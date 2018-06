Von Alois Vahrner

Innsbruck — Vor knapp eineinhalb Jahren hatte das Land Tirol die Lebensraum 4.0 GmbH gegründet — mit dem von LH Günther Platter erklärten Ziel, die Marke Tirol in den Bereichen Standort-, Tourismus- und Landwirtschafts-Vermarktung besser und gezielter steuern zu können. Als ehrenamtlicher Geschäftsführer der Gesellschaft wurde der frühere Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle bestellt.



Nach dem zunächst sehr zaghaft gebliebenen Versuch, die drei Marketing-Institutionen enger zusammenzuspannen, will das Land Tirol jetzt laut TT-Informationen einen Gang zulegen: Künftig sollen Tirol Werbung, Agrarmarketing und Standortagentur gesellschaftsrechtlich in einer Holding integriert werden. Als Muttergesellschaft soll die im Landesbesitz stehende Lebensraum Tirol 4.0 GmbH fungieren. Diese wird als künftige Holding in allen drei Gesellschaften eine deutliche Mehrheit halten.

Die Tirol Werbung, die Standortagentur sowie das Agrarmarketing sollen auch in Zukunft als eigenständige Gesellschaften bestehen bleiben, allerdings unter der strategischen Führung der Lebensraum Tirol 4.0 GmbH. Für diese Holding soll auch ein neuer hauptamtlicher Geschäftsführer per öffentliche Ausschreibung gesucht werden, Töchterle soll demnach als Vorsitzender in den Beirat wechseln.

Ziele der geplanten Umstrukturierung sollen, wie es heißt, eine schlankere Struktur und eine bessere gemeinsame Vermarktung des Standorts Tirol sein.

Papiertiger bekommt Kompetenzen

Von den beim Start verkündeten großen Ideen blieb bisher vor allem auch aus Strukturgründen nur ein Papiertiger: Die Anfang 2017 aus der Taufe gehobene Lebensraum Tirol 4.0 GmbH soll jetzt aber nach dem Willen der Landes­spitze mit weit umfangreicheren Kompetenzen ausgestattet werden. Nach TT-Informationen soll die strategische Marke Tirol künftig von einer Gesellschaft gesteuert werden. Deshalb werden Tirol Werbung, die Standortagentur Tirol und die Agrarmarketing Tirol gesellschaftsrechtlich in eine Holding eingebracht. Als neue Muttergesellschaft der drei Institutionen wird die Lebensraum Tirol 4.0 GmbH kräftig aufgewertet. Die neue Holding werde an allen drei Gesellschaften eine deutliche Mehrheit halten, heißt es.

Tirol Werbung, Standortagentur und Agrarmarketing hätten bisher gute Arbeit geleistet und blieben auch als selbstständige Gesellschaften bestehen, die strategische Führung soll aber die Holding bekommen. Ziel sei aber ein­e engere Zusammenarbeit und auch eine Kommunikation „aus einer Hand", wie es heißt. Und man sehe ein Potenzial für Synergien in der gemeinsamen Profilierung und Vermarktung des Standortes Tirol über den Tourismus hinaus.

Klare und schlanke Struktur

Aus den bisherigen komplizierten Konstruktionen (etwa Tirol Werbung mit Verein und GmbH oder Standortagentur mit Kuratorium, Agrarmarketing mit Verein) solle eine klarere und schlankere Struktur geschaffen werden. Auch dadurch seien Einsparungen möglich.

Für die künftige zentral­e Holding soll auch relativ rasch ein hauptamtlicher Geschäftsführer per Ausschreibung gesucht werden. Der frühere Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle, der bisher als ehrenamtlicher Geschäftsführer fungierte, soll Vorsitzender des Beirats werden. Die Landesregierung will offenbar noch vor dem Sommer die entsprechenden Beschlüsse fassen.