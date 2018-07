Von Tamara Stocker

Innsbruck — In fast allen Tiroler Bezirken ist am Montag pünktlich zur Mittagszeit die 30-Grad-Marke geknackt worden. Am heißesten war es bisher mit 34,1 Grad an der Wetterstation Innsbruck. Im Laufe des Tages dürften weitere Orte folgen — die fünf wärmsten Orte im Land gibt es stündlich in dieser interaktiven Karte:

Meteorologen sind sich sicher, dass heute oder am morgigen Dienstag erstmals in diesem Jahr die 35 Grad erreicht werden — die Frage ist nur, wo in Österreich. Den aktuellen Hitzerekord für Tirol hielt bis heute Lienz — hier kletterte das Quecksilber am vergangenen Samstag auf 33,8 Grad. Am Montag übernahm vorerst Innsbruck das Zepter. Heißer war es bisher mit 34,4 Grad nur im niederösterreichischen Wolkersdorf — und das noch Anfang des Monats.

Innsbruck wärmste Landeshauptstadt

Derweil war es zu Beginn des Monats noch ungewöhnlich kalt. „Lange Zeit sah es nach einem eher durchschnittlichen Juli aus. Aber durch die Hitzewelle am Monatsende wird der Juli um 1,3 Grad und damit deutlich über dem vieljährigen Mittel liegen", sagt Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Ganz allgemein ist 2018 derzeit auf dem besten Weg, zu einem der wärmsten Jahre überhaupt zu werden. Bereits jetzt ist der Juli unter den 15 wärmsten Monaten der 252-jährigen Messgeschichte. Nach Jänner, April, Mai und Juni ist er heuer schon der fünfte Monat, der außergewöhnlich warm ausfällt. Innsbruck ist mit elf Hitzetagen im Juli zusammen mit Eisenstadt die wärmste Landeshauptstadt. Und laut den Experten der ZAMG kündigt sich für den August keine signifikante Abkühlung an.

Apropos Abkühlung: Die findet man in den Tiroler Badeseen auch nur bedingt. Mit 25 Grad Wassertemperatur halten sich der Walchsee und der Reintalersee an der Spitze, auch sonst liegen die Temperaturen deutlich über 20 Grad:

Die Sonne und ihre Schattenseiten

Schwimmen gehen, in der Sonne brutzeln — was bei den einen Glückshormone hervorruft, verdirbt anderen die Laune. Denn nicht alles am Sommer ist schön. Bauern fürchten ob der Trockenheit um ihre Ernten, die hohen Temperaturen sorgen für schlaflose Nächte. Vor allem Bewohner von Dachgeschosswohnungen können davon ein Lied singen.

Wie Sie den Hitzebegleiterscheinungen den Garaus machen (zumindest temporär) — das erfahren Sie hier:

WASSER: Viel trinken ist dieser Tage das A und O. Die Gleichung ist ganz einfach: Je mehr wir schwitzen, desto mehr Flüssigkeit braucht unser Körper. Zwischen zwei und drei Litern täglich sind zu empfehlen — von eiskaltem Wasser ist allerdings abzuraten. Da sich der Magen zuerst erwärmen muss, sind Schweißausbrüche vorprogrammiert. Darum lieber lauwarm genießen! Für die Abkühlung zwischendurch: Hände bis zum Handgelenk unter kaltes Wasser halten oder kleine, mit Wasser befüllte Sprühflaschen für Gesicht und Körper. Das regt den Kreislauf an und entzieht dem Körper Wärme. Um die Körpertemperatur zu senken ist es auch ratsam, vor dem schlafen kalt (oder wenigsten lauwarm) zu duschen.

WOHNUNG: Mit den hohen Temperaturen heizen sich auch Räume mehr und mehr auf. Um sie kühl zu halten, am besten gleich früh morgens durchlüften und die Fenster samt Jalousien und Vorhängen tagsüber geschlossen halten.

WINTER: Wo herrschen dieser Tage winterähnliche Temperaturen? Nicht weit entfernt: Bei Einschlafproblemen lohnt sich ein Griff in den Kühlschrank oder das Gefrierfach. Dort können Polsterbezüge, Decken oder Pyjamas (für die Nicht-Nacktschläfer) problemlos „vorgekühlt" werden. In warmen Sommernächten empfiehlt sich Bettwäsche aus besonders leichter Baumwolle — oder die Decke einfach durch ein Leintuch zu ersetzen. Auch die Sonnencreme kann im Kühlschrank gelagert werden, das sorgt beim Auftragen für ein wohltuendes Hautgefühl.

WUNDERMITTEL: Für einen Kühleffekt sorgt auch Menthol-Gel, das sie problemlos im Drogeriemarkt Ihres Vertrauens oder in der Apotheke besorgen können. Am besten den Nacken, die Kniekehlen, Schläfen und Handgelenke damit einschmieren. Wer zu Hause nicht im Besitz einer Klimaanlage ist, kann sich durch einen simplen Trick Abhilfe schaffen: Eine Schale voll mit Eiswürfeln oder ein in eiskaltes Wasser getränktes Handtuch vor den Ventilator stellen — und schon weht einem kühle Luft wie aus der Klimaanlage entgegen.