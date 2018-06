Bei der von der schwarz-blauen Regierung geplanten Arbeitszeitflexibilisierung gehen die Emotionen hoch. Die eine Seite spricht von Lohnraub, die andere Seite von Entscheidungsfreiheit. Was stimmt denn nun?

Ulrike Huemer: Prinzipiell ist der Terminus „flexible Arbeitszeiten“ positiv konnotiert. Die Krux ist, wer über diese Flexibilität bestimmt. Wenn der Arbeitnehmer selbstständig über diese flexible Arbeitszeit verfügen kann, ist das sicher mit positiven Aspekten verbunden. Wenn allerdings die Zeitsouveränität nur arbeitgeberseitig vorhanden ist, sehe ich nicht, wo die positiven Effekte für die Arbeitnehmer sein sollen. Was man nicht vergessen darf: Es heißt immer, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber stets auf Augenhöhe verhandeln. Das kann man sicher nicht generell so sagen. Es gibt eine gewisse Machtasymmetrie. Der Arbeitnehmer ist in einer besseren Situation, wenn es beispielsweise eine Arbeitskräfteknappheit gibt. Da kann man dieses Verhandeln auf Augenhöhe vermutlich schon haben. Aber in Bereichen, wo es einen Überschuss an Arbeitskräften gibt, haben die Arbeitnehmer definitiv weniger Verhandlungsmacht als die Arbeitgeber.

Mir ist die Debatte allgemein zu schwarz-weiß. Die Arbeitnehmerseite sieht das nur negativ, die Arbeitgeberseite nur positiv. Das sind Extreme, die hier bedient werden. Es gibt aber genug Graustufen. Nicht jedes Arbeitsverhältnis ist gleich, nicht jede Branche hat dieselben Anforderungen. Viel wurde ja bisher auf Kollektivvertragsbasis gelöst, weil man auf diese Spezifika in den Branchen eingegangen ist. Das Gesetz hat den Rahmen vorgegeben und auf Kollektivvertragsebene wurden die Details geklärt. Das war ein konsensueller und guter Weg.

Sie sehen also keinen Sinn darin, ein neues Arbeitszeitgesetz über alle Branchen drüberzustülpen?

Huemer: Genau, weil auf die Art und Weise gibt man dieses Flexibilisierungsinstrument allen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Es gibt ja schon jetzt im Arbeitszeitgesetz die Möglichkeit, zwölf Stunden zu arbeiten. Das Arbeitszeitrecht enthält viele Flexibilisierungselemente.

Warum braucht es dann diese Novelle?

Huemer: Es macht das Regelwerk überschaubarer und einfacher. Aber diese Sondertatbestände haben Rücksicht genommen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Arbeitsverhältnisse.

Im Arbeitszeitgesetz soll eine Freiwilligkeit verankert werden. Reicht das?

Huemer: Das stelle ich mir persönlich sehr schwierig vor, wenn man den Arbeitnehmer bei einem aufrechten Dienstverhältnis vor das Arbeitsgericht bringt, wenn dieser Überstunden nicht leisten kann oder will. Das ist aber keine juristische Einschätzung.

Es wird befürchtet, dass der 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche irgendwann zur Normalität werden. Ist diese Befürchtung berechtigt?

Huemer: Das kann ich mir nicht vorstellen. Das geht auf Dauer auf die Substanz und lässt sich nicht durchhalten. Das Arbeitszeitgesetz ist ein Arbeitnehmerschutzgesetz. Es schützt vor zu starker gesundheitlicher Belastung. Das ist der Hintergrund, weil sonst bräuchte ich das ja gar nicht.

Gibt es etwas im Initiativantrag zum Arbeitszeitgesetz, das für Sie unklar formuliert ist?

Huemer: Das Arbeitszeitgesetz gilt ja nicht für alle Beschäftigten. Selbstständige, öffentlich Bedienstete und Beschäftigte bei den Krankenanstalten fallen ja nicht unter dieses Gesetz. Bislang sind auch leitende Angestellte ausgenommen – im Gesetzesentwurf werden nun „sonstige Personen mit selbstständiger Entscheidungsbefugnis“ aufgezählt. Das ist ein relativ schwammiger Terminus. Für mich liest sich das so, als würde der Personenkreis, der nicht mehr vom Arbeitszeitgesetz eingefangen wird, vergrößert. Ein leitender Angestellter und eine „Person mit selbstständiger Entscheidungsbefugnis“ sind für mich zwei Paar Schuhe. Ein leitender Angestellter übernimmt Verantwortung für andere Mitarbeiter, der hat eine Führungsaufgabe. Bei leitenden Angestellten gibt es keine zeitliche Einschränkung. Eine „Person mit selbstständiger Entscheidungsbefugnis“ klingt weitreichend, ohne es aber juristisch beurteilen zu können.

Das Gespräch führte Serdar Sahin