Innsbruck — Der Sommer ist an seinem Höhepunkt angelangt, der Wettergott zeigt, was er kann — und die Möglichkeiten, warme Tage und laue Abende zu genießen, werden nicht weniger. Mit Festen aller Art, Kulturveranstaltungen, Sport-Events, Kino unterm Sternenzelt und viel Musik ist für jeden etwas dabei. Eine Auswahl der schönsten August-Events in Tirol.

Open-Air-Kino im Zeughaus (1. August bis 2. September)

Beim Open-Air-Kino im Zeughaus gibt es schon seit 1995 auf der größten Leinwand Westösterreichs einen Monat lang Kultfilme aller Art zu sehen. Ab dem ersten Augustabend werden Leckerbissen wie ,,Lady Bird" (9. August, 21 Uhr), ,,Three Billbourds outside Ebbing" (18. August, 20.45 Uhr) oder „Darkest Hour" (28. August, 20.15 Uhr) gezeigt. Gestartet wird grundsätzlich „immer wenn es dunkel wird", Einlass ist eine Stunde vor Filmbeginn. Karten kosten im Vorverkauf 7 Euro, an der Abendkasse 9,50 Euro. Für 44,70 Euro gibt's einen „Kinopass", der für alle Abende gilt.

Gin- und Food-Festival am Marktplatz (3. und 4. August)

Nach dem großen Erfolg 2017 am Wiltener Platzl macht das Fever-Tree GIN & FOOD Festival dieses Jahr am Marktplatz in Innsbruck Halt. Liebhaber der Wacholder-Spirituose können aus 133 offenen Gins aus aller Welt wählen, Hungrige sind an den vielen Foodtrucks (etwa von der KAOS Crew) bestens aufgehoben. Für die Soundkulisse sorgen am Freitag der Jazz-Funk-Pianist Andreas „Andalog" Tentschert und am Samstag Pete Simpson mit der Band DJMKS. Das Festival geht an beiden Tagen von 15 bis 23 Uhr, die Aftershowparty steigt in der Markthalle. Der Eintritt ist frei.

Tiroler Volksschauspiele in Telfs (1. bis 31. August)

2018 lautet das Motto der Volksschauspiele in Telfs ,,Männerspiele": In der Komödie „Ladies Night — ganz oder gar nicht" (von Stephen Sinclair und Anthony McCarten, bearbeitet von Gunnar Dreßler) kommen sechs Tiroler Freunde fortgeschrittenen Alters auf die glorreiche Idee, als die „Die wilden Stiere" Männer-Striptease anzubieten. Spannungsgeladen präsentiert sich auch „Die wilde Frau" von Felix Mitterer: Fünf Männer erholen sich in einer abgeschiedenen Holzfällerhütte von ihrer harten Arbeit, als plötzlich eine junge Frau anklopft. Allein durch ihre Anwesenheit stört sie das männliche Gefüge: Machtkämpfe lassen nicht lange auf sich warten. Den ganzen Monat hindurch gibt es jeden Abend entweder im Zirkuszelt am Thöni Festplatz oder im Großen Rathaussaal in Telfs eine Aufführung. Tickets kosten zwischen 25 und 39 Euro.

Kaiserwinkl-Lichterzauber in Walchsee (jeden Mittwoch bis 22. August)

Eine Open-Air-Konzertreihe samt beeindruckender Lasershow lockt jeden Mittwoch an den Walchsee. Nachdem Tänzer und Akrobaten vor dunkler Kaisergebirge-Kulisse leuchtend umhergewirbelt sind, spielt beim Kaiserwinkl Lichterzauber jeweils eine Liveband (Feuerwerk am Strand, Jazzjumpers, Triebwerk und Mr. G. & The Feedbäck Bastards) an der Uferpromenade beim Café See la Vie. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, bei schlechtem Wetter wird auf Donnerstag verschoben.

Ischgl Ironbike Festival (2. bis 4. August)

Auch 2018 wird der Ischgl Ironbike wieder als mehrtägiges Mountainbike-Festival ausgetragen: Neben dem MTB-Marathon erwartet die Besucher eine große Expo-Area, Show-Rennen und eine familienfreundliche Variante des Bike-Wettkampfs. Der Festival-Startschuss fällt am 2. August um 20 Uhr mit der „Ischgl Alpenhaus Trophy", einem nächtlichen Hillclimb über knapp 1000 Höhenmeter auf beleuchteter Strecke. Am 3. August präsentieren sich die Bike-Profis beim Showrennen „Ischgl Show Track" im Dorfzentrum, um 15.30 Uhr geht der Nachwuchs bei der „Ironbike Kids & Juniors Trophy" an den Start. Der Samstag steht dann ganz im Zeichen des Ironbike-Marathons, bei dem internationale Profis und ambitionierte Hobby-Sportler neuerdings vier unterschiedliche Strecken bezwingen. Die Nenngelder liegen je nach Wettkampf und Anmeldezeitraum zwischen 35 und 116 Euro, die Teilnahme an der „Ironbike Kids & Juniors Trophy" kostet 7 Euro.

Bundesliga-Auftakt im Tivoli (4. August)

Nach vier Jahren in der Zweitklassigkeit ist der FC Wacker Innsbruck zurück in der Fußball-Bundesliga. Zum Auftakt mussten sich die Schwarz-Grünen bei der Wiener Austria mit 1:2 geschlagen geben. Am kommenden Samstag feiern die Tiroler ihre Heimpremiere im Tivoli. Spielbeginn gegen Vizemeister Sturm Graz ist 17 Uhr.

