Innsbruck – Wer sich nicht an Gesetze hält, soll auch bei anderen Vorhaben mit einem vorübergehenden Verfahrensstopp belegt werden. Das lässt jetzt Umweltreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) juristisch prüfen. Von ÖVP, SPÖ und FPÖ erntet sie dafür Kritik, die Umweltorganisation WWF unterstützt Felipe. Bekanntlich wurde am Pitztaler Gletscher ein Skiweg illegal verbreitert, gleichzeitig läuft das Umweltverfahren (UVP) für den Zusammenschluss der Skigebiete am Pitztaler und Ötztaler Gletscher. „Ich will das aber nicht nur auf das Gletscherprojekt münzen, das gilt für einige Vorhaben“, betont Felipe.

Rückendeckung erhält die Umweltreferentin vom WWF. Die Betreiber der Ski-Ehe Pitztal/Ötztal hätten mit ihrem Vorgehen auch ihre Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit als Partner in einem UVP-Genehmigungsverfahren vorerst verspielt. „Wer ganz offensichtlich keine Rücksicht auf Natur und Umwelt nehmen will, macht auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung sinnlos“, sagt Christoph Walder.

Für ÖVP-Klubchef Jakob Wolf schießt Felipe hingegen weit über das Ziel hinaus. Der Zusammenschluss Ötztal-Pitztal sei im Koalitionspakt „außer Streit gestellt“. „Jetzt eine nicht bewilligte Wegsanierung, die mit dem Zusammenschluss nichts zu tun hat, als Argument für einen Verfahrensstopp anzuführen, ist nicht nur unseriös, sondern auch rechtsstaatlich höchst bedenklich.“ Er fordert Felipe auf, wieder auf den Boden der Sachlichkeit und Rechtsstaatlichkeit zurückzukehren sowie das Koalitionsabkommen einzuhalten. „Solange das UVP-Verfahren läuft, darf Felipe politisch nicht intervenieren“, rügt auch FPÖ-Chef Markus Abwerzger Felipes Vorstoß. Sie bewege sich damit juristisch auf dünnem Eis.

SPÖ-Parteivorsitzende Elisabeth Blanik stellt klar, dass die SPÖ selbstverständlich für die Gletscherehe ist. „Aber ich habe auch Verständnis für Ingrid Felipe. Die großen Seilbahner im Land müssen endlich einmal erkennen, dass für sie ebenfalls Spielregeln gelten.“ Umweltsprecher LA Georg Dornauer (SP) sieht allerdings gleichsam die Landesregierung in der Pflicht. Die grüne Blockadepolitik müsse endlich ein Ende finden, die 64 Hektar Pisten seien notwendig. (pn)