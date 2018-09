Innsbruck - Die Polizei, Öffi-Betriebe und die Veranstalter der vom 22. bis 30. September in Tirol sattfindenden Straßenrad-WM haben einen gemeinsamen Appell an die Bevölkerung gerichtet, sich aufgrund der umfangreichen Straßensperren rechtzeitig zu informieren. Es liege jetzt an der Bevölkerung, die zur Verfügung gestellten Informationen auch abzuholen.

Polizei: "Nicht notwendige Fahrten vermeiden"

„Vorbereitung ist das Um und Auf für die Rad WM-Woche — nicht nur für die am Event beteiligten Personen, sondern für alle Tiroler. Die Rad-WM findet zu 100 Prozent auf öffentlichen Straßen statt, deshalb ist es unausweichlich, dass es zu Einschränkungen kommt. Wir ersuchen die Bevölkerung deshalb jetzt schon um Verständnis", sagte Markus Widmann, Leiter der Tiroler Verkehrspolizei. Alle Straßensperren mit deren Beginn und Ende seien bereits online abrufbar. Die meisten Sperren werden zwischen zwei bis drei Stunden dauern. Eine Ausnahme sei jedoch das Herren-Elite-Rennen am 30. September. Hier werde es zu längeren Sperren von bis zu sechs Stunden kommen, erklärte Widmann.

Der Leiter der Verkehrspolizei riet allen Betroffenen, nicht notwendige Fahrten an den Renntagen zu vermeiden oder auf außerhalb der Sperrzeiten zu verschieben. Einsatzfahrzeugen soll es jedoch immer möglich sein zu passieren, dafür habe man gesorgt. „Leben und Gesundheit haben Vorrang", versicherte Widmann. Die Polizei hat für die WM eine Gratis-App sowie eine Hotline unter 059/133704446 eingerichtet.

Polizei-Infos zur Rad-WM Polizei-App (oder BMI Sicherheitsapplikation im App-Store)

Polizei-WM-Hotline: +43 59133 70 4446 (von 21.9. bis 30.9)

Öffis: Innsbrucker Stadtteile teilweise nicht erreichbar

Auch der öffentliche Verkehr werde sehr stark betroffen sein. An allen Haltestellen und in den Bussen sollen Informationen zu den geänderten Fahrplanzeiten zur Verfügung gestellt werden. Vor allem in Innsbruck wird es laut Kurt Schmarl, Chef der Leitstelle der Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB), zu erheblichen Umleitungen kommen. „Einige Stadtteile, wie etwa Igls oder die Hungerburg, werden vorübergehend nicht erreichbar sein", meinte Schmarl. Hier soll mit der Linie 6 und der Hungerburgbahn Abhilfe geschaffen werden. In den Apps der IVB und des VVT (Verkehrsverbund Tirol) seien alle Umleitungen bereits eingespeist.

Mobil während der WM: IVB:

Web: www.ivb.at und fahrplan.ivb.at

Telefon: +43 512 5307 600

derzeit: Mo - Fr von 7.30 bis 18 Uhr

ab 10.9.: Mo - Fr von 7 bis 21 Uhr

ab 20.9.: täglich von 7 bis 21 Uhr VVT:

App: VVT SmartRide App

Web: www.vvt.at/rad-wm und fahrplan.vvt.at

Tel: +43 512 56 16 16

derzeit: Mo - Fr 8 bis 12 Uhr / 13:30 bis 17:30 Uhr

ab 20.9.: täglich 7 bis 19 Uhr ÖAMTC:

ÖAMTC App

Web: maps.oeamtc.at

Auch die Schulen, die von Sperren betroffen sind, seien bereits informiert worden. In der Früh werde es zu keinen Behinderungen kommen, doch am Nachmittag könnte es Einschränkungen geben, sagte Paul Gappmaier, Vorstand der Abteilung Bildung im Land. Die Direktoren hätten dafür zu sorgen, dass die Kinder entweder früher gehen können, oder länger in der Schule betreut werden. Zur Information der Bevölkerung wird es demnächst unter anderem Info-Points, Info-Abende, ein WM-Ratgeberheft und Postwurfsendungen geben.

Die Straßensperren zwischen Kufstein und dem Ötztal

Während der Straßenrad-WM vom 22. bis zum 30. September wird es in Tirol vom Ötztal bis Kufstein zu mehreren Straßensperren kommen. Vor allem die Landeshauptstadt Innsbruck ist - als Zielort aller Rennen - von den Sperren besonders betroffen. Gestartet wird im Ötztal bei der Area 47, bei den Swarovski Kristallwelten in Wattens, in Rattenberg und in Kufstein.

Auf der Inntal- und der Brennerautobahn (A12 und A13) wird es zu keinen Einschränkungen kommen. Einzelne Auf- und Abfahrten werden während der Rennen in beide Richtungen jedoch gesperrt. Als „neuralgische Punkte im Verkehrsablauf" bewertete der ÖAMTC den Zielbereich am Rennweg in Innsbruck sowie die Startbereiche. Mit dem größten Zuschauerinteresse rechnete der Verkehrsklub am Rundkurs im Süden von Innsbruck bei Aldrans, Lans, Patsch und Igls. Vor allem die Sperren auf der Tiroler Straße (B171) werden laut ÖAMTC auch von überregionaler Bedeutung sein. Diese sollen jedoch nie den ganzen Tag dauern, sondern nur für die Zeit der Rennen.

Für die ersten Rennen, dem Mannschaftszeitfahren der Herren und der Damen, wird es am 22. und 23. September zu Sperren zwischen der Area 47 im Ötztal und Innsbruck kommen. Die Strecke führt über die Tiroler Straße nach Zirl und dann über Völs bzw. bei den Herren über das Mittelgebirge bis Innsbruck. Der Bereich Wattens bis Innsbruck wird am 24. und 25. September betroffen sein. Hier wird die Tiroler Straße lediglich in kurzen Teilabschnitten zwischen Wattens und Weer und zwischen Volders und Hall von den Radfahrern befahren.

Am 26. und 27. September kommt es dann zu Sperren zwischen Rattenberg und Innsbruck. Die Rennstrecken verlaufen von Rattenberg bis Pill bzw. bis Weer auf der B171. Vom 27. bis zum 30. September ist das Verkehrsnetz zwischen Kufstein und Innsbruck von den Sperren betroffen. Von Kufstein bis Rattenberg verläuft die Rennstrecke jedoch kaum auf der Tiroler Straße, ab Rattenberg ist die Strecke die gleiche wie am 26. und 27. September.

Sperren in Innsbruck

In Innsbruck wird das Herzog-Otto-Ufer über die gesamte Dauer der WM gesperrt bleiben. Vom 24. bis 30. September kommt es zu Sperren auf der Arzler-Straße und der Anton-Rauch-Straße. Die Kranebitter Allee über die Höttinger Au bis zum Hohen Weg sind am 22. und 23. September betroffen. Für den Rundkurs am Patscherkofel bei Aldrans, Lans, Patsch und Igls wird es ab dem 26. zu Sperren kommen. Betroffen davon sind auch Teile der Innsbrucker Innenstadt, etwa die Maria-Theresien-Straße.

Der Höhepunkt der WM, das Herren-Elite-Rennen, führt die Fahrer am 30. September schließlich auch noch über die sogenannte „Höll" auf die Hungerburg und wieder runter nach Innsbruck über die Höhenstraße. Auch der öffentliche Verkehr wird von den Straßensperren betroffen sein. (TT.com, APA)