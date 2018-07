Was bedeutet es, integriert zu sein?

Reinhold Gärtner: Wenn man zu einer Gruppe dazugehört. Frage ist, wer die Kriterien dafür festlegt. Ganz zentral ist die Achtung von Menschenrechten und das Bekenntnis zu einem demokratischen Rechtsstaat. Das müssen alle Gruppenmitglieder akzeptieren. Eine weiterer zentraler Punkt ist die Sprache, und da muss einfach klar sein, dass in Österreich ohne Deutsch wenig geht. Wer kommunizieren und beruflich weiterkommen will, braucht Deutsch.

Welche Aufgabe hat das Zuwanderungsland? Gärtner: Die Aufnahmegesellschaft muss die Rahmenbedingungen so schaffen, dass ein Zugang auch möglich ist, dass sich auch andere der Gruppe zugehörig fühlen können. Es wäre nicht zielführend, wenn es heißen würde, gut, dass ihr Deutsch sprecht, aber bitte ohne Akzent. Das wäre ein Ausschließungsgrund. Wenn es eine gemeinsame Basis gibt, ist sehr viel möglich. Es hängt aber nicht nur von den anderen ab. Sie können sich integrieren, so viel Sie wollen, wenn der Dominantere das nicht zulässt, werden Sie keine Chance haben.

Warum verbergen manche ihre Herkunft? Gärtner: Hier geht es um einen weiteren zentralen Punkt. Es muss mehrfache Zugehörigkeiten geben, dass ich mich als Tiroler fühlen kann, aber gleichzeitig als Oberösterreicher oder als Türke oder Albaner. Dass das Teil meiner Identität ist und einen anderen nicht ausschließt. Dass ich nicht sagen muss, ich bin Österreicher oder Türke, sondern beides. Dann kann Integration gelingen. Die Frage ist, welche Hürden da eingebaut werden. Immer wenn es um Ausschließlichkeiten geht, wird’s gefährlich. Wenn ich den einen Teil verstecken muss, um für den anderen anerkannt zu werden. Ganz gleich zu sein, geht nicht, Homogenität gibt’s nur in Diktaturen, dort wird sie künstlich geschaffen. Demokratie lebt von der Heterogenität, sie ist etwas Positives und sollte forciert werden.

Was müssen beide Seiten leisten?

Gärtner: Dass bei uns keine Zwangsehen erlaubt sind und es in unserer Rechtsordnung keine Ehrenmorde gibt, das ist so und Punkt. Das hat jeder zu akzeptieren, der zu uns gehören will. Umgekehrt müssen wir akzeptieren, dass die Menschen ein anderes Freizeit- und Essverhalten haben. Wir „echten“ Österreicher ernähren uns auch unterschiedlich, das kann nicht das Problem sein. Dann ist es möglich, dass die einen Schweinefleisch essen und die anderen vielleicht vegan, aber sie bleiben Teil der Gruppe. Dass es unterschiedliche Religionsgemeinschaften gibt, sich Menschen verschieden kleiden, diese oder jene Musik hören. Es muss festgelegt werden, wie Zusammenleben gestaltet werden soll und welche Wege hinführen.

Wird auf Ethnizität zu viel Wert gelegt?

Gärtner: Es ist wichtig, sie nicht als oberstes Kriterium zu sehen. Sie wird sehr stark betont, aber sie soll doch bitte nicht entscheiden über die Wertigkeit von Menschen. Abstammung ist zufällig, die sucht man sich nicht aus.

Weshalb entfernt man sich voneinander?

Gärtner: Das geschieht auf beiden Seiten. Die einen haben womöglich Angst vor dem anderen, dem Fremden. Aber die anderen suchen einen Halt, den sie in der Aufnahmegesellschaft nicht finden. Das heißt, es kommt zu einer Art ethnic revival, man besinnt sich der alten Wurzeln, weil man dort Halt findet. So entstehen Parallelgesellschaften. Je weniger wir Zuwandernden die Möglichkeit geben, Teil unserer Gruppe zu werden, desto eher werden sie sich etwas anderes suchen. Wir sind selbst schuld daran, wenn es in die falsche Richtung geht, wenn weitere Parallelgesellschaften entstehen. Aktuell geht es stark in Richtung Desintegration. Wenn dadurch bestimmte Probleme verstärkt werden, braucht man sich nicht zu wundern. Wenn man das will, dann muss man so weitertun. Und wenn man das nicht will, muss man etwas dagegen unternehmen.

Geht es in Österreich in diese Richtung? Gärtner: Ja. Derzeit geht es ganz stark in Richtung Abschottung und Exklusion, Aber Migration oder Wanderung ist ein weltweites Phänomen. Das ist die Realität, der muss sich auch Österreich stellen. Sonst bräuchte man ziemlich hohe Grenzen ums ganze Land herum.

Die Interviews führte Michaela S. Paulmichl