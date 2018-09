Innsbruck – Zweieinhalb Monate vor dem Landesparteitag fliegen in der SPÖ wieder einmal die Fetzen. Vizeparteichef LA Georg Dornauer hat sich in der Diskussion um die Freigabe des Pannenstreifens von Innsbruck bis Zirl mit den Stadtgenossen angelegt. Weil sie im Gegensatz zum Landtagsklub die temporäre Öffnung ablehnen. Jetzt eskaliert der Konflikt. Mitarbeiter der Landespartei wollen wegen der „peinlichstmöglichen Vorgehensweise“ nicht mehr für die Stadt-SPÖ arbeiten. Deren Obmann Helmut Buchacher kritisiert hingegen die „Diskreditierung“ von GR Irene Heisz durch Dornauer. Wenn Dornauer die Zukunft der Tiroler SPÖ sein solle, dann „Gute Nacht“, fordert Buchacher eine Aussprache im Landesparteivorstand.

Landesparteivorsitzende Elisabeth Blanik ist nicht glücklich über die Auseinandersetzung. Auch nicht über die Vorgangsweise ihres Stellvertreters. „In der SPÖ gibt es zur Öffnung des Pannenstreifens unterschiedliche Positionen, das muss Dornauer akzeptieren.“ Dieser sei sonst auch nicht so zimperlich.

Dornauer sieht indes keine Belastungsprobe. „Zwischen mir und Blanik passt kein Blatt Papier, ich werde Elisabeth am Parteitag zu 100 Prozent unterstützen.“ Gleichzeitig erwarte er sich aber auch von der Parteichefin Unterstützung, „damit wir Seite an Seite die SPÖ noch stärker machen und in Regierungsverantwortung führen“. Inhaltlich rücke er keinen Millimeter von seiner Position ab. Außerdem, so Dornauer, sei die SPÖ eine Partei und kein öffentliches Diskussionsforum.

„Partei, kein öffentliches Diskussionsforum“

Im Mai hat sich die Tiroler SPÖ im Landtag für die Öffnung des Pannenstreifens auf der Autobahn zwischen Innsbruck und Zirl ausgesprochen und seither mehrmals öffentlich forciert. Die Innsbrucker SPÖ hat eine andere Meinung dazu, deshalb wurde gebeten, sich intern mit der Landespartei auseinanderzusetzen, wenn man eine gegenteilige Position dazu hab­e. Doch Gemeinderätin Irene Heisz ließ sich davon nicht abbringen. Sie bezeichnete in einer selbst verfassten Aussendung die „Pannenstreifen-Freigabe“ als fahrlässigen Unfug. Und jetzt kracht es in der SPÖ auf allen Ebenen. Über Monate unter der Tuchent gehaltene Konflikte brechen auf.

Vizeparteichef LA Georg Dornauer, ein Verfechter der temporären Öffnung des Pannenstreifens, attackierte Heisz. Mitarbeiter der Landespartei werfen der seinerzeitigen SPÖ-Bürgermeisterkandidatin bewusste Eskalation vor und dass damit der Landtagsklub konterkariert werde. Außerdem suggeriere man damit, dass Elisabeth Blanik die Partei nicht auf Linie bringen könne, heißt es. Die Zusammenarbeit mit der nach der Gemeinderatswahl ohnehin krisengeschüttelten Stadt-SPÖ wird in Frage gestellt.

Die ÖVP nimmt die Kontroverse bereits genüsslich auf. Für Klubchef Jakob Wolf tritt der Machtkampf zwischen Dornauer und Blanik immer offener zu Tage. SPÖ-Vorsitzende Blanik versucht hingegen, den Ball flach zu halten, und spielt den Konflikt herunter. „Die Meinungen zur Sinnhaftigkeit über die Öffnung des Pannenstreifens sind höchst unterschiedlich. Die Landes-SPÖ ist dafür, Stadt- und Bundespartei dagegen.“ Unterschiedliche Meinungen seien zu akzeptieren, das gelte auch für Dornauer. Nachsatz: „Mein engagierter Stellvertreter nimmt das für sich ebenfalls in Anspruch.“ Und wegen der Pannenstreifen-Debatte werde es sicher keine Auseinandersetzung in der SPÖ geben, möchte Blanik das Thema rasch abhaken. Doch da hat sie die Rechnung ohne Innsbrucks Stadtparteiobmann Helmut Buchacher gemacht. Der legt einen Gang zu und stellt Dornauer offen in Frage.

Er sei „echt entsetzt“ über die „Art und Weise“ und mit welcher Brutalität Dornauer Heisz attackiert habe, meint Buch­acher. Das sei kein Umgang mit einem Menschen – schon gar nicht in einer Partei wie der SPÖ, die stets für Respekt und einen sorgsamen Umgang miteinander einstehe. Dornauers Alleingänge, wie eben bei der Pannenstreifenfreigabe, werde die Innsbrucker SPÖ nicht länger schlucken, kündigt er an. „Vielleicht sollte auch einer, der einen Porsche Cayenne fährt, einmal auf die Idee kommen, dass es besser wäre, mit den Öffis zu fahren.“

Innerparteilich, so Buch­acher, hätte man sich nach den Wahlen darauf geeinigt, dass der Landtags- und der Innsbrucker Gemeinderatsklub sich in den großen Themen wie Wohnen oder Verkehr regelmäßig besprechen und ein gemeinsames Wording entwickeln: „Ich habe das stets eingefordert, es findet aber einfach nicht statt.“ Wenn Dornauer die Zukunft der SPÖ in Tirol sein solle, dann „gut­e Nacht“, fordert Buchacher jetzt umgehend eine Aussprache im Landesparteivorstand.

Und was sagt Dornauer zum Ordnungsruf seiner Partei­chefin? „Zwischen mir und Elisabeth passt kein Blatt Papier.“ Er werde sie am Parteitag unterstützen, erwarte sich aber gleichzeitig Unterstützung von ihr. „Ich rücke keinen Millimeter von meiner Linie ab.“ Der Landtagsklub habe sich für die zeitweilige Öffnung ausgesprochen. Ihm sei es unerklärlich, mit welcher Kompetenz sich eine einfache Inns­brucker Gemeinderätin dazu medial äußere, fügt Dornauer hinzu. „Wir sind eine Partei und kein öffentliches Diskussions­forum. Wenn sich unsere Nationalräte und Alois Stöger reflexartig gegen eine Idee der FPÖ aussprechen, dann ist das deren Sache. Mein Politikstil ist das nicht.“

Dornauer verweist auf sein­e Gespräche mit unzähligen Pendlern und der Asfinag. „Die temporäre Öffnung des Pannenstreifens funktioniert und macht Sinn. Ich bin den Menschen in meinem Bezirk verpflichtet.“ (pn, mami)