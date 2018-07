Egal ob Weltklasse-Tennis, Reggae aus allen Ecken der Erde oder doch Kino unter dem Sternenhimmel: Bei den Events am Wochenende in Tirol ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Ritterspiele in Ehrenberg (Freitag, Samstag, Sonntag)

Bereits zum 15. Mal beginnen am Freitag die allseits bekannten Ehrenberger Ritterspiele in Reutte. Drei Tage lang, also bis Sonntag, den 29. Juli, öffnet „Europas größtes historisches Event seiner Art" seine Tore und bringt das Mittelalter zum wiederholten Mal zurück nach Tirol. Von den klassischen Ritterturnieren über einen großen Mittelaltermarkt bis hin zur Schlacht um Ehrenberg gibt es alles, was das historische Herz begehrt. Zudem dürfen sich die Besucher über „Mittelalterrock" Konzerte, Feuerwerke und vieles mehr freuen. Aber auch die Kleinsten kommen mit einem umfangreichen Kinderprogramm nicht zu kurz. Tageskarten kosten für Erwachsene 24, für Jugendliche (bis 15 Jahre) 12 Euro und für die ganze Familie (zwei Erwachsene, mindestens zwei Jugendliche) 58 Euro. Kinder bis sechs Jahre dürfen die Spiele gratis besuchen. Alle weiteren Infos zu Preisen und Programm gibt's hier

Generali Open in Kitzbühel (Samstag und Sonntag)

Die Elite des Welttennis macht von 28. Juli bis 4. August mit der ATP-Tour wieder Halt in Kitzbühel. Mit internationalen Stars gespickt, versprechen die Generali Open einmal mehr zum Tennis-Spekatakel der Extraklasse zu werden. Allen voran natürlich Österreichs Nummer 1 Dominic Thiem, der bei der 74. Auflage des Turniers auf seinen ersten Triumph in Kitzbühel hofft. Tickets gibt's zwischen 29 und 69 Euro, wer etwas mehr hinblättern will, kann auch Premium Seats zwischen 87 und 99 erwerben. Im vergangenen Jahr zählten die Veranstalter fast 50.000 Zuschauer - heuer sollen diesen Zahlen noch einmal getoppt werden. Mehr dazu

„Das Dschungelbuch" im Silent Cinema (Samstag)

Dieses Mal aber wirklich: Nachdem die Vorführung des eigentlich vergangenes Wochenende geplanten Disney-Klassikers ins Wasser fiel, sollen Dschungelbuch-Fans am kommenden Samstag auf ihre Kosten kommen. Um 21 Uhr soll es auf der SoWi-Wiese losgehen, natürlich wieder mit Kopfhörern und je nach Wunsch im Original oder in der deutschen Übersetzung. Auch sonst ist für einen gemütlichen Filmabend alles angerichtet — bleibt nur noch zu hoffen, dass es das Wetter gut mit dem Silent Cinema meint.

Hill Vibes Reggae Festival in Telfs (Freitag und Samstag)

Schon am Mittwoch hat das Hill Vibes Reggae Festival in Telfs begonnen. Noch bis Samstag kann man den Klängen von Reggae-Stars wie Alborosie, Tarrius Riley oder "Inner Circle" lauschen. Neben der Live Bühne, auf der die eben genannten Künstler auftreten, gibt es noch die Pool-Stage im Telfer Bad, eine Soundsystem Area am Campingplatz und eine Dancehall-Afterparty. Zudem unterhalten verschiedene Workshops vor und zwischen den Acts die Festival Besucher. Tagestickets kosten 35 Euro, Kinder bis 14 Jahre und Menschen mit Handicap kommen gratis aufs Festival.

SpongeBob Schwammkopf Tour im Paznauntal (Sonntag)

Für alle Fans der beliebten Kinderserie SpongBob Schwammkopf beginnt am Sonntag ein ganz besonderes Event. Der gelbe Quadratschädel und sein Freund Patrick in Lebensgröße werden gemeinsam mit Moderator Robert Steiner die SpongeBob-Woche am Badesee in See im Paznaun eröffnen. Zu den Programm-Highligts zählen unter anderem die Stylingbox, die alle, die es wollen, in SpongeBob und seine Freunde verwandelt, ein Luftmatratzenrennen am Badesee See und natürlich die große Abschluss-Party am Badesee. Der Eintritt zu allen Events ist kostenlos.

Open-Air-Kino in St. Johann (Freitag, Samstag, Sonntag)

Beim Sommerkinofestival in St. Johann kann man an diesem Wochenende echte Hollywood-Highlights unter freiem Himmel genießen. Jeweils um 21 Uhr gibt es am (heutigen) Freitag "Die Verlegerin", am Samstag "Shape of Water" und am Sonntag "Call Me By Your Name" zu sehen. Schon zuvor aber wird ein umfangreiches Rahmenprogramm, unter anderem mit Live-Musik geboten. Einlass ist ab 19 Uhr, ein Ticket kostet 11 Euro.