen starken Gegner haben“, formulierte etwa Watford-Angreifer Andre Carrillo die Ansprüche.

Dänemark hofft logischerweise auf einen gut aufgelegten Eriksen, setzt jedoch auf sein starkes Kollektiv. „Das ist keine One-Man-Show“, stellte Trainer Age Hareide in Bezug auf den offensiven Mittelfeldspieler von Tottenham klar. Der 26-Jährige bestreitet seine zweite WM, nachdem er bereits vor acht Jahren in Südafrika als Teenager mit von der Partie gewesen war.

Gruppe D, Argentinien - Island 15.00 Uhr

Die Rollen scheinen vor dem Auftaktspiel der Gruppe D klar verteilt: Auf der einen Seite Großmacht Argentinien, Vizeweltmeister und Team von Superstar Lionel Messi, auf der anderen WM-Neuling Island. Doch die „Albiceleste“ stellt sich gegen die körperlich robusten Isländer auf ein mögliches Geduldsspiel ein. Die Turniervorbereitung lief bei beiden nicht nach Wunsch.

„Sie verteidigen mit zwei Blöcken, stehen sehr eng, es wird sehr schwer, da durch zu kommen“, prophezeite Torhüter Wilfredo Caballero, der mit 36 Jahren sein WM-Debüt geben dürfte. Die argentinische Mannschaft werde am Samstag im Spartak-Stadion von Moskau alles aufbieten müssen, um die körperlich starken Isländer zu attackieren, meinte der Ersatzkeeper von Chelsea, versicherte aber auch: „Wir haben unsere Waffen.“

Die Südamerikaner werden dabei auf ihre spielerischen Vorteile und ihre Wendigkeit zurückgreifen. Einer davon vollendet beides beinahe in Perfektion: Lionel Messi. Der Weltstar vom FC Barcelona soll das stolze Argentinien endlich zum dritten Weltmeistertitel (nach 1978 und 1986) in der Geschichte des Landes führen. Zusätzliche Hoffnung ruhen auf Sergio Aguero. Die Kniebeschwerden des Manchester-City-Stürmers, der als bester Freund von Messi im Kader gilt, sind abgeklungen.

Island, daran besteht kein Zweifel, wird sich mit voller Wucht und seinem ganzen kulturellen Erbe dagegen stemmen. „Sobald wir auf den Platz gehen, sind wir Wikinger und kämpfen bis zum Ende. Unsere Mentalität ist das Größte, was wir haben. Wir haben vor niemanden Angst“, sagte Ersatztorhüter Runar Alex Runarsson.

Gruppe D, Kroatien - Nigeria

Kroatiens Nationalmannschaft erwartet im Auftaktspiel selbstbewusste „Super-Adler“. Nigeria stellt bei der Endrunde in Russland das unerfahrenste Team, nichtsdestotrotz haben sich die Westafrikaner die K.o.-Phase als Ziel gesetzt. Die Kroaten wollen sich am Samstag (21.00 Uhr) im Kaliningrad-Stadion davon unbeeindruckt zeigen. Bei der WM in Brasilien vor vier Jahren schaffte es zwar Nigeria, nicht aber Kroatien ins Achtelfinale. Luka Modric, Ivan Rakitic und Co. wollen es nun besser machen.

Seit ihrer ersten WM-Teilnahme vor 20 Jahren in Frankreich eilt den damals drittplatzierten Kroaten der Ruf einer Mannschaft auf dem Sprung zu Höherem voraus. In drei Endrunden seit damals schafften es die Balkan-Kicker freilich nie über die Gruppenphase hinaus. Interne Querelen machten den hoch talentierten Kroaten oft mehr zu schaffen als die Gegner. Der seit Oktober des Vorjahres als Teamchef amtierende Zlatko Dalic hat die Egos bisher unter einen Hut gebracht. „Wir hoffen in Russland auf Großes“, fasste Rakitic die Grundstimmung im Team zusammen.

Nigeria macht der Gegner nach außen hin keine Angst. „Wir sind ein Außenseiter, aber wir sind ein ambitionierter Außenseiter“, betonte Trainer Gernot Rohr. „Nigeria wird für Kroatien bereit sein“, kündigte der 64-jährige Deutsch-Franzose an.