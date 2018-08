Von Martin Senn

Im kommenden Oktober beginnt an der Universität Innsbruck eine Vorlesung, die Studierende in das Politikfeld der nuklearen Rüstung und Rüstungskontrolle einführt. Nun mag ein kritischer Geist zu Recht fragen, ob es keine relevanteren Themen für eine zeitgemäße Ausbildung junger Menschen gibt – wie etwa den Rückzug der USA als Weltordnungsmacht oder den Aufstieg populistischer Parteien. Sind Nuklearwaffen nicht ein Thema des vergangenen Jahrhunderts, ein Gegenstand längst vergangener Debatten und Demonstrationen, und, wenn überhaupt, nur von kurzem und kuriosem Interesse, sobald ein bizarrer Diktator am anderen Ende der Welt mit ihrem Einsatz droht?

Die Antwort auf diese Fragen ist: Nein, ganz im Gegenteil. Seit dem Ende des Ost-West-Konfliktes hat es keinen Zeitpunkt gegeben, an dem es so dringlich war wie heute, sich wissenschaftlich und journalistisch mit diesen Waffen zu beschäftigen. Diese Dringlichkeit ergibt sich aus den folgenden Umständen.

Erstens existiert nach wie vor eine enorme Zahl von gut 14.000 Nuklearwaffen in neun Staaten, wobei 93 Prozent davon auf die USA und Russland entfallen. Zwar liegt diese Zahl um ein Vielfaches unter dem Höchstwert von 70.300, der im Jahr 1986 erreicht wurde, aber die Phase der signifikanten Reduktionen geht zu Ende. Dies liegt zum einen daran, dass sich die amerikanisch-russischen Beziehungen erheblich verschlechtert haben und Russlands Ukraine-Intervention in den USA sowie vielen ihrer Verbündeten der Notwendigkeit glaubwürdiger nuklearer Abschreckung Nachdruck verliehen hat. Zudem entwickelt sich zwischen den USA, China, Indien und Pakistan eine komplexe nukleare Rüstungsdynamik, und auch Nordkorea wird – entgegen den Verlautbarungen von Präsident Trump – auf absehbare Zeit nicht auf sein Arsenal verzichten.

Zweitens befindet sich die nukleare Rüstungskontrolle in einer Krise. Während des Ost-West-Konfliktes hatte sich in Washington und Moskau die Einschätzung durchgesetzt, dass Sicherheit im Nuklear- und Raketenzeitalter trotz aller ideologischen und geopolitischen Gegensätze nur durch Kommunikation und Kooperation erreicht werden kann. Das daraus folgende System der Rüstungskontrolle entwickelte sich ab den 1960er Jahren und ermöglichte ab Mitte der 1980er Jahre das Verbot von nuklearen Mittelstreckenwaffen, die Krisensituationen durch ihre kurzen Flug- und Vorwarnzeiten verschärfen, sowie signifikante Reduktionen von strategischen Waffen. Gegenwärtig steht das Verbot von Mittelstreckenwaffen vor dem Kollaps, da sich beide Seiten dessen Verletzung bezichtigen und Maßnahmen in Aussicht stellen, die diesem Verbot zuwiderlaufen würden. Die strategische Rüstungskontrolle blickt ebenfalls auf eine ungewisse Zukunft, da sich die USA und Russland nicht über eine Verlängerung oder eine Nachfolge des derzeit gültigen NEW-START-Vertrages unterhalten. In der Rüstungsdynamik zwischen den USA, China, Indien und Pakis­tan sind nennenswerte Instrumente der Rüstungskontrolle schließlich gänzlich abwesend.

Drittens ist unser Bild von Nuklearwaffen als nicht einsetzbare, politische Waffen trügerisch. Dieses hat sich in den 73 Jahren seit der Zerstörung von Hiroshima und Nagasaki verfestigt, täuscht aber darüber hinweg, dass die Wahrscheinlichkeit ihres Einsatzes nicht unerheblich ist. So gibt es etwa in den USA Bestrebungen, die Zielgenauigkeit bestimmter Nuklearwaffen zu erhöhen und deren Sprengkraft zu verringern, um sie gegen verbunkerte Anlagen oder vorrückende Streitkräfte einsetzbar zu machen. Im Fall eines Einsatzes gegen einen nuklear bewaffneten Staat würden diese Waffen jedoch das Risiko einer nuklearen Eskalation erhöhen.

