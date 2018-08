Von Cornelia Ritzer

Wien – Die Opposition schießt sich auf Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) ein. Nach bereits zwei Sondersitzungen zu den umstrittenen Hausdurchsuchungen im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) wollen SPÖ, NEOS und Liste Pilz den Nationalrat zum dritten Mal zu diesem Thema einberufen. Grund dafür ist die jüngste Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien, das die Razzia im März 2018 in der BVT-Zentrale als großteils „unverhältnismäßig“ verurteilt hat. Die Ermittler der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hätten sich die nötigen Unterlagen auch auf dem Weg der Amtshilfe besorgen können.

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz sparten die Oppositionsvertreter nicht mit harten Wortmeldungen Richtung Innenminister. Jan Krai­ner (SPÖ) sprach von einem „großen Schaden für die Reputation der Republik und die Sicherheit der Bevölkerung“. Kickl sei „Drahtzieher“ und damit Hauptverantwortlicher für die rechtswidrigen Hausdurchsuchungen gewesen. Auch liege die „politische Verantwortung“ klar bei ihm. Stephanie Krisper (NEOS) kritisierte die zuständige Staatsanwältin als „willfährig“. Sie habe sich vom Innenministerium „unter Druck setzen lassen“. Die Zeugen, die zur Staatsanwaltschaft geschickt wurden, seien außerdem vom Kickl-Kabinett „gebrieft“ und „zur Befragung begleitet worden“. Das Strafverfahren sei vom Generalsekretär des Innenministeriums, Peter Goldgruber, „orchestriert worden“, schloss die NEOS-Mandatarin. Und Peter Pilz (Liste Pilz) nahm auch ÖVP-Justizminister Josef Moser in die Pflicht. Dessen „Kickl-Weglegung ist nicht glaubwürdig“. „Ich halte ihn nicht für den Hauptverdächtigen“, aber er trage auch Verantwortung. Die Liste Pilz hat den Nationalen Sicherheitsrat zu einem Treffen einberufen, am Montag kommt das Gremium zusammen.

In der dritten Sondersitzung zur BVT-Affäre, die in den nächsten 14 Tagen stattfinden wird, werde ein Misstrauensantrag gegen Kickl eingebracht, kündigte die Opposition an. Auch die Parteichefs von SPÖ und NEOS preschten gestern mit Rücktrittsaufforderungen an Kickl vor. „Einer der Nachrichtendienste Österreichs ist kaputt. Das Vertrauen in einen Innenminister, der so dermaßen Unsicherheit schafft, ist nicht gegeben“, begründet NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger ihre Forderung mit dem Vertrauensverlust in die wichtige Staatsschutzbehörde. SPÖ-Chef Christian Kern nahm Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in die Pflicht und befand dessen „dröhnendes Schweigen für nicht angemessen“.

Erstmals meldete sich gestern Peter Goldgruber, Generalsekretär im Innenministerium und zentrale Figur in der facettenreichen Causa, ausführlich zu Wort. Goldgruber wehrt sich ausführlich gegen Vorwürfe, er habe vor den Hausdurchsuchungen Druck auf die Staatsanwaltschaft ausgeübt. Auch die Darstellung, er habe den Auftrag gehabt, im Innenministerium „aufzuräumen“, weil es „korrupt wie nie“ sei, wies er in der Aussendung zurück. „Wenn Amtsträger, insbesondere Polizeiorgane, im Zuge ihrer Tätigkeit von strafbaren Handlungen Kenntnis erlangen, sind diese dazu verpflichtet, das den Strafverfolgungsbehörden zu melden“, so Goldgruber. Daher sei auch der damalige Schritt zur Korruptionsstaatsanwaltschaft erfolgt. Bis dahin sei nämlich nicht klar gewesen, ob oder welche Ermittlungen es bereits gebe. Und Innenminister Kickl habe ihn lediglich „allgemein beauftragt“, den Sachverhalt zum BVT zu prüfen und, falls notwendig, „entsprechende Schritte zu setzen“.