Innsbruck, Berlin – Deutlich verärgert hat LH Günther Platter (ÖVP) am Samstag auf die Kritik des deutschen Verkehrsministers Andreas Scheuer (CDU) an den Blockabfertigungen reagiert. Seit 25 Jahre schließe man mit Deutschland Vereinbarungen, um den Lkw-Transitverkehr auf die Schiene zu bringen. „Passiert ist nur etwas in Tirol, Deutschland hat eine Vereinbarung nach der anderen gebrochen“, so Platter.

Die Blockabfertigungen auf der Inntalautobahn seien Notmaßnahmen, um die Bevölkerung vor dem „ständig steigenden Lkw-Transit zu schützen“, rechtfertigte der Landeschef die Maßnahmen. Mit EU-Recht seien sie vereinbar, das würden Äußerungen der EU-Kommission sowie zahlreiche Rechtsgutachten belegen. Anstatt zu kritisieren solle der deutsche Verkehrsminister sich lieber darauf konzentrieren, den Lkw-Transitverkehr nachhaltig auf die Schiene zu verlagern.

„Grenze der Belastbarkeit längst überschritten“

„Bei den Schienen-Ausbaumaßnahmen kann sich Deutschland an Tirol und Österreich ein Beispiel nehmen“, sagte Platter, der Scheuer erneut einlud, sich vor Ort selbst ein Bild der Situation zu machen. Für den Brenner-Transit-Gipfel habe dieser „ja leider keine Zeit gehabt“, kritisierte Platter seinerseits. „Auf seinem Weg nach Tirol wird ihm (Scheuer, Anm.) auf jeden Fall bewusst werden, dass auch im bayrischen Teil des Inntales die Grenze der Belastbarkeit für Mensch, Natur und Infrastruktur durch den Transit-Verkehr längst überschritten ist“, machte der Tiroler Landeshauptmann deutlich.

Scheuer hatte zuvor kritisiert, dass sich der freie Warenverkehr in Europa „nicht mit Autobahn-Blockaden und Blockabfertigung“ vertrage. Man könne auch nicht wie Platter es tue, mit immer neuen Forderungen kommen, die über schon Vereinbartes hinausgehen. (APA)