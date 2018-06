Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Irgendwann ging es bei einem Tiroler wegen neurologischer und psychiatrischer Probleme nicht mehr. Und so häuften sich bei dem Facharbeiter Krankenstände, bis der damalige Endvierziger Ende 2010 seinen Beruf nicht mehr ausüben konnte. Mehrfach gutachterlich und medizinisch befundet, wurde dem Tiroler darauf eine befristete Pension bis zum März 2014 gewährt. Da auch darauf keinerlei Besserung in Sicht war, wurde dem Kranken über das Arbeits- und Sozialgericht eine unbefristete Invaliditätspension gewährt. Ergebnis der fachärztlichen Begutachtung damals: „Mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit ist eine Besserung nicht mehr zu erwarten. Die Krankheit vereinnahmt den Kläger nun schon seit 35 Jahren, dazu sind die Krankheitsbilder wegen ungünstiger Regelkreise medikamentös nicht und psychotherapeutisch nur schwer beeinflussbar.“

So weit, so bitter für den Frühpensionisten. Das Schicksal wollte es, dass er darauf zusätzlich zum bestehenden Krankheitsbild auch noch weitere gesundheitliche Rückschläge erleiden musste – wie beispielsweise zwei akute Bandscheibenvorfälle.

Ganz und gar mit sich selbst beschäftigt, flatterte dem Mann letztes Jahr eine Einladung der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) ins Haus. Eine medizinische Nachuntersuchung wegen Verdachts der Nebenbeschäftigung sollte es werden. Der Tiroler war sich keiner Schuld bewusst und besuchte daraufhin die PVA-Zweigstelle. Nach kurzer Unterredung und medizinischer Untersuchung öffnete ihm der darauf zugestellte Bescheid jedoch die Augen. Mit dem Papier in der Hand wandte er sich noch letzten August an den Wörgler Rechtsanwalt Peter Föger.

„Ihre Invaliditätspension wird mit Ablauf September entzogen. Die Pension ist zu entziehen, wenn die Voraussetzungen des Anspruchs nicht mehr vorhanden sind. Nach Ergebnis der ärztlichen Begutachtung kann aus einer am Arbeitsmarkt bewerteten Tätigkeit wieder ein entsprechendes Entgelt erzielt werden.“

Gegen den für seinen Mandanten schockierenden Bescheid erhob Rechtsanwalt Föger sofort Klage am Arbeits- und Sozialgericht (ASG). Föger: „Die Vorgangsweise der PVA ist nicht nachvollziehbar. Unter nicht rechtlich gedeckten Umständen wurde er hier als Bezieher einer unbefristeten Invaliditätspension aufgefordert, sich einer weiteren medizinischen Untersuchung zu unterziehen. Die vormalige Gerichtsentscheidung war jedoch fundiert und für den Mandanten maßgeblich, um sein weiteres Leben unter Zugrundelegung der gesicherten monatlichen Pensionszahlungen zu organisieren beziehungsweise sich mit seiner ohnehin schwierigen Lebenssituation zu arrangieren.“

Leichter wurde es durch den Bescheid vorab nicht. So ging es erneut ans Landesgericht und weiter zum anerkannten Neurologen Miklos Marosi. Der wiederum stellte in seinem Gutachten zum Pensionsbezieher wie schon Kollegen 2014 ein mutiples Erkrankungsbild mit psychiatrisch zu behandelnden Aspekten fest. Eine Arbeitsfähigkeit würde nicht bestehen. Schon 2014 hatten die Gutachter zum einst noch besseren Zustand attastiert: „Die tägliche Gesamtarbeitszeit wäre mit maximal drei bis vier Stunden anzusehen, über sieben Wochen Krankenstand jährlich wären zu erwarten.“ Aus formalen Gründen kam es nun deshalb vor ASG-Richter Markus Neyer zum Vergleich, über den die Invaliditätspension unbefristet erhalten bleibt, Rückzahlungen fließen und die PVA die Verfahrens- kosten übernimmt. Anwalt Föger warnt jedoch: „Bedenklich ist hier, dass Personen, die obrigkeitshörig solchen Aufforderungen Folge leisten, mit existenziellen Problemen konfrontiert werden, welche wiederum nur mühsam in einem langen Gerichtsverfahren saniert werden können.“