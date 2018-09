Von Florian Madl

Innsbruck, Lienz — Als Werner Grissmann vor 30 Jahren seinen ersten Dolomitenmann organisierte, war er 36 Jahre alt und mitten in seiner Motorsportkarriere angekommen. Die Extremstaffel für die „Härtesten unter der Sonn­e" war eine jener Ideen, die der „Zwischenzeitweltmeister" früherer Tage aus der Taufe gehoben hatte, sie war ihrer Zeit wohl voraus: „Die Para­gleitschirme bestanden damals noch aus Fetzen und statt Mountainbikes waren wir mit Querfeldeinrädern unterwegs. Die sind gebrochen und die Leute kamen zu Fuß ins Ziel."

Mittlerweile ist „Grizzl­y", der Ex-Skirennläufer, 66 Jahr­e alt. Die Gleitschirmtechnik hat sich grundlegend geändert, heutzutage gibt es Mountainbikes und die haben Federgabeln. Kurzum: Die Extremstaffel „Dolomitenmann" kam längst im neue­n Jahrtausend an, die Veranstaltung ging sozusagen mit der Zeit. „Es war also Zeit, die Organisation in neue Hände zu legen", meinte der Exzentriker aus Osttirol. Und Mitte der Woche, also kurz vor dem 31. Dolomitenmann, passierte das dann tatsächlich.

„Geplant war es nicht, es hat sich einfach ergeben", meint­e Niki Grissmann. Wie einst sein Vater trägt nun auch er als 36-Jähriger die Gesamtverantwortung über die Veranstaltung, die im vergangenen Jahr ihr 30er-Jubiläum gefeiert hatte. Das sei im Vorjahr noch einmal ein „Crescendo für den Papa gewesen", blickt Grissmann junior zurück, der in seiner Wortwahl durchaus das Wirtschaftsdeutsch neue­r Prägung einfließen lässt. Nicht weiter verwunderlich also, dass der „Dolomitenmann 2.0" nicht mehr nur aus Sport besteht. „Wir wollen weiter in Richtung Gesamt-Happening gehen", erzählt Niki Grissman­n über seine Vision.

Dabei vergisst der Wahl-Grazer aber nicht, ehrfürchtig auf seinen Vater zu verweisen. Und der kündigt bereits an: „Wenn ich 96 bin, haben wir das nächste Jubiläum." Dann kann sein Sohn möglicherweise an seinen Enkel übergeben. Bei der Siegerehrung stünden dann ohnehin alle Grissmanns auf der Bühne.

Programm heute 10 Uhr: Start Berglauf am Hauptplatz Lienz; erwarteter Zieleinlauf (Hauptplatz) ab 13.45 Uhr.

19 Uhr: Siegerehrung, im Anschluss Party mit DJ und Tänzern. Livekonzert mit Folkshilfe.

Wetter: 22 Grad, sonnig. Hotspots: Berglauf: Hauptplatz Lienz (Start), Goggsteig (Steilstück), Kühbodentörl (Übergabe Paragleiter).

Paragleiten: Moosalm (Zwischen­landung), Dolomitenstadion (Übergabe Biker).

Mountainbike: Moosalm (Anstieg), Hochsteinhütte, Moosalm (Downhill).

Wildwasserkajak: Kraftwerk Amlach (7-m-Startsprung), Tiroler­brücke Lienz (Aufwärtszone) Hauptplatz Lienz (Zieleinlauf)

