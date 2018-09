Von Matthias Christler

Ein kleines Mädchen schnappt sich eine Pusteblume und will mit einem kräftigen Luftstoß die zarten, weißen Fallschirme auf ihre Reise in die weite Welt hinausschicken. Es holt Luft ... Stopp! Halt! Warte! Die Eltern sehen den zuckersüßen Moment und greifen nach einem Smartphone. Sie wollen ein Bild von der Situation in die weite Online-Welt hinausschicken. Bis das Gerät bereit, die Foto-App geladen und der richtige Filter bei Instagram ausgewählt ist, vergehen ein paar Sekunden. Das Mädchen spielt noch brav Fotomodell, aber die Freude am Augenblick ist verflogen. Das Glück misst sich jetzt in virtuellen Herzchen. Und davon schwirren viele herum. Instagram hat seit diesem Sommer die Eine-Milliarde-Nutzer-Grenze geknackt. Es hat sich eine Gemeinschaft der Oberflächlichkeit geformt.

Die einen, die Selbstdarsteller, gieren nach Likes. Die anderen, die Voyeure, schauen interessiert zu oder geilen sich gar daran auf. Eine Minderheit spielt nach den eigenen Regeln. Dazu zählt die 31-jährige Innsbruckerin Alexis Felten. Die gebürtige Deutsche zog mit sieben Jahren nach Tirol, lebte aber zwischenzeitlich in München, wo die gelernte Grafikerin mit Freundinnen gegen die Spießigkeit aufbegehrte und das in Form einer nicht ganz alltäglichen Diplomarbeit. Sie gründeten die „teenslut_girlgang“ und teilten auf Instagram freizügige Fotos. Man sieht nackte Hintern, nur leicht verdeckte Brüste, Aufnahmen, die an die Glitzerwelt von Kylie Jenner, Katy Perry oder Justin Bieber angelehnt sind. „Am Anfang ging es darum, zu provozieren, den Leuten vor Augen zu halten, dass sie nicht zwischen Ironie und Ernsthaftigkeit unterscheiden können. Dann hat sich das Projekt hin zum Feminismus gewandelt“, erklärt Felten die weitere Ebene der sonst so eindimensionalen Bilderflut. „Es ging darum, ganz bewusst das Sex-sells-Prinzip, das schon so alltäglich geworden ist, an mir selbst anzuwenden.“ Sobald sie etwas mehr Busen zeigte, schnellten die Likes hinauf und es kamen neue Fans hinzu.

Kurze Zwischenfrage an Sie, liebe Leser. Haben Sie diesen Artikel eher begonnen zu lesen, weil das B-Wort im Titel vorkommt?

Das ist das Sex-sells-Prinzip. So erreichte der Instagram-Account fast 10.000 Abonnenten – damit zählt man zu den Influencern, den einflussreichen Online-Persönlichkeiten, die für Unternehmen gerne als Werbe-Botschafter eingesetzt werden. Man kann die Reichweite auch anders nutzen. „Ich habe viel positives Feedback von Mädchen bekommen, weil ich mich selbstbewusst zeige, obwohl ich nicht den Standard-Model-Körper habe.“

Der Großteil sieht aber eher Püppchen wie Kylie Jenner als Vorbild. Weibliche Influencer wollen wie sie sein, lassen sich ähnlich die Lippen machen, Busen oder Hintern operieren und schauen genauso lasziv in die Kamera. Instagram schaltet somit die Ideale gleich. So wie das kleine Mädchen von den Eltern gelernt hat, dass ein Foto von der Pusteblume wichtiger ist als der Spaß damit, bekommen Millionen junger Frauen von ihren Vorbildern ein ganz bestimmtes Schönheits­ideal vorgelebt.

Chirurgen freuen sich. Es ist wie ein Virus, der sich ausbreitet. Und Instagram verdient daran, weil immer mehr Unternehmen Werbegeld hineinstecken. Aber Instagram kann auch die Heilung sein. Es formen sich laufend Profile wie jene von Alexis Felten mit unterschiedlichsten Zielen. Zum Beispiel beweisen unter dem Hashtag „saggyboobsmatter“ Frauen, dass es nicht nur die eine Ideal-Form eines Dekolletés gibt.

