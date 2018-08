Donezk – Der Anführer der prorussischen Separatisten in Donezk in der Ostukraine, Alexander Sachartschenko, ist Medien zufolge getötet worden. Er starb demnach durch einen Bombenanschlag. Wie russische Medien berichteten, kam es am Freitag in einem Cafe in Donezk zu einer Explosion.

Mehr dazu in Kürze. (APA/dpa/Reuters)