Innsbruck — Der Sommer zeigt sich noch in voller Blüte und die Möglichkeiten, ihn dieses Wochenende zu genießen, sind bunt. Ein Überblick über die Veranstaltungshighlights in Tirol.

Kinderspielefest in Reith im Alpbachtal (Freitag)

Heute verwandelt sich der gesamte Ortskern von Reith im Alpbachtal zu einem Spieleparadies für Kinder. Das Programm beinhaltet alles, was das Kinderherz begehrt. Ob Ponyreiten, Bastelstationen, Miniplaybackshow, Kinder-Schminken, Bungee Trampolin oder eine Hüpfburg — viele lustige und spannende Aktionen stehen bis 17.30 Uhr für die Kleinen bereit. Der Eintritt kostet 3,50 Euro pro Person.

Kulinarik & Kunst Festival St. Anton am Arlberg (ab Freitag bis 9. September)

Bereits zum vierten Mal startet das ,,Kulinarik & Kunst Festival" am Freitag in St. Anton am Arlberg. Internationale Meisterköche zeigen dabei ihr Können. Drei Wochen lang präsentieren sich 40 Sterne- und Haubenköche, 30 Top-Winzer und 30 Weltklasse-Künstler verschiedener Genres. Aber nicht nur das Essen ist ein Highlight, auch prominente Gäste werden erwartet. Der Schauspieler und Restaurantbetreiber Gérard Depardieu und die Musiklegenden ,,Smokie" und ,,Suzie Quatro" sind mit dabei. Neben Kochduellen und der ,,Küchenschlacht", bei der zwei Fünf-Personen-Teams Menüs für 40 Personen vorbereiten, können die Besucher die kulinarischen Köstlichkeiten der Meisterköche probieren. Tickets gibt es ab 25 Euro.

Sonderausstellung ,,Geruchswelten" im Audioversum Innsbruck (Freitag)

Manche Gerüche, wie Omas frisch gebackener Apfelkuchen oder gemähtes Gras, rufen Erinnerungen in uns hervor. Manche Gerüche können sogar Angst auslösen. Aber woran liegt das eigentlich? Die Sonderausstellung ,,Geruchswelten" im Audioversum Innsbruck geht dieser Frage auf den Grund. Bis 17 Uhr werden die Besucher auf eine interaktive Reise durch verschiedene Geruchsräume geschickt und können mehr als 100 Düfte erkunden. Der Eintritt kostet 9 Euro, für kinder 5,50 Euro. Aufgepasst: Letzter Einlass ist um 16.30 Uhr.

Kitzbüheler Musikfestival mit Andreas Gabalier (Freitag und Samstag)



Das Kitzbüheler Musikfestival wird an diesem Wochenende wieder das Tennisstadion beben lassen. Tausende Fans kommen, um den Zuschauermagneten Andreas Gabalier und weitere Acts zu erleben. Mit dabei sind außerdem die „Hollerstauden", Stina Gabriell, „Die Granaten", „Johnny Logan & Band" und „The Monroes". Karten gibt es leider keine mehr, das Festival ist restlos ausverkauft.

TT-Café beim DEZ (Samstag)

Am Samstag macht das TT-Café Halt beim DEZ-Parkplatz West in Innsbruck. Bereits seit Juni ist die große Frühstückstour der Tiroler Tageszeitung durch ganz Tirol unterwegs. Dieses Wochenende geht's nun zur vorletzten Station für diesen Sommer. Von 9 bis 12 Uhr wird zum entspannten Frühstücken geladen. Der Themenmix ist diesmal besonders vielfältig: Den Auftakt zum Gespräch mit TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern machen erstmals Innsbrucks neuer Bürgermeister Georg Willi und Vize-BM Franz Gruber, die vom Wohnen über den Verkehr bis hin zu viel diskutierten Großprojekten zu den wichtigsten Themen in der Landeshauptstadt Stellung nehmen. Im „sportlichen" Interviewblock erzählt dann Kommunikationschefin Esther Wilhelm von den Chancen und Herausforderungen der Rad-WM, mit ihr auf der Bühne wird FC-Wacker-Präsident Gerhard Stocker sein, der vom Start in die Zwölferliga und den Saisonzielen berichtet. Für das musikalische Rahmenprogramm sorgt einmal mehr die Gruppe ,,Primetime".

