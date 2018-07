Wien/Innsbruck — Als „Vorgeschmack auf künftige Zeiten" bezeichneten deutsche Medien die seit gestern wieder praktizierten Grenzkontrollen am Brenner und in Kufstein/Kiefersfelden. Wegen des EU-Gipfels wird bis Freitag stichprobenartig kontrolliert. 1200 Exekutivbeamte stehen rund um das Treffen der Innen- und Justizminister in der Tiroler Landeshauptstadt im Einsatz, unterstützt werden sie dabei von 1100 Soldaten. Der Luftraum über Tirol ist überdies teilweise gesperrt, das Bundesheer führt eine verstärkte Luftraumüberwachung durch.

Kurzfristige Grenzkontrollen nicht ungewöhnlich in EU

Vorübergehende Grenzkontrollen am Brenner sind nichts Ungewöhnliches, vor dem Treffen der EU-Innen- und Justizminister von Mittwoch bis Freitag in Innsbruck wird seit Montag wieder kontrolliert. An der Grenze zu Südtirol und zu Bayern. 1200 Polizisten stehen im Einsatz — auch in Innsbruck. Dazu kommt noch eine verstärkte Luftraumüberwachung durch das Bundesheer in Tirol. Ein Flugbeschränkungsgebiet über Teilen Tirols wurde verordnet. Wie das Verteidigungsministerium gestern mitteilte, schützen mehr als 1100 Soldaten, 26 Militärluftfahrzeuge, darunter zwölf Hubschrauber, die Veranstaltung und die Bevölkerung.

Am Brenner und in Kufstein/Kiefersfelden werden Sicht- sowie Stichprobenkontrollen durchgeführt, durchreisende Pkw-Lenker auf 30 Stundenkilometer heruntergebremst. Es gab kleinere Staus, in Kufstein erfolgte gestern früh darüber hinaus noch eine Lkw-Blockabfertigung. Dadurch ergab sich zu Spitzenzeiten ein Lkw-Rückstau auf die bayerische Autobahn von bis zu 15 Kilometern.

Verkehr nur mäßig behindert

Ansonsten verlief Tag eins der Grenzkontrollen relativ ruhig. „Die Behinderungen für die Autofahrer halten sich sehr in Grenzen", sagte der Leiter der Tiroler Landesverkehrsabteilung, Markus Widmann. In der Tiroler Landeshauptstadt wird es von Mittwoch bis Freitag mehrere Platz- und Straßensperren geben. Zuerst tagen die Innenminister, am Freitag dann die Justizminister.

Deutschland selbst führt wegen der Migrationskrise bereits seit September Kontrollen bei der Einreise nach Bayern durch, der bayerische Innenminister will die Grenzkontrollen zu Österreich mit einer eigenen Grenzschutztruppe noch verstärken.

Transitfahrverbote traten in Kraft

Im Mittelpunkt von Kontrollen stand der Brenner aber bereits am vergangenen Samstag. Erstmals galt das Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen auf der Inntal- und der Brennerautobahn, wenn das Ziel der Fahrt in Deutschland liegt oder über Deutschland erreicht werden sollte. Für Juli und August hat das Land Tirol bekanntlich zusätzliche Transitfahrverbote verhängt.

Es herrschte relativ starker Lkw-Verkehr und die Polizei musste immer wieder einschreiten. Denn es wurde rigoros kontrolliert. Rund 200 Schwerfahrzeuge, die nicht berechtigt waren, in Richtung Deutschland weiterzufahren, mussten umdrehen und nach Italien zurückfahren. (pn)