Menschliche Fehler sind eine weitere, erhebliche Risikoquelle. Um einen nuklearen Erstschlag zu verhindern, sind die Abschreckungsstrategien der USA und Russlands auf rasche Reaktion ausgerichtet und damit fehleranfällig. Die Befehlsgewalt über den Einsatz von Nuklearwaffen liegt in beiden Staaten ausschließlich in der Hand des Präsidenten, der im Fall einer Angriffswarnung nur wenige Minuten für die Entscheidung über einen Gegenschlag hat. Nun gab es in der Vergangenheit wiederholt Fehlalarme, etwa aufgrund eines versehentlich eingespielten Übungsszenarios im US-Frühwarnsystem, und auch die psychische Eignung des Präsidenten war und ist nicht immer zweifelsfrei gegeben. So war Richard Nixon gegen Ende seiner Präsidentschaft psychisch angeschlagen und häufig unter Alkoholeinfluss.

Viertens können auch technische Mängel zur Detonation einer Nuklearwaffe führen. Diese sind komplexe Waffensystem und wie jede andere, von Menschen geschaffene Technik anfällig für Defekte. Unfälle mit Nuklearwaffen gab es viele; dass es zu keiner Detonation kam, war in manchen Fällen reinem Glück geschuldet.

Fünftens sind die Risiken von Nuklearwaffen nicht auf weit entfernte Länder begrenzt. Durch die nukleare Teilhabe der NATO befinden sich rund 150 amerikanische Nuklearwaffen der USA auf Basen in der Türkei, Belgien, den Niederlanden sowie in Deutschland und (Nord-)Italien, und damit auch in der Nähe Österreichs. Im Kriegsfall wären diese Basen ihrerseits Ziele für Nuklearwaffen, die neben lokalen Schäden auch zur weiträumigen Ausbreitung von Radioaktivität führen würden.

Aber auch der Einsatz von Nuklearwaffen in entfernten Regionen würde Konsequenzen von globaler Reichweite nach sich ziehen. Amerikanische Forscher haben in Simulationen berechnet, dass ein Einsatz von insgesamt 100 Nuklearwaffen in der Größenordnung der Hiroshima-Bombe (also 15 Kilotonnen TNT) durch Indien und Pakistan enorme Mengen an Ruß- und Trümmerpartikeln in die Atmosphäre befördern würde. Diese würden zu einem dramatischen Temperaturabfall und damit zu Missernten sowie ausgedehnten Hungersnöten führen.

Sechstens gibt es derzeit Bestrebungen, die globale Ordnung zur Kontrolle von Nuklearwaffen fundamental zu verändern. Die Humanitäre Initiative, eine breite Koalition von Staaten und Nichtregierungsorganisationen, hat sich mit dem Ziel gebildet, die internationale Debatte über Nuklearwaffen an Fragen der menschlichen Sicherheit anstatt der nationalen Sicherheit auszurichten und dadurch eine Ächtung dieser Waffen zu erwirken. Im vergangenen Jahr gelang der Initiative schließlich der Durchbruch mit der Verabschiedung eines umfassenden Verbots von Nuklearwaffen im Rahmen der Vereinten Nationen. Dieser Vertrag wird einen wesentlichen Beitrag zur Ächtung von Nuklearwaffen leisten, jedoch bleibt es abzuwarten, ob er zur Überwindung bestehender Gegensätze innerhalb dieser Ordnung beitragen und tatsächlich zur Abschaffung von Nuklearwaffen führen kann.

Siebtens ist unser Wissen über Nuklearwaffen nach wie vor sehr lückenhaft sowie von Mythen und Wunschdenken durchsetzt. So herrscht immer noch Uneinigkeit darüber, ob der Einsatz von Nuklearwaffen den Ausschlag für die Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg gab oder der Kriegseintritt der Sowjetunion, warum seit 1945 keine Nuklearwaffen mehr eingesetzt wurden und inwiefern der Besitz von Nuklearwaffen das Verhalten von Staaten beeinflusst.

Genau dieses Zusammentreffen von Halbwissen und Zerstörungsfähigkeit macht die Beschäftigung mit Nuklearwaffen so zwingend – für die Wissenschaft und die Gesellschaft. Diese Zeilen sind daher auch als Einladung zu verstehen, sich im Rahmen der genannten Vorlesung (und darüber hinaus) über das Thema zu informieren.