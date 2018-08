Egal, ob ihr am Wochenende Lust auf Oldtimer, Country-Musik, Fußball, Gin oder ein gemütliches Familienfest habt — auch am ersten Augustwochenende bleiben keine Event-Wünsche offen. Ein Überblick über die Highlights von Freitag bis Sonntag.

Ötztal-Classic (Freitag, Samstag)

Schon seit Donnerstag ist die 20. Auflage der Ötztal-Classic Oldtimer-Show im Gange. 87 historisch wertvolle Fahrzeuge stehen insgesamt am Start und stellen sich bis zum Ende der Veranstaltung auf 365 Kilometer 55 Prüfungen. Am Freitag steht dabei die Ötztal-Runde von Oetz über Umhausen und Längenfeld bis nach Sölden auf dem Programm, am Samstag die Inntal-Runde über Haiming, Silz, Telfs, Seefeld, Kematen und viele weitere Orte. Ebenfalls am Freitagabend in Ötz: Der Dorf-Grand-Prix, in dessen Rahmen um 19 Uhr das „Red Bull Rotorwings Formation Team" eine atemberaubende Airshow mit drei Tragflügel-Hubschraubern zeigt.

Gin- und Food-Festival am Marktplatz (Freitag, Samstag)

Statt am Wiltener Platzl macht das Fever-Tree GIN & FOOD Festival dieses Jahr am Marktplatz in Innsbruck Halt. Aus 133 offenen Gins aus aller Welt können Liebhaber der Wacholder-Spirituose wählen, Hungrige sind an den vielen Foodtrucks (etwa von der KAOS Crew) bestens aufgehoben. Für die Soundkulisse sorgen am Freitag der Jazz-Funk-Pianist Andreas „Andalog" Tentschert und am Samstag Pete Simpson mit der Band DJMKS. Das Festival geht an beiden Tagen von 15 bis 23 Uhr, die Aftershowparty steigt in der Markthalle. Der Eintritt ist frei.

13. Ötztaler Countryfest in Sautens (Freitag, Samstag)

,,Lagerfeuer-Romantik" und ,,Wildwest-Feeling": So beschreiben die Veranstalter des 13. Ötztaler Countryfestes das Event auf ihrer Website. Begriffe, die für begeisterte Cowboys und -girls sicherlich Musik in den Ohren sind. Apropos Musik: Die kommt beim Festival in der Erlebnisanlage Kalkofen in Sautens natürlich nicht zu kurz: Am Freitag geht's um 18 Uhr mit einer Country Party im Western Style los, danach folgt Live Musik mit ,,Blue Ground - Country Rocks". Am Samstag ist ab 13 Uhr Einlass und neben Highlights wie einem Indianer- und Trapper-Dorf, einem Saloon, einer Weinschmiede und kostenlosem Kinderprogramm tritt die Band DCM6 auf. Der Eintritt am Freitag kostet drei, am Samstag fünf Euro.

Operettensommer Kufstein (Freitag, Samstag, Sonntag)

Anatevka — die Geschichte rund um die kleine Stadt in der Ukraine steht bei der 12. Auflage des OperettenSommers Kufstein im Mittelpunkt. Mit der heutigen Premiere auf der Festung Kufstein (20 Uhr) starten die insgesamt neun Vorstellungen der Operette von Joseph Stein, die letzte Vorführung findet am 18. August statt. Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 31 und 101 Euro, TT-Club-Mitglieder erhalten 20 Prozent Rabatt solange der Vorrat reicht.

TT-Café in St. Johann (Samstag)

Die Frühstückstour der Tiroler Tageszeitung, kurz TT-Café genannt, gehört mittlerweile zum Sommer wie der Sonnenschein. Am Samstag macht sie am Hauptplatz in St. Johann Statio­n: Von 9 bis 12 Uhr wird zum entspannten Frühstück eingeladen. Bei TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern nehmen viele bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Sport, Wirtschaft und Kultur auf der Bühne Platz, darunter Landesrätin Beate Palfrader, Thomas Farbmacher, Sieger des Großglockner-Ultra-Lauf und Michael Reisch, Leiter des Filmfestes Kitzbühel. Bewährt beschwingte Musik gibt es von der Gruppe Primetime, Hansaton bietet wieder einen gratis Hörtest und wer bis zum Ende bleibt, hat die Chance, einen DEZ-Gutschein oder eine Testa-Rossa-Kaffeemaschine zu gewinnen.

