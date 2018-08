Innsbruck — Nach den Erfolgen mit "Das Dschungelbuch" und "Die Schöne und das Biest" schießen die Pläne für Neuverfilmungen und Live-Action-Remakes bei Disney derzeit wie Pilze aus dem Boden. Ein Überblick über alle kommenden Highlights.



1. Winnie The Pooh

Bereits am gestrigen Donnerstag, 16. August, kam eine Realverfilmung von Winnie Puuh in die österreichischen Kinos. „Christopher Robin" heißt sie und erzählt die Geschichte vom erwachsenen Christopher Robin (Ewan McGregor), der alles andere als ein glückliches Leben führt. Eines Tages besucht ihn Winnie Puuh, sein Freund aus Kindertagen und bittet ihn um Hilfe. Und die Abenteuer, die sie früher gemeinsam erlebt haben, scheinen wieder neu zu beginnen. Regie bei dem Abenteuerfilm führte Marc Forster, in weiteren Rollen sind unter anderem Hayley Atwell als Christophers Frau Emily und Bronte Carmichael als seine Tochter zu sehen.

2. Dumbo

Lange ist es her, als „Dumbo" 1941 als einer der erste großen Zeichtrickfilme von Walt Disney erschien. Jetzt, fast 80 Jahre später, erwacht der Elefant mit den großen Ohren wieder zum Leben. Am 4. April 2019 soll die Realverfilmung des Klassikers in den Kinos starten und sie basiert grob auf der Story des Originals. Unter der Regie von Tim Burton kommen neben dem computeranimierten Dumbo zahlreiche Hollywood Stars zum Einsatz, unter anderem Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton und Danny DeVito.

3. Aladdin

Egal ob Dramen, Opern, Musicals oder Verfilmungen: Schon seit jeher bildet "Aladdin und die Wunderlampe" die Basis für eine Vielzahl an Werken. Ab dem kommenden Jahr wird das „Aladdin"-Universum um eine weitere Facette reicher. „Aladdin" von Guy Ritchie, ein US-amerikanischer Liebes-Fantasy-Musical-Film, wird dennoch einen neuen Ansatz in die altbekannte Geschichte bringen. Denn neben der Tatsache, dass „Aladdin" die erste Realverfilmung des Märchens sein wird, soll die Geschichte im Gegensatz zum Original nicht linear, also nicht der Reihe nach erzählt werden. Im Frühjahr 2019 soll der Film mit Will Smith, Mena Massoud und Naomi Scott in die Kinos kommen, die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen.

4. König der Löwen

Ehre, wem Ehre gebührt: Für die Realverfilmung eines der Klassiker der Filmgeschichte schlechthin hat Disney einen starbesetzten Cast aus dem Hut gezaubert. Donald Glover (Simba), Beyoncé (Nala), James Earl Jones (Mufasa) oder John Oliver (Zazu) sind nur vier von vielen bekannten Gesichtern, die für „The Lion King" vor der Kamera stehen. Was sich unter der Regie von Jon Favreau sonst noch ändert, ist die Musik: Laut filmstarts.de werden nur vier der Originalsongs auch im Remake zu hören sein. Die großen Hits „Can You Feel The Love Tonight", „Hakuna Matata", „Circle Of Life" und „I Just Can't Wait To Be King" sollen aber dabei sein.

5. Kim Possible

Nicht nur alte Filme werden zu neuen Filmen: Disney plant, den Star der Comic-Serie „Kim Possible" als Realfilm in die Kinos zu bringen. Wann der Film genau erscheinen wird, steht noch nicht fest, Medienberichten zufolge soll die Premiere aber 2019 stattfinden. Der Cast steht jedenfalls schon fest, unter anderem wird Sadie Stanley die Hauptfigur Kim Possible spielen, Sean Giambrone schlüpft in die Rolle des Ron Stoppable. Außerdem wird Alyson Hannigan als Dr. Ann Possible zu sehen sein. Hannigan ist vor allem aus ihrer Rolle als „Lily Aldrin" in „How I Met Your Mother" bekannt.

6. Mulan

Auch der Zeichentrickfilm „Mulan" bekommt eine Neuadaption. Als erste asiatische Disney-Heldin erreichte Mulan Kultstatus, der Film war außerdem der erste von Disney, der sich offen mit Kriegsführung beschäftige. Die Realverfilmung des Abenteuers sollte ursprünglich bereits im November diesen Jahres erscheinen, aus nicht näher bekannten Gründen verschiebt sich der Starttermin des Films um zwei Jahre auf 2020. Regie führt Niki Caro, in den Hauptrollen werden u.a. Donnie Yen, Jet Li und Yifei Liu zu sehen sein.

7. Susi und Strolch

Die Liebesgeschichte zwischen der Cocker-Spaniel-Dame Susi und dem Streuner Strolch war schon im Original 1955 ein Erfolg und wurde bereits vier Mal neu herausgebracht. Jetzt will Disney erneut von der Beliebtheit der Story profitieren und 2019 die Realverfilmung von Susi und Strolch auf den Markt bringen. Medienberichten zufolge soll der Film allerdings nicht im Kino, sondern auf dem eigenen Streamingdienst gezeigt werden. Als eine der Titelrollen konnte Disney Justin Theroux ins Boot holen, Regisseur des Remakes ist Charlie Bean.

8. Peter Pan

Wenn schon (fast) alle Disney-Klassiker ein Live-Action-Remake bekommen, darf das Kind, das niemals erwachsen wird, natürlich nicht fehlen. 2019 soll "Peter Pan" in die Kinos kommen, Regie führt David Lowery, der gemeinsam mit Toby Halbrooks auch das Drehbuch schreibt. Welche Schauspieler die Rollen von Peter Pan und seinen Freunden dabei übernehmen werden, steht noch nicht fest.

9. Pinocchio

Ebenfalls im nächsten Jahr soll Pinocchio als Realfilm in die Kinos kommen. Über den Cast ist noch nichts bekannt, über den Regisseur dafür mehr, als Disney vielleicht recht ist: Nachdem Sam Mendes von dem Projekt abgesprungen ist, hat "Paddington"-Macher Paul King übernommen. Die Dreharbeiten sollen Medienberichten zufolge diesen Herbst beginnen, vorausgesetzt, Drehbuchautor Peter Hedges hat seine Arbeit bis dahin erledigt.

10. Die Hexe und der Zauberer

Für den Realfilm von "The Sword in the Stone", wie der Zeichtrickfilm im Original heißt, hat Disney einen Regisseur an Land gezogen, den man für einen Disney-Film vielleicht nicht unbedingt erwarten würde. Juan Carlos Fresnadillo heißt der Mann und hat unter anderem bei den Horror-Thrillern "28 Weeks Later" und "Intruders" Regie geführt. Ein Kinostart-Termin ist noch nicht bekant.

Weitere Disney-Realverfilmungen, die in den nächsten Jahren erscheinen sollen, sind u.a. "Schneewittchen" und Fortsetzungen von "Das Dschungelbuch", "Mary Poppins" und "Maleficent". Außerdem kommt in den USA am 17. August (in Anlehnung an Disneys "Arielle") "The Little Mermaid" ins Kino, der Film wurde allerdings von Netflix produziert und ist in Österreich deswegen voraussichtlich nur auf dem Streamingdienst zu sehen. (moe)