Wien – Nach einem für 2017 registrierten Zehnjahrestief setzt sich der Rückgang der Kriminalität in Österreich fort. In den ersten sechs Monaten 2018 hat die Polizei nach vorläufigen Zahlen 228.887 Anzeigen bearbeitet, um rund zehn Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das gab das Bundeskriminalamt (BK) bekannt. Auch in Tirol ist die Zahl der Anzeigen deutlich gesunken: Waren es vor einem Jahr noch 22.771 Anzeigen, so sind es heuer im Vergleichszeitraum nur noch 21.237 Anzeigen. Das bedeutet einen Rückgang um 6,7 Prozent bzw. ein Minus von 1534 absoluten Anzeigenzahlen. Die Aufklärungsquote lag im ersten Halbjahr bei 52,5 Prozent.

Weniger Wohnungseinbrüche

Ein markantes Minus gab es bei Anzeigen nach Einbruchsdiebstählen in Wohnungen bzw. Wohnhäuser, ein Trend, der sich bereits im zweiten Halbjahr 2017 erkennen ließ. Die Zahl ist von damals 6680 auf 5808 Anzeigen gesunken. In Tirol ist die Zahl der Einbrüche in Wohnungen und Wohnhäuser von 192 auf 167 Anzeigen zurückgegangen. Für Täter unattraktiver werden offenbar Ziele, in denen sich an sich begehrenswertes Diebesgut wie Tresore oder wertvoller Schmuck befinden. Häuser und Wohnungen werden nämlich immer besser gesichert. „Das gewaltsame Eindringen in die eigenen vier Wände wird von den Betroffenen als ausgesprochen beängstigende Beeinträchtigung der Privatsphäre empfunden. Umso erfreulicher ist es, dass unsere Anstrengungen zur Bekämpfung des Wohnraumeinbruches von zunehmendem Erfolg gekrönt sind“, freut sich Tirols stellvertretender Landespolizeidirektor Edelbert Kohler.

Immer weniger Autodiebstähle

Ein Zehnjahrestief registrierten die Statistiker des Bundeskriminalamts im Bereich Kfz-Diebstahl. 1092 Anzeigen hat die Polizei im ersten Halbjahr 2018 abgearbeitet, im Vergleichszeitraum 2017 waren es noch 1275 gewesen. In Tirol wurden bislang 42 gestohlene Fahrzeuge angezeigt. Und nicht allein die Besitzer teurer neuer Fabrikate tun gut daran, in Diebstahlsicherungen zu investieren. Gestohlen werden auch ältere Modelle, da es offenbar um die Beschaffung von Ersatzteilen für Zielländer geht. Diese Länder befinden sich nach Erkenntnissen der Ermittler im Nahen Osten, in Nordafrika und in Südosteuropa.

Etwas zwiespältig fällt die Bilanz im Bereich der Gewaltdelikte aus. Zwar gab es österreichweit einen Anzeigenrückgang um mehr als vier Prozent auf 19.730. In Tirol verzeichnete die Polizei dagegen ein Plus: Die Gewaltdelikte sind in den Monaten Jänner bis Juni 2018 um 6,1 Prozent von 1850 auf 1963 Anzeigen gestiegen. Selbiges gilt für die Wirtschaftskriminalität, die im ersten Halbjahr um 9,4 Prozent von 1912 auf 2092 Anzeigen gestiegen ist. Die Zahl der Anzeigen der Polizei an Staatsanwaltschaften nach Tötungsdelikten stieg österreichweit von 33 auf 34. Ein massives Plus gab es hier in Wien: Die Ermittler in der Bundeshauptstadt haben von Jänner bis inklusive Juni 17 solche Anzeigen an die Anklagebehörde weitergeleitet, um zehn mehr als im Vergleichszeitraum 2017.

Immer mehr Stichwaffen

Sorgen bereitet der Polizei, dass bei Gewaltdelikten immer häufiger Stichwaffen verwendet werden. Verübt werden solche Taten sehr oft innerhalb einer Community oder vor dem Hintergrund interethnischer Konflikte, wenn es zum Beispiel um Territorien geht.

Hinaufgeschossen ist österreichweit außerdem die Zahl der Anzeigen wegen Vergewaltigung – von 261 auf 374, wobei unter den Opfern besonders die Zahl der Frauen aus Afghanistan steigt. Nicht beantworten lässt sich aus Sicht der Polizei zunächst die Frage, ob mehr solche Taten verübt werden oder Frauen eher bereit sind, Anzeige zu erstatten.

Fortgesetzt hat sich der Boom im Bereich Internet-Kriminalität, auch wenn sich der Anstieg laut Lang etwas abflacht. 8500 Anzeigen hat die Polizei im ersten Halbjahr bearbeitet, im Vergleichszeitraum 2017 waren es knapp 8000. Zurückzuführen ist dieses Plus auf Betrugstaten, nach denen fast 6200 Anzeigen erstattet wurden, um rund 500 mehr als 2017. Das Gros entfällt auf den so genannten Bestellbetrug, sowohl von Seiten vermeintlicher Anbieter – scheinbarer Webshops – als auch von Leuten, die „gratis“ online einzukaufen versuchen und meinen, die Angabe einer falschen Identität reicht dafür aus.

Fast die Hälfte der Tatverdächtigen aus dem Ausland

Bis Ende Juni 2018 konnte die Tiroler Polizei insgesamt 13.568 Tatverdächtige ausforschen und anzeigen, darunter 6366 fremde Tatverdächtige. Der Anteil der fremden Tatverdächtigen lag somit wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres bei 46,9 Prozent und etwas über dem Österreich-Schnitt von rund 40 Prozent. Zu den häufigsten Herkunftsländern der fremden Tatverdächtigen zählten bis Ende Juni 2018 Deutschland (1571 Tatverdächtige), Türkei (426 Tatverdächtige), die Niederlande (317 Tatverdächtige), Afghanistan (306 Tatverdächtige) und Rumänien (296 Tatverdächtige). Auch österreichweit haben bei den ausländischen Tatverdächtigen die Deutschen, Serben und Rumänen die Nase vorne. (TT.com/APA)