Wien – Der BVT-Untersuchungsausschuss nimmt in dieser Woche mit den ersten Zeugenbefragungen seine Arbeit wieder auf. Geladen sind bei den beiden Sitzungen am Dienstag und Mittwoch fünf Mitarbeiter des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) sowie ein EGS-Beamter, also ein Polizist jener Einheit, die mit den Hausdurchsuchungen betraut worden ist. Als erste Auskunftspersonen wurden jene Bediensteten des Bundesamts ausgewählt, die sich schriftlich kritisch über die Durchsuchungen geäußert hatten.

Die Hausdurchsuchungen im BVT und an Privatadressen von Mitarbeitern, die im Februar nach Anordnung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft von der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) durchgeführt wurden, wurden vielfach als überschießend kritisiert, Mittlerweile wurden sie auch vom Oberlandesgericht Wien größtenteils für unzulässig erklärt. Die Opposition erhofft sich nun neue Erkenntnisse.

Auf tatsächlich Prominente wird man im Ausschuss noch länger warten müssen. Immerhin der Leiter der EGS, Wolfgang Preiszler, soll noch im September seinen Auftritt haben. Peter Goldgruber, Generalsekretär im Innenressort und eine der Schlüsselfiguren im Ausschuss, wird dort ebenso wie der zunächst suspendierte und dann wieder eingesetzte BVT-Direktor Peter Gridling im November erwartet. Überhaupt erst Ende dieses Monats ist Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) eingeplant.

Befragungen starten trotz fehlender Akten

Begonnen werden die Befragungen, obwohl noch etliche Akten aus dem Innenressort fehlen, auf die von der Opposition bestanden wird. Nach einer entsprechenden Beschwerde von SPÖ, NEOS und Liste Pilz nimmt der Verfassungsgerichtshof dazu seine Beratungen in einer Zwischensession am 10. September auf. Die Entscheidung des Höchstgerichts wird zumindest einige Tage bis zur Endausfertigung dauern, allerdings sicher nicht allzu lange. Denn das Verfassungsgerichtshofgesetz sieht in Rechtssachen betreffend parlamentarische U-Ausschüsse eine zeitnahe Entscheidung vor.

Von der FPÖ zuletzt kritisiert worden war ein angeblicher Bruch der Geheimhaltung durch die NEOS-Mandatarin Stephanie Krisper. Die Freiheitlichen wollten deshalb von der Ausschussvorsitzenden Doris Bures (SPÖ), dass diese wegen eines Verstoßes gegen das Informationsordnungsgesetz die Staatsanwaltschaft informiert. Krisper bestreitet die Vorwürfe. Nun soll in einer Fraktionsführerbesprechung am heutigen Montag unter anderem dieses Thema abgehandelt werden.

Die Opposition hat andere Sorgen. Sie glaubt, dass ÖVP und Freiheitliche darauf hinwirken wollen, dass der größte Teil der Befragungen im Ausschuss ohne Medienpräsenz stattfinden soll. Hier eine Klärung herbeizuführen, ist ebenfalls Ziel der Fraktionschef-Runde.

Die Zeugen am Dienstag

Mitarbeiter der BVT-Sicherheitszentrale: Erste Auskunftsperson im Untersuchungsausschuss ist am Dienstagvormittag ein Mitarbeiter in der Sicherheitszentrale des BVT. Mit ihm soll bei der Hausdurchsuchung Ende Februar rüde verfahren worden sein – was er nun im U-Ausschuss erzählen soll.

Betroffener der Hausdurchsuchungen: Die zweite Auskunftsperson ist ebenfalls ein BVT-Mitarbeiter, der als Zeuge Betroffener der Hausdurchsuchung war – nicht nur in seinem Büro, sondern auch zuhause, wobei auch seine beiden Töchter und seine Ehefrau hineingezogen worden sein sollen. Der Mitarbeiter soll die Vorgänge auch in einem E-Mail an Justizministeriums-Generalsekretär Christian Pilnacek geschildert haben.

EGS-Beamter: Am Nachmittag soll dann ein Beamter jener Polizeieinheit Rede und Antwort stehen, die mit den Hausdurchsuchungen beauftragt worden sind. Fragen wird ihn die Opposition wohl zu Einsatztaktik und Vorbereitung sowie vermutete unbeaufsichtigte Datensicherungen. Dem Vernehmen nach gibt es Hinweise in den Akten, dass EGS-Beamte Papierakten durchgeschaut haben, die sie aufgrund ihrer Sicherheitsstufe gar nicht hätten anschauen dürfen.

Die Zeugen am Mittwoch

Leiterin der Rechtsabteilung des BVT: Am Mittwoch geht es dann wieder mit einer Mitarbeiterin des BVT weiter, die als Leiterin der Rechtsabteilung laut Aktenvermerken die Staatsanwältin auf die problematische Vorgangsweise beim Umgang mit heiklen beschlagnahmten Informationen hingewiesen haben soll. So soll sie mehrmals auf drohende Konsequenzen wie Vertrauensverlust bei ausländischen Nachrichtendiensten hingewiesen haben.

Mitarbeiter der EDV-Abteilung des BVT: Zu Mittag muss ein Mitarbeiter der EDV-Abteilung im BVT als Zeuge im Ausschuss erscheinen. Er wird zu seinem Aktenvermerk befragt werden, in dem er angeblich kritisiert, dass viel zu viele und teils unbeaufsichtigt Daten sichergestellt worden seien und die Datensicherheit nicht gegeben gewesen sei.

BVT-Referatsleiter Nachrichtendienst: Dritte Auskunftsperson am Mittwoch ist der BVT-Referatsleiter Nachrichtendienst – er ist Beschuldigter im BVT-Ermittlungsverfahren, könnte sich also teilweise der Aussage entschlagen. Sowohl in seinem Büro als auch an seiner Wohnadresse fanden Ende Februar Hausdurchsuchungen statt, vom Oberlandesgericht übrigens als rechtmäßig gewertet. Er soll im Untersuchungsausschuss den Ablauf der Hausdurchsuchung schildern. Auf seinem Arbeitstisch wurden dem Vernehmen nach klassifizierte Unterlagen gefunden, weshalb er Ende Mai entlassen wurde. (TT.com, APA)

>>> Wir berichten ab Dienstag in einem Live-Blog über den Untersuchungsausschuss <<<