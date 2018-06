Innsbruck - Konzerte, Theater, Schlager und Sommerfeste - am Wochenende sind die Events wieder los in Tirol. Dabei ist für jeden was, ob zusammen mit Familie, mit Freunden, vormittags, nachmittags oder abends.

,,Wiltstock" am Wiltener Platzl (Freitag)

Als großes Abschluss-Event des Wiltener Kultursommers 2018 findet dieses Jahr ein Musikfestival seinen Platz im Programm. Am Freitag ab 16 Uhr rocken dabei Another Vision aus Wien und Superpursuitmode aus Innsbruck die Bühne. Im Anschluss klingt der Abend mit einer Woodstock-Dokumentation und dem ein oder anderen Drink gemütlich aus.



Schwazer Weinfest (Freitag und Samstag)

Winzer aus elf verschiedenen österreichischen Weinbaugebieten präsentieren am 2. Schwazer Weinfest auf dem Marktplatz vor den Schwazer Stadtgalerien am Freitag und Samstag ab 16 Uhr ihre edlen Tropfen. Dazu gibt's heimische Schmankerl und Unplugged-Live Musik bis 23 Uhr. Der Eintritt ist frei.



BOTANICA 2018 - Das Sommerfest im Botanischen Garten (Freitag und Samstag)

Gemeinsam mit ,,Die Bäckerei Kulturbackstube" und ,,Spielraum für Alle - KochLokal" lädt der Botanische Garten Innsbruck am Freitag und Samstag ab 14 Uhr zu einem sommerlichen Gartenfest ein. Zwei Tage lang wird inmitten der Schönheit der Gartenanlage ein buntes, vielfältiges und lebendiges Programm für alle erblühen. Von (Mini-)Konzerten (u.a. mit Character, lilla, Little Element und Eternal Rags) über Workshops und Nachtführungen wird es viel Überraschendes zu entdecken geben. Picknick im Garten ist ausdrücklich erwünscht. Eintritt sind freiwillige Spenden.



,,Volpone" in den Haller Gassenspielen (Samstag und Sonntag)

In doppelter Hinischt kehren die Haller Gassenspiele 2018 zurück in die Burg Hasegg: Zum einen nutzen sie nach 2014 heuer das erste Mal wieder das besondere Ambiente der mittelalterlichen Festung, zum anderen wurde,,Volpone" genau vor 30 Jahren ebenfalls in der Burg aufgeführt. Die rasante Komödie von Stefan Zweig in amüsanter Überarbeitung und südländischem Flair feiert am Samstag um 20 Uhr Premiere.



Weitere Spieltermine:

1., 5., 6., 8.,11., 12., 13., 14., 19., 20., 22., 25., 26., 27. und 28. Juli.

TT-Café in Reutte (Samstag)

Zehn Stationen gibt es bei der großen Frühstückstour der Tiroler Tageszeitung insgesamt, auf denen TT-Leser neben viel Information und Unterhaltung auch ein leckeres Frühstück erwartet. Am Samstagvormittag macht sie am Isserplatz in Reutte Halt. Die zehn Gäste, die Chefredakteur Alois Vahrner ab 9 Uhr (wie immer die Startzeit fürs TT-Café) auf der Bühne interviewt, können sich wieder sehen lassen: Unter anderem werden die neue Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann, Marco Regensberger, Vizestaatsmeister im Bankdrücken, der junge Reuttener Olympiateilnehmer Kilian Walch und Peter Mittermayr, Direktor der Pflegeschule Reutte, Platz nehmen.



Seefelder Schlagernacht - ,,Der Berg bebt" (Samstag)

Am Samstag ab 16 Uhr ist es soweit: Stars der Schlagerszene wie Nik P. & Band, Vanessa Mai, Fantasy, Hannah und Ben Zucker tummeln sich beim Open Air der Seefelder Schlagernacht in der Hotel Klosterbräu-Arena. Ab 22 Uhr geht es weiter mit der Aftershowparty im Hotel Klosterbräu. Tickets gibt's bei Ö-Ticket, eventim, www.lindnermusic.at, www.agentur-schennach.at und in allen heimischen Banken.

Klassik am Berg (Samstag)

InnStrumenti wagen sich auf den Berg: Das Tiroler Kammerorchester gibt auf 1965 Metern Höhe über Innsbruck ein Klassik-Konzert Open Air. Unter der Leitung von Gerhard Sammer spielt das Ensemble um 19 Uhr unter anderem Ausschnitte aus Mozarts „Kleinen Nachtmusik, aus der „Morgenstimmung" von Grieg und den Strauss-Walzer „Aus den Bergen". Die Patscherkofelbahn ist von 8.30 bis 23.30 Uhr in Betrieb, bei Schlechtwetter findet das Konzert im Canisianum in Innsbruck statt.



Eröffnung des Sommerfestivals in den Swarovski Kristallwelten (Sonntag)

In den Swarovski Kristallwelten findet zwischen 1. Juli und 31. August zum zweiten Mal ein Sommerfestival statt: Unter dem Motto ,,Der verzauberte Garten" haucht der Bühnendesigner Simon Costin dem Garten und dem Inneren des Riesen eine ganz besondere Magie ein. Als Metapher für das Paradies präsentieren sich die farbenfrohen, künstlerischen Interventionen und zahlreichen interaktiven Attraktionen einen Sommer lang in Tirol. Die Kristallwelten sind dafür täglich verlängert von 8.30 bis 22 Uhr geöffnet. Ab 18 Uhr gibt es reduzierte Abendtickets um 15 Euro inklusive Sommerdrink, Kinder bis 14 Jahre haben freien Zutritt.

,,Widi's Familienfest" in Hochoetz (Sonntag)

Am Sonntag findet zum zweiten Mal im Widiversum Hochoetz das Widi-Familienfest statt. Besonderes Highlight im 3000 Quadratmeter großen Abenteuerparadies ist das Kindertheater „Frogo & Lele" (15 Uhr) zum Mittanzen, Mitsingen und Mitklatschen. Weitere Attraktionen im Programm sind eine Kinderschminkstation, Reiten mit Islandpferden, die Widi-Malstation, Gratiszuckerwatte, Riesenseifenblasen und eine erlebnisreiche Rätselralley. Das Fest beginnt um 11 Uhr. Der Eintritt ist mit einem gültigen Bergbahnticket frei. (anl)

