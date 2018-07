Wolfgang Katsch , SOS-Kinderdorf-Geschäftsleiter: „Es gäbe viel zu tun für Kinder und Jugendliche in Not. Österreich, die Europäische Kommission sowie alle anderen EU-Mitgliedsstaaten haben sich zur UNO-Kinderrechtskonvention bekannt. Trotzdem widerspricht die reale Politik in den einzelnen Ländern, aber auch auf europäischer Ebene diesen speziellen „Menschenrechten für Kinder“ immer wieder. SOS-Kinderdorf würde sich von einer engagierten österreichischen EU-Ratspräsidentschaft u. a. erhoffen, dass die EU-Jugendstrategie finalisiert wird. Da könnten konkrete Ziele im Zusammenhang mit Chancengerechtigkeit bei Bildung/Ausbildung, im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit und bei der Beteiligung von Kindern/Jugendlichen an Entscheidungsprozessen definiert und Programme budgetiert werden. Und es geht um das Thema, wie Europa mit Kindern/Familien auf der Flucht umgeht. Die Traumatisierung von Zigtausenden Kindern wird hingenommen. Statt akkordierte Resettlement-Programme zu installieren, wird Kindern und Eltern das Wieder-zusammen-Sein nach getrennter Flucht extrem erschwert. Auch darüber muss gesprochen werden.“ (wa) Felix Piazolo , Senior Researcher am Institut für Strategisches Management, Marketing und Tourismus der Universität Innsbruck, Fachgebiet u. a. E-Government und Public Governance: „Die zügig voranschreitende und vielfältig ausgeprägte Digitalisierungswelle erfordert in Europa von der Politik als auch vom Bildungswesen ein bewusstes und zielführendes Vorgehen, um einerseits die Rahmenbedingungen – insbesondere rechtlicher und ethischer Natur – der erlaubten Handlungsspielräume abzustecken und um andererseits adäquate Aus- und Fortbildungsangebote zu entwickeln. Zudem sollte auf nationaler und europäischer Ebene ein breites Bewusstsein darüber entstehen, dass die Digitalisierung schlussendlich sowohl zu sehr positiven als auch herausfordernden Zukunftssituationen führen kann bzw. wird. Je flexibler die relevanten Technologien, Datenströme und Prozesse sein werden und strategisch sinnvoll für die Gesellschaft und die Wirtschaft eingesetzt werden, desto wahrscheinlicher wird der positive Effekt der Digitalisierung auf das Gemeinwohl und die Wettbewerbsfähigkeit sein.“ (lipi) Andreas Maurer , Professor und Inhaber des Jean-Monnet-Chairs für Politikwissenschaft und EU-Integration an der Uni Innsbruck: „Einer der Schwerpunkte des österreichischen EU-Ratsvorsitzes im Rat besteht in der Pflege der Beziehungen der EU zu ihren unmittelbaren Nachbarn. Den Fokus legt Wien hierbei auf die kleine Gruppe der Staaten des ehemaligen Jugoslawiens. Hier beabsichtigt die Bundesregierung, „messbare Fortschritte“ in der Annäherung zu erzielen. Die Erfolgschancen können als relativ hoch eingeschätzt werden, da bereits die bulgarische Ratspräsidentschaft gemeinsam mit der EU-Kommission das Feld für die Beitrittsverhandlungen bereitet hat. So liegt seit Februar 2018 die Kommissionsstrategie „für eine glaubwürdige Erweiterungsperspektive für und ein verstärktes Engagement der EU gegenüber dem westlichen Balkan“ inklusive sechs Leitinitiativen mit spezifischen Maßnahmen vor, um die Transformationsbemühungen der betroffenen Länder zu unterstützen. Die Leitinitiativen reichen von der Stärkung der Rechtsstaatlichkeit über gemeinsame Ermittlungsgruppen bis hin zur Senkung der Roamingkosten.“ (wa)