Von Thomas Parth

Pettneu a. A., Schnann — Der Schrecken steckt dem Chef von Wetter's Spezialitäten Welt in Schnann, Markus Wetter, noch sichtlich in den Knochen. Er musste vergangene Nacht hilflos mit ansehen, wie sein gesamter Betrieb im Gewerbegebiet Schnann „den Bach runter ging", wie er selbst sagt. Die Verkaufsräume seines Spezialitätengeschäftes, die Lagerhalle mitsamt der Verpackungsanlage und allen Gerätschaften sind binnen weniger Minuten in Wasser und Schlamm versunken.

„Wir sprechen hier sicherlich von einem Totalschaden in Höhe von drei bis vier Millionen", schüttelt Wetter ratlos den Kopf: „Die Kühlräume mit dem Fleisch, die komplette EDV-Anlage: Alles ist in rasender Geschwindigkeit versunken."

Nicht einmal ein Jahr hat der Vorzeigebetrieb, der zwischen 15 und 20 Arbeitnehmer aus der Region beschäftigt, in Schnann schadlos überstanden. „Am 20. August vor einem Jahr haben wir erst eröffnet. Gerade hatten wir angefangen, uns zu etablieren", bestätigt der Spezialitätenhändler: „Wenn du siehst, wie deine wunderschönen Sachen plötzlich in einer Schlammbrühe schwimmen, wird dir ganz anders." Mit der Versicherung habe es bereits ein Gespräch gegeben, wobei dieses für den aus der Schweiz stammenden Unternehmer wenig erfolgreich verlief. „Das ist ein Katastrophenfall und damit höhere Gewalt. — Das kann man nicht versichern", so Wetter.

Landesrat Bernhard Tilg und ÖVP-NR Dominik Schrott sowie der stellvertretende Bezirkshauptmann Siegmund Geiger verschafften sich gestern vor Ort ein Bild von der Situation am Tag nach dem Unwetter und sprachen dem Unternehmer nicht nur Mut zu. „Die Landesregierung und der Katastrophenfonds des Landes werden hier helfen, wo es nur geht", sicherte Landesrat Tilg auch finanzielle Unterstützung zu.

„Erinnerung an frühere Muren sind eine Belastung" Pettneu am Arlberg — „Damals haben die Leute von einer Jahrhundertmure gesprochen", schilderte Kurt Tschiderer, als er die ersten Bilder und Videos von der jüngsten Naturkatastrophe im Ortsteil Schnann sah. Der Altbürgermeister und Chronist weilt dieser Tage auf Urlaub in Kärnten. Tschiderer ist Zeitzeuge der damals mit Abstand größten Mure im Stanzertal. Die Geröllmassen vom 29. Juni 1965 hatten die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Er ist überzeugt, dass die Jahrhundertmure von 1965 inzwischen zur Normalität geworden ist — im zeitlichen Abstand von fünf bis zehn Jahren. Wiederholt habe sich gezeigt, dass alle Geschiebesperren und Schutzbauten „nicht der Stein der Weisen" sind. Tausende Kubikmeter Geröll und Schlamm würden nicht nur Schäden an den Häusern bescheren. „Die Muren und die Erinnerung daran sind eine andauernde psychische Belastung. Wir haben ältere Bewohner, die noch heute von der Mure 1965 traumatisiert sind", weiß der Zeitzeuge. Die Angst vor neuen Katastrophen stecke tief in den Köpfen der Einheimischen. Zur Mure vom Mittwochabend sagt er nur: „Wahnsinn." Als das Auffangbecken mit 60.000 Kubikmeter Fassungsvermögen in der Schnanner Klamm gebaut wurde, habe man geglaubt, für das Gefahrenpotenzial vorgesorgt zu haben. Aber einmal mehr müssten die Region, Institution sowie die Politik neue Konsequenzen ziehen. „Leider bleibt im Tal die Angst, dass auch neue Becken zu klein sind und überlaufen." (hwe)

Arlbergbahnstrecke weiter unterbrochen

Pettneu — Mit schwerem Gerät fanden sich Mitarbeiter der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) bereits am Mittwochabend in Pettneu ein. Dort hatten während des Unwetters Schlamm und Geröll die Gleise der Arlbergbahn verlegt und die Strecke unterbrochen.

Der Bahnverkehr musste bis auf Weiteres eingestellt werden.„Es gilt, die Schienen und die Weiche in diesem Bereich von Schlamm und Geröll zu befreien. Besonders aufwendig ist es, die von der Mure zerstörte Sicherungsanlage wiederherzustellen", berichtet ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair von den Herausforderungen der laufenden Arbeiten.

Letztlich muss das Schotterbett noch mit der so genannten Stopfmaschine verdichtet werden, um eine stabile Lage der Gleise zu gewährleisten. Insgesamt sind 20 Mitarbeiter der ÖBB und einer externen Firma auf dem Streckenabschnitt im Einsatz. Im Laufe des gestrigen Tages legten die ÖBB schließlich den weiteren Fahrplan für die Bauarbeiten fest: Diese sollten bis heute Abend um 22 Uhr abgeschlossen sein.

Der Zugverkehr soll dann wieder nach Plan aufgenommen werden.Bis dahin wurde für die Reisenden ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Landeck-Zams und Bludenz eingerichtet. 20 Busse stehen dafür im Einsatz.

An den beiden Bahnhöfen sind ÖBB-Kundenlenker vor Ort, die den Fahrgästen beim Umsteigen behilflich sind. Laut Bundesbahnen ist allerdings mit längeren Reisezeiten zu rechnen. Auch die Nachtzüge, die in der Nacht auf heute über die Arlbergbahn verkehrt wären, wurden entweder zwischen Bludenz und Landeck-Zams oder Schwarzach-St.Veit und Bludenz im Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt.

Die ÖBB ersuchen für die Unannehmlichkeiten um Verständnis und bitten Kundinnen und Kunden, sich vor geplanten Reisen über Schienenersatzverkehr und Abfahrtszeiten zu informieren. Alle Informationen werden im Internet laufend aktualisiert auf www.oebb.at bzw. telefonisch im Kundencenter unter 05-1717 zur Verfügung gestellt. (np, TT)