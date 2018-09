Was Vorarlberg, Tirol und Salzburg verbindet, ist die Westachse. LH Platter meinte, diese lasse in Wien den Blutdruck steigen. Empfinden Sie das auch so? Markus Wallner: Diese Verbindung tut aus meiner Sicht allen gut. Es ist auch keine böse Absicht, sondern der Versuch, die drei Länder in wesentlichen Fragen zu koordinieren. Es ist gut, wenn man sich formiert, aber man soll auch daraus kein allzu besonderes Ereignis machen. Es gibt immer wieder Brücken, die man nach Ober- und Niederösterreich oder nach Wien schlägt.

Hat LH Platter mit dem Blutdruck-Sager übertrieben? ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer meinte, er nehme die Westachse als solche so nicht wahr. Wie stark ist sie also? Wallner: Landeshauptmann Platter hat das in einem gesunden Selbstbewusstsein gesagt. Ich teile seine Meinung zu 100 Prozent. Es muss niemand in Wien Angst vor einer Westachse haben, es muss sich aber dort auch jeder bewusst sein, dass es im Westen Interessen gibt, die artikuliert werden, ob das nun passt oder nicht. Ich bin kein Fan von West gegen Ost, aber ich scheue mich nicht davor, Interessen zu artikulieren. Intern, und wenn es sein muss öffentlich.

In der neuen ÖVP spielen die Landeshauptleute bis dato eine geringere Rolle als früher. Wie lange hält dieser Friede an? Wallner: Wenn wirklich etwas weitergehen soll, braucht es eine Koordination mit der Bundesregierung. Das geht nicht immer friktionsfrei, aber man muss sich auf Augenhöhe begegnen. Ich würde sagen, der Bundeskanzler weiß das. Es wird eine Krankenkassenreform ohne Bundesländer nicht möglich sein, ebenso wenig wie eine Reform der Mindestsicherung. Wir können fast jedes Thema aufzählen, das wird nur im Miteinander gehen, das Gegeneinander wird nicht funktionieren. Dass es auf beiden Seiten klarere Ansagen geben wird, macht mich nicht nervös. Ich bin jemand, der sehr sachorientiert ist.

Aber unter dem Strich sagen Sie, ohne mächtige Landesfürsten wird es nicht gehen. Wallner: Man muss wegkommen von dieser klischeehaften Beurteilung politischer Abläufe. Die Bundesregierung und auch der Bundeskanzler als Person haben sehr große Unterstützung seitens der Westachse und auch innerhalb der ÖVP ist das so. Ich finde beispielsweise den Steuerbonus für Familien einen echten Fortschritt und die Erfüllung einer langjährigen Forderung des Westens. Es gibt aber auch heiklere Themen wie die Kassenfusion, und die müssen ausdiskutiert werden. Nicht mehr und nicht weniger.

Die Bundesregierung ist das eine, die ÖVP das andere. Wie lange halten die Parteifreunde noch still? Wallner: Ich halte die Statutenänderung der Partei bis heute für richtig. Uns allen war klar, wenn Sebastian Kurz bereit ist, Obmann zu werden und Verantwortung zu übernehmen, dann muss es eine Änderung in der ÖVP geben und der Bundesobmann mehr Kompetenzen bekommen. Dass er alte Zöpfe abschneidet, halte ich für richtig. Die Kompetenzen, die wir uns in den Landesparteien zusichern, müssen erst recht für den Bundesobmann und die Bundespartei gelten. Es ist gut, dass er personelle und inhaltliche Entscheidungen autonom treffen kann. Er könnte sonst nichts umgestalten.

Es gibt quer durch die ÖVP die Kritik, dass jetzt nur noch ein kleiner Kreis in Wien entscheidet. Wallner: Das kann ich nicht bestätigen. Wir telefonieren regelmäßig und tauschen uns in wesentlichen Fragen aus.

