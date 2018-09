Innsbruck — Die gute Nachricht: Der August war im bisherigen Jahresverlauf mit 167.134 Lkw der schwächste Monat in Bezug auf die Transitzahlen am Brenner. Was mitten in der Urlaubszeit wohl keine allzu große Überraschung sein dürfte. Die schlechte Nachricht: Auch im schwächsten Monat ist der Transitverkehr im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Zwar nicht mehr im zweistelligen Prozentbereich wie zuvor — 1,57 Prozent waren es dann aber doch.

An einer Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene führt kein Weg vorbei. Die nördlichen Zulaufstrecken für den Brennerbasistunnel werden derzeit im Unterland viel diskutiert. Insbesondere für die Abschnitte zwischen Schaftenau und Kundl sowie Kufstein bis Rosenheim. Bürger wie Lokalpolitiker fordern, dass einige Trassenabschnitte, die derzeit noch in offener Führung geplant sind, unter die Erde kommen. Langkampfen und Kufstein stehen hier besonders im Fokus. Heute pilgerten die Umlandbürgermeister deshalb zu Landeshauptmann Günther Platter (VP) und LHStv. Ingrid Felipe, wo sie zusammen mit dem ÖBB-Projektleiter der Unterinntaltrasse, Martin Gradnitzer, die Lage erörterten.

„Ich habe das Gefühl, dass wir Bürgermeister ein offenes Ohr gefunden haben", zeigte sich im Anschluss der Breitenbacher Bürgermeister Alois Margreiter optimistisch. Das verwunderte freilich wenig — Margreiter sitzt auch für die ÖVP im Landtag. Doch auch für seinen Kufsteiner Amtskollegen Martin Krumschnabel scheint das erste Licht am Ende des Tunnel sichtbar, auch wenn er noch einmal klarstellte: „Kufstein verträgt keine oberirdische Trasse. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen." Nachsatz: „Ich bin da aber sehr zuversichtlich." Bereits beim nächsten Gemeindeforum mit ÖBB und Deutscher Bahn kündigte Krumschnabel an, die Tunnelforderungen einzubringen.

Während Margreiter bestätigte, dass es im Bereich Angath/Langkampfen von Seiten der ÖBB die Zusage für eine Verschiebung des Anknüpfungspunktes Richtung Osten gibt, müsse die strittige Frage der Flurzerschneidung in diesem Bereich noch geklärt werden. Die Landespolitik soll hier Unterstützung zugesichert haben. Jedoch mit einer Forderung: Wenn es zu Zugeständnissen komme, dann müssten die Bürgemeister im Gegenzug auch garantieren, dass die betreffenden Flächen auf Dauer landwirtschaftliche Flächen bleiben und nicht später etwa in Gewerbegebiete umgewidmet werden.

Von Seiten der ÖBB versicherte Gradnitzer am Dienstag, dass man auch künftig die Kritiker mit einbinden werde. Die Trassenvariante Kufstein — Rosenheim werde bis Anfang 2020 finalisiert werden können. Für ihren offenen Kommunikationsstil erfuhren die ÖBB dann auch allseits vollstes Lob.

Sowohl Platter als auch Felipe versicherten, dass es zu keinen „Sparvarianten" bei der Trassenfindung kommen werde. Man werde sowohl die Bürger als auch die ÖBB dabei unterstützen. „Es ist wichtig, dass wir hier alle an einem Strang ziehen", so Felipe.

Damit auch Bayern endlich bei den Plänen der Zulaufstrecken Gas gibt, will Platter klare Signale nach Deutschland senden. Aber erst nach den dortigen Wahlen im Herbst. Davor habe das schlicht keinen Sinn. Wie berichtet, ist Bayern hier arg im Verzug — frühestens 2038 soll die Strecke fertig sein. Der Kommunikationsleiter von Verkehrsministerin Ilse Aigner, Eric Markuse, versicherte heute gegenüber der TT, dass man auch hinsichtlich der Lärmbelastung auf österreichischem Staatsgebiet (wie bspw. Erl) „intensiv an einer Lösung arbeitet". (mami)