Damit jetzt niemand glaubt, Instagram sei eine rein weibliche Plattform, muss man sich nur den beliebtesten Influencer aus Österreich ansehen. KSFreak, der mit bürgerlichem Namen Marcel Dähne heißt, zeigt seinen mehr als 1,5 Millionen Abonnenten gerne seine Muskeln. 37.486 Fans schenkten ihm ein virtuelles Herzchen, weil er mit nacktem Oberkörper in der Küche steht und fragt, welches Essen-Smiley sie verwenden würden. Diese direkte Kommunikation ist Teil des Erfolgs von Instagram, sagt der Jugendkulturforscher Philipp Ikrath: „Der heutige Star ist einer zum Angreifen, nicht wie in den 90ern, wo er ganz weit weg war. Er ist fast genauso wie du und ich.“ Und deshalb versuchen so viele, selbst in diese Rolle zu schlüpfen und kämpfen mit allen Mitteln um Anerkennung. Das geht so weit, dass man sich bei bestimmten Seiten im Internet um etwa 20 Euro 1000 Instagram-Abonnenten kaufen kann.

Geld spielt eine immer größere Rolle auf der Plattform. Wie bei so vielen anderen Influencern geht zum Beispiel KSFreak „bezahlte Partnerschaften“ ein und präsentiert auf den Fotos Produkte von Unternehmen. „Ein überwiegender Teil der Nutzer erkennt zwar nicht jedes Product Placement, aber die meisten wissen schon, wie es funktioniert und dass es gemacht wird“, sagt Ikraht. Es ist den Nutzern oft egal.

Das ist aber nicht alles, denn seit einigen Monaten schaltet die Tochtergesellschaft von Facebook zwischen den Bildern und Videos ebenfalls Werbung. Dank unzähliger Online-Daten rechnet sich ein Algorithmus aus, welche Botschaft an den Nutzer gebracht werden soll. Fußballinteressierte sehen seit Wochen Lionel Messi, der auf das Angebot eines Sportkanals hinweist. Das nervt. Während man in anderen Medien, im Fernsehen oder in Zeitungen Werbeeinschaltungen gewohnt ist, sind sie auf Instagram ein neuer Störfaktor.

Das wirkt sich offenbar bereits aus. Auf Initiative von saferinternet.at wird jedes Jahr beim Jugend-Internet-Monitor überprüft, welche Plattformen die 11- bis 17-jährigen Österreicher nutzen. 63 Prozent gaben heuer an, auf Instagram zu sein, fünf Prozent weniger als 2017. Wird damit das Ende der schön inszenierten Bilderwelten eingeläutet? Zumindest der große Hype könnte langsam kippen, „weil doch sehr viele Leute gelangweilt sind von den perfekten Vorbildern“, sagt Felten. Den klassischen Influencer, der die Masse anspricht, werde es weiter geben. Die Designerin setzt auf starke Gegenbewegungen, damit sich so Instagram von innen heraus verändert. Sie selbst hat sich schon verändert. „teenslut_girlgang“ postet kaum noch etwas, unter anderem, weil sich Felten nicht mehr mit den obszönen Nachrichten herumschlagen will, geschrieben von Leuten, die nur oberflächlich auf die Bilder geblickt haben. Unter „alexis.felten“ ist sie neu gestartet, sie zeigt dort ihre Designs und Grafiken. Derzeit hat sie etwas mehr als 1200 Abonnenten. Sie fängt wieder klein an.

Das könnte jedoch beispielhaft dafür sein, wohin sich Instagram in seinem achten Jahr seit der Einführung entwickelt. Dass mehr Nutzer hinter die Fassade blicken. Das glaubt auch Ikrath: „Auf den ersten Blick wirkt das alles oberflächlich, aber es geht jetzt schon stark in die Ästhetik hinein und dass man seinen eigenen Lebensstil darstellt – und dann ist das, was auf der Plattform passiert, doch substanzieller als viele, vor allem Ältere, wahrhaben wollen.“

Trotzdem, viele werden nach wie vor so sein wollen wie Kylie Jenner und andere teilen zum millionsten Mal gestellte Fotos von Kindern mit Pusteblumen. Die Hoffnung ist jedoch, dass in dieser Masse die Kreativen nicht untergehen.