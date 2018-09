Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Die Landesregierung möchte in der heute beginnenden Klausur im Osttiroler Defereggen die Weichen für eine landesweite Mietzinsbeihilfe stellen. Künftig soll in allen 279 Gemeinden eine einheitliche Wartefrist von zwei Jahren gelten. Zudem ist angedacht, Wartezeiten im Falle eines Wohnungswechsels angerechnet zu bekommen. Auch der Finanzierungsschlüssel des neuen „Mietunterstützungsmodell“ zwischen Land und Gemeinden steht zur Disposition. Das bisherige Verhältnis 70:30 soll zu Lasten des Landes auf 75:25 oder sogar 80:20 abgeändert werden. So lautet zumindest der Plan der ÖVP, welcher mit Gemeindeverbandschef Ernst Schöpf abgestimmt ist. Noch für heute Früh ist eine Verhandlungsrunde mit der zuständigen Wohnlandesrätin Beate Palfrader (VP) angesetzt.

Verschnupft zeigt man sich darob bei den Grünen. Der Juniorpartner soll in Verhandlungen bisher nicht eingebunden gewesen sein. Grünen-Klubchef Gebi Mair ortet deshalb noch „Gesprächsbedarf“.

Gleiche Spielregeln für alle Gemeinden

Wer wann wo in Tirol Mietzinsbeihilfe bekommt, liegt im Ermessensspielraum der jeweiligen Hauptwohnsitzgemeinde. Ein zentrales Kriterium ist die jeweilige Wartefrist. Also die Anzahl jener Jahre, die ein Gemeindebürger in einem Ort verbracht haben muss, um einen Antrag auf Mietzinsbeihilfe stellen zu können. Diese variiert von null bis zu mehreren Jahren. Klar geregelt ist die Finanzierung der Mietzinsbeihilfe. 70 Prozent übernimmt das Land, 30 Prozent die Gemeinde. 2017 wurden in Tirol in Summe 10.945 Anträge gestellt und 22,28 Mio. Euro ausbezahlt. Davon fielen 7194 Anträge und somit 15,24 Mio. Euro allein in der Landeshauptstadt an.

Die Vereinheitlichung der Mietzinsbeihilfe hat die Landesregierung im Koalitionspapier verankert. Für ein landesweites Mietunterstützungsmodell sind bis zum Jahr 2023 zusätzliche 30 Mio. Euro reserviert. Bereits in der heute beginnenden Regierungsklausur von Schwarz-Grün II im Osttiroler Defereggen soll das Modell aus der Taufe gehoben und als weiterer Schritt in Sachen leistbareres Wohnen präsentiert werden.

Im Kern soll mit der Reform eine einheitliche Wartezeit in allen Gemeinden von zwei Jahren, die zudem ortsübergreifend angerechnet werden kann, eingeführt werden. Auch eine Neuberechnung der Zumutbarkeitsgrenzen dürfte kommen. Insbesondere bei Studenten soll künftig das Einkommen der Eltern miteingerechnet werden. Es gilt, die soziale Treffsicherheit zu erhöhen.

Auch wenn für heute noch eine finale Verhandlungsrunde vor der Klausur mit Wohnlandesrätin Beate Palfrader (VP) angesetzt ist, so steht der Gemeindeverband hinter der Reform, wie Präsident Ernst Schöpf gestern auf Anfrage bestätigte. Wohl auch, weil den Gemeinden ein neuer Finanzierungsschlüssel versprochen wurde. Diesen haben sie eingefordert. Ob man sich auf ein Verhältnis 80:20 oder doch nur 75:25 Prozent einigen wird, dürfte sich heute entscheiden. In Kraft treten soll die neue Mietzinsbeihilfe laut Regierungsprogramm mit 1. Jänner 2019.

Zumindest bis gestern wollten die Grünen als Koalitionspartner der Schwarzen offiziell noch nichts von einer Einigung auf ein neues Miet­unterstützungsmodell wissen. Darüber, dass die ÖVP selbiges quasi im Alleingang mit dem Gemeindeverband paktiert haben soll, war die grüne Landesspitze gestern nicht gerade erfreut. Umso zurückhaltender gab sich dann auch Klubobmann Gebi Mair. Man sei in Verhandlung, es gebe noch Gesprächsbedarf, hieß es gegenüber der TT. Für die Grünen ist wichtig, dass die zusätzlichen Millionen auch bei den Menschen ankommen.

Auch das Thema Lkw-Transit wird die Regierungsklausur beschäftigen. Hier gilt es, ein Paket an beschränkenden Maßnahmen zu schnüren, das im Oktober-Landtag beschlossen werden soll.