Fest am Berg in Jerzens (12. August)

Beim jährlichen Sommerfest an der Mittelstation der Hochzeiger-Bergbahnen in Jerzens geht es hoch her: Ab 11 Uhr wird ein abwechslungsreiches Programm mit Downhillspaß mit den Zirben-Carts, Bungee-Trampolin, Seilrutschen mit dem Pistengerät, Kisten-Klettern und Schminkstation geboten. Der Höhepunkt ist dann das Live-Konzert von Toni Knittel und Band, auch bekannt als „Bluatschink".

Schlossfest Ambras (15. August)

Mitte August wird in historischem Ambiente auf Schloss Ambras ein Renaissancefest gefeiert. Musikanten, Akrobaten, Stelzengeher und Märchenerzähler geben sich ab 14 Uhr ein Stelldichein, das Schloss selbst wird laut Veranstaltern zur ,,riesigen Wunderkammer aus Musik, Spielen und Kulinarik", auch mit Alter Musik in den schönsten Schlosssälen wie einst am Hofe von Erzherzog Ferdinand. Der Eintritt ist frei, vom DEZ aus fährt zwischen 13 und 20 Uhr alle 15 Minuten ein kostenloser Shuttlebus nach Ambras. Am DEZ-Parkplatz kann auch gratis geparkt werden, in der Schlossstraße in Ambras ist das am 15. August nicht möglich.



Festwochen der Alten Musik (3. bis 27. August)

Das Programm der Festwochen der Alten Musik ist vielfältig: Von ,,Backstage in der Oper" (3. und 4. August jeweils um 10 Uhr), in dem Kinder und Jugendliche hinter die Kulissen des Tiroler Landestheaters blicken dürfen, über die Barockoper ,,Didone abbandonata" (10. und 14. August um 19 Uhr, 12. August um 16 Uhr im Landestheater), Lunchkonzerte des Ensembles Harmonia Suavis (13., 16. und 27. August jeweils um 13 Uhr im Pavillon im Hofgarten, Eintritt frei), Musik im Gottesdienst (12. August um 10.30 Uhr in der Stiftskirche Stams, 19. August um 11 Uhr in der Jesuitenkirche in Innsbruck, 26. August um 19 Uhr in der Stiftskirche Wilten) bis hin zum ,,Venezianischen Finale" (27. August um 20 Uhr im Riesensaal der Hofburg) bieten sie den ganzen August lang das Abenteuer, Originalklängen zu lauschen, die Innsbrucks Musikgeschichte widerspiegeln.

Wasserfest am Lauchsee (22. bis 26. August)

Der Tipp für Naturbegeisterte auf der Suche nach spiritueller und gesundheitlicher Inspiration: Beim Wasserfest, das vom Berglsteiner- an den Lauchsee in Fieberbrunn übersiedelt ist, werden Workshops (z.B. Yoga, Slackline, Meditation, Kräuterkunde), Therapien, Vorträge und Konzerte am abendlichen Lagerfeuer geboten. Heuer am Freitag ab 18.30 Uhr live in Concert: Stimmgewalt Mackenzie Page (USA) und die Grazer Alternativrock-Band Assaia. Übernachtet werden kann im Zelt, Van oder natürlich unter freiem Himmel.

Filmfest St. Anton (22. bis 25. August)

Bereits zum 24. Mal ist St. Anton am Arlberg das Zentrum der Bergsportwelt und ihrer Filmer. ,,Berge, Menschen, Abenteuer" präsentiert 24 neue Produktionen, davon 15 Premieren. Der erste Filmabend am 22. August widmet sich zunächst zwei Legenden der Kletterszene: dem Schweizer Beat Kammerlander (59) und dem Deutschen Bernd Arnold (70). Letzterer, der für seine über 900 Erstbegehungen bekannt ist, zeigt seinen neuen Film „Wege nach Innen". Dabei sein werden auch wieder einige der besten Freeriderinnen mit ihren neuesten Filmen, darunter Nadine Wallner, zweifache Freeride-Weltmeisterin aus Klösterle am Arlberg. Am 25. August schließt das Festival mit der Kür der Siegerfilme ab.

Karwendelmarsch (25. August)

Neben der körperlichen Anstrengung ein einmaliges Naturerlebnis und eines der sportlichen Höhepunkte im Tiroler Veranstaltungsjahr: der Karwendelmarsch, der heuer zum 10. Mal von Scharnitz durch das Karwendel bis nach Pertisau am Achensee führt. Seit 2009 zieht er Langstreckenwanderer, Nordic Walker, Läufer und zahllose Zuschauer in seinen Bann. Der Andrang auf die insgesamt 2500 Startplätze ist jedes Jahr riesig — heuer wurde die Anmeldung schon am 10. Februar geschlossen. Um 6 Uhr morgens starten die Teilnehmer beim Startpunkt in Scharnitz auf die 35 bzw. 52 Kilometer lange Strecke durch das Karwendel. Wer das Feeling ohne Anmeldung noch miterleben möchte, kann bei einem der Trainings-Camps mitmachen oder zumindest noch einen Sitzplatz zum Zuschauen ergattern. (anl)