Bundesliga-Auftakt im Tivoli (Samstag)

Nach vier Jahren in der Zweitklassigkeit ist der FC Wacker Innsbruck zurück in der Fußball-Bundesliga. Zum Auftakt mussten sich die Schwarz-Grünen bei der Wiener Austria mit 1:2 geschlagen geben. Am Samstag feiern die Tiroler ihre Heimpremiere im Tivoli. Spielbeginn gegen Vizemeister Sturm Graz ist 17 Uhr.

Schwazer Stadtfest (Samstag)

Über 40 verschiedene Stände, 25 verschiedene Bands von Blasmusik bis Rock und acht Bühnen: Das Schwazer Stadtfest, das am Samstag um 15 Uhr beginnt, bietet Unterhaltung für Groß und Klein. Hinzu kommen Köstlichkeiten der Schwazer Vereine und ein umfangreiches Kinderprogramm mit Kinderschminken und Glitzertattoos, dem Basteln von Buttons und Wasserspritzen mit der Freiwilligen Feuerwehr Schwaz. Um 17.30 Uhr wird das abendliche Fest dann vom Bürgermeister feierlich eröffnet — Bieranstich am Stadtplatz inklusive.

Straßenkunst-Festival Seefeld (Samstag, Sonntag)

Die Seefelder Fußgängerzone verwandelt sich am Wochenende in einen Treffpunkt für Künstler und Musiker aus aller Welt. Am Samstag können beim Straßenkunst-Festival ab 14 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr Seilartistik, Malereikünste, eine Einrad-Show des Downhill-Weltmeisters David Weichenberger und vieles mehr bestaunt werden. Auch für die Unterhaltung der Kleinsten ist gesorgt, lustige Spiele, Seifenblasen und eine Familienshow mit dem Clownduo Herbert & Mimi warten auf die jüngsten Besucher.

Nivea-Familienfest in Alpbach (Samstag, Sonntag)

Spaß für die ganze Familie gibt es auch in Alpbach: Die Nivea-Familienfest-Tour macht Halt am Ende des Alpbachtals und bringt zahlreiche Stargäste mit auf den Liftparkplatz der Pöglbahn in Inneralpbach. Neben Lukas & Falco, den Gewinnern des ,,RTL Supertalents" treten unter anderem ,,Flo Mayer, der Zauberkünstler" und ,,Bluatschink" auf der Showbühne auf. Daneben ist ab 10 Uhr volles Unterhaltungsprogramm mit Shows, Sport und Spielen geboten. Außerdem dreht sich stündlich das Glücksrad — die Erlöse aus den Losverkäufen werden dem SOS-Kinderdorf gespendet. Das Fest findet bei jedem Wetter statt, der Eintritt ist frei.

Berglauf am Glungezer (Sonntag)

15,5 Kilometer Länge, 2120 Meter Höhendifferenz: Der 8. Glungezer-Berglauf, der am Sonntag in Szene geht, hat es in sich. Das Rennen führt ab 10 Uhr vom Start oberhalb der Karlskirche in Volders bis zum Glungezergipfel auf 2678 Metern. Die Athleten treten einzeln oder in der Zweierstaffel — mit Übergabe beim Alpengasthof Halsmarter — an. Organisiert wird der Lauf vom Sportverein Tulfes, Nennschluss ist zwar schon vorbei, Nachmeldungen sind aber am Wettkampftag bis 9.30 Uhr möglich.

Ötztaler Gletscherflohmarsch (Sonntag)



Einen halben Kilometer mehr, aber 820 Höhenmeter weniger gilt es beim Ötztaler Gletscherflohmarsch zu bewältigen. Die Wanderung von Obergurgl nach Vent startet am Sonntag zwischen 6 und 8 Uhr, wer das Ziel bis 16 Uhr erreicht, wird mit dem Gletscherfloh-Abzeichen in Gold ausgezeichnet. Das Nenngeld für den Gletschermarsch beträgt für Kinder (bis 14 Jahre) und Senioren (ab 60 Jahren) acht Euro, für Erwachsene 15 Euro. (moe)