Sie schon, aber beispielsweise die Nationalratsabgeordneten sind unzufrieden. Wallner: Den Eindruck habe ich überhaupt nicht. Aufgrund der anstehenden Reformen wird der Austausch in nächster Zeit noch intensiviert werden.

Alte Zöpfe abschneiden, ist das auch durch den Generationenwechsel in der Partei möglich? ÖVP-Urgesteine wie Erwin Pröll sind abgetreten. Sehen Sie sich als neuen Politikertypus? Wallner: Was ist alt, was ist neu? Jede Generation hat ihre Persönlichkeiten und Herausforderungen. Man kann Alt-Landeshauptleute, die für die ÖVP Ergebnisse jenseits der 50 Prozent eingefahren haben, nicht als unerfolgreich bezeichnen. Für die jeweilige Zeit war es offensichtlich die richtige Politik, das Wählervertrauen war riesig. Dorthin müssen wir erst einmal kommen. Das muss man fairerweise dazusagen. Es ist nicht entscheidend, was wir für modern halten oder nicht, sondern wie die Bevölkerung am Wahltag entscheidet. Der Wahltag ist der Zahltag.

So anders sehen Sie sich also nicht? Wallner: Ich glaube, dass der Stil jetzt genau in die Zeit passt. Man soll und kann niemanden kopieren. Letztlich heißt Politik, für die eigenen Standpunkte eine Mehrheit zu finden. Es ist auch die Kunst, Begeisterung auslösen zu können. Letztlich muss ich Leute für eine Idee gewinnen. Das beherrscht der jetzige Bundeskanzler besser als alle anderen.

Sie haben 2019 Landtagswahlen. Setzen Sie auf Türkis oder Schwarz im Wahlkampf? Wallner: (lacht) Über die Werbelinie haben wir noch nicht entschieden. Aber ich nehme nicht an, dass wir Türkis als Farbe wählen. Wir werden unsere Werbelinie beibehalten.

Käme für Sie Schwarz-Blau so wie im Bund auch in Vorarlberg in Frage? Wallner: Ein Jahr vor der Landtagswahl schließen wir niemanden aus. Es ist auch noch etwas früh, es gibt noch genügend zu tun in der Landesregierung. Wir müssen uns die Wahlergebnisse anschauen und dann entscheiden. Mit Ausnahme der FPÖ haben alle Parteien in Vorarlberg eine mögliche Regierungszusammenarbeit mit der ÖVP in den Raum gestellt.

Ist es schwierig, im Land mit den Grünen zu regieren, wenn im Bund Schwarz-Blau regiert? Wallner: Es ist natürlich anders. Es kann schon sein, dass man da und dort in eine schwierigere Frontstellung zur Bundesregierung kommt. Wir gehen aber dem Rezept nach, die Dinge für das Land extra zu beurteilen.

Noch eine Frage zum Wahlkampf. Das Vorzugsstimmen-Modell der neuen ÖVP hat seltsame Blüten wie die Affäre um Ex-Nationalrat Dominik Schrott hervorgebracht. Werden Sie es übernehmen? Wallner: Wir haben im Wahlrecht des Landes die Persönlichkeitsstimme gegenüber dem Listenplatz gestärkt. Dadurch haben alle Parteien diesen Schritt machen müssen. Das hat bei der letzten Landtagswahl dazu geführt, dass zum Teil auch arrivierte Kandidaten überholt wurden. Ich finde, eine Partei sollte eine Liste erstellen und im Wahlrecht muss abgesichert sein, dass die Bevölkerung über Vorzugsstimmen mitbestimmen kann.

Das neue Modell hält dazu an, dass Kandidaten selbst Geld in die Hand nehmen oder Sponsoren auftreiben müssen. Ist das gut? Wallner: Mit Grenzen, ja. Man hat zuletzt gesehen, welche Auswüchse das annehmen kann. Letztlich war das wohl eher eine Frage der persönlichen Integrität.

Das Gespräch führten Anita Heubacher und Peter Nindler