Mountain BASE— Mountain Pilates auf der Nordkette (Samstag)

Umgeben von einem wunderschönen Panorama findet am Samstag von 10.30 bis 11.45 Uhr Mountain Pilates auf 1905 Metern Höhe auf der Seegrube statt. Dabei soll vor der beeindruckenden Bergkulisse der ideale Ausgleich zum Alltag geschaffen werden. Noch bis 30. September findet der Kurs wöchentlich jeden Samstag statt. Die Tickets pro Session kosten 15 Euro.

Water & Vibes in der Water Area der Area47 (Samstag)

In der Water Area des Freizeitparks Area 47 im Ötztal dringen am Samstag beim Water & Vibes feine Beats aus den Lautsprechern und sind bis zum frühen Nachmittag auf der ganzen Liegewiese zu hören. Verschiedene DJs aus mehreren Genres sind mit dabei. Ob Electro- oder Pop-Fan, die kühlen Drinks stehen am Samstag an der Beach Bar bereit und die Party kann beginnen.

Radweltpokal und Masters Cycling Classics in St. Johann (ab Samstag bis 25. August)

Der Radweltpokal St. Johann, der zu den größten Radsportveranstaltungen der Welt zählt, feiert 2018 sein 50-jähriges Jubiläum. Mehr als 3500 Teilnehmer werden erwartet, die in den fünf Bewerben Internationaler Radweltpokal, Juniors Cycling Cup, Airport Sprint, Bergsprint und in den Masters Cycling Classic Championships antreten. Auch das Classic Vintage Cycling steht am Samstag auf dem Programm, bei dem auf zwei Strecken (35 bis 40 und 70 bis 80 Kilometer) und diversen kulinarischen Zwischenstopps ein Rennen auf historischen Stahlrennrädern veranstaltet wird. Zusätzlich sorgt ein buntes Rahmenprogramm mit Live-Musik für Unterhaltung. Die Anmeldungen für die verschiedenen Bewerbe kosten zwischen 15 und 40 Euro.

Silent Cinema (Samstag)

Noch bis zum 25. August zeigt das Silent Cinema Open Air Kino am SoWi Campus in Innsbruck einen bunten Mix aus verschiedenen Filmen. Jeder Gast bekommt dabei seine eigenen Kopfhörer und kann so ganz individuell den Ton einstellen. Ein besonderes Highlight ist dabei der Zweikanalton, bei dem selbst entschieden werden kann, ob die deutsche Vertonung oder die englische Originalfassung gehört werden will. Diesen Samstag läuft von 20.30 bis 23.50 Uhr der Film ,,Der Pate" mit Marlon Brando, Gianni Russo und Talia Shire. Die Tickets können auch online gebucht werden und kosten 7,50 Euro.

Circus-Theater Roncalli (ab Samstag bis 2. September)

Auf dem Freigelände Olympiaworld in Innsbruck startet ab Samstag die faszinierende Show ,,Storyteller: Gestern-Heute-Morgen" des Circus Roncalli. Seit seiner Neugründung im Jahr 1980 in Köln ist der Zirkus mit zahlreichen Tourneen im In- und Ausland unterwegs und verzaubert sein Publikum. Mit dem bewussten Verzicht auf die Haltung und dem Zur-Schau-Stellen von Tieren setzt der Zirkus ein Statement. Dafür bringen Luftakrobaten, Clowns, Magier und viele weitere Künstler Unterhaltung für Groß und Klein. Tickets gibt es ab 35,10 Euro. Am Montag und Dienstag ist spielfrei, von Mittwoch bis Freitag sind die Spielzeiten um 15.30 und 20 Uhr, am Samstag um 15 und 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen um 14 und 18 Uhr. (tb)