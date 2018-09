Innsbruck - Wie die am Donnerstag veröffentlichte Online-Analyse ÖWA Plus bestätigt, ist TT.com unter den Onlineplattformen der Tageszeitungen in Tirol weiterhin das mit Abstand stärkste Angebot. So kommt die TT-Plattform erstmals auf eine monatliche Reichweite von über 55 Prozent. Österreichweit nutzten 619.000 User im Monat das digitale Angebot der Tiroler Tageszeitung, davon 60 Prozent über Smartphones.

Auch bei den täglichen Nutzern konnte TT.com stark zulegen: So surften im 1. Quartal 98.000 User auf TT.com, was gegenüber dem Vorjahr einem Plus von 6.000 Usern pro Tag entspricht.

Hermann Petz, Vorstandsvorsitzender der Moser Holding, gratuliert zum aktuellen Analyseergebnis: „Die wachsenden Reichweiten der Nachrichtenmarke TT verdeutlichen auch, dass die Menschen sich im Internet zunehmend auf qualitätsvolle journalistische Inhalte verlassen wollen. Ganz allgemein beobachte ich einen Trend hin zu verlässlichen Medienmarken - in Zeiten von Fake News ein wichtiges gesellschaftliches Signal.“

Auch die TT-Chefredakteure Luis Vahrner und Mario Zenhäusern freuen sich über das Ergebnis: „In den letzten zehn Jahren konnte die Tiroler Tageszeitung ihre Userzahlen verfünffachen. Dahinter steht zum einen ein verändertes Mediennutzungsverhalten, zum anderen aber auch die tägliche Arbeit unseres Redaktionsteams, dem wir heute herzlich gratulieren.“ Erfreulich ist das ÖWA-Ergebnis für die Chefredakteure insbesondere, weil die TT gleichzeitig weitgehend stabile Print-Reichweiten verzeichnet.

Quelle: ÖWA Plus, 1. Quartal 2018, Reichweite unter den Internetnutzern für einen durchschnittlichen Tag (Mo-Fr) oder durchschnittlichen Monat, max. Schwankungsbreite +/- 1,1 Prozent