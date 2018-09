Innsbruck – „Gerhard Berger ist das Beste, was dem Deutschen Tourenwagen Masters (DTM, Anm.) passieren konnte“, freute sich der Wiener Toto Wolff, seines Zeichens Mercedes-Motorsportchef, über die Bestellung von Tirols Formel-1-Legende zum neuen DTM-Chef vor einem Jahr. Mit viel Begeisterung und Engagement hat Berger der PS-Rennserie vor allem sportlich einen neuen Anstrich verpasst. Abseits davon hatte der in Wörgl geborene 59-Jährige einiges zu bewältigen, mit dem er nicht gerechnet hat. Trotzdem kann der zehnfache Formel-1-Sieger heute beruhigter als im Vorjahr zum Red-Bull-Ring reisen.

Vor dem Österreich-Gastspiel: Wie fällt Ihre bisherige Bilanz Ihres zweiten DTM-Jahres aus?

Gerhard Berger: Sportlich fällt sie positiv aus. Wir haben mit unseren Regeländerungen (u. a. keine Heizdecken für die Reifen, fahrende Re-Starts nach einer Safety-Car-Phase, weniger Aerodynamik) den Piloten noch mehr in den Mittelpunkt gerückt. Dadurch haben die Rad-an-Rad-Duelle zugenommen. Wir liefern nach der MotoGP sicher den spannendsten Motorsport. Das Fahrerfeld ist so eng beisammen, dass du bei keinem Rennen einen wirklich Favoriten hast. Auch wenn Mercedes mit Gary Paffett (GBR) und Paul di Resta (GBR) die zwei dominantesten Piloten der Saison an der Spitze hat.

Mercedes überzeugt, stellt trotzdem nach wie vor ein Reizthema dar. Das Team aus Stuttgart wird sich mit Ende der Saison aus der DTM verabschieden und brachte damit die Rennserie in arge Bedrängnis.

Berger: Mercedes hat uns im Stich gelassen. Das muss ich klipp und klar sagen. Es war ausgemacht, dass wir gemeinsam mit Audi, BMW und Mercedes das Produkt modernisieren und verbessern. Das wurde alles gemeinsam vereinbart. Dann kam diese überraschende Nachricht des Abschieds.

Das klingt nach einigem Kopfweh.

Berger: Ich habe sehr oft Kopfweh, aber auf der anderen Seite brauche ich die Herausforderungen auf dem Tisch, und das genieße ich doch sehr.

Sie haben jüngst erklärt, dass 2019 ein Übergangsjahr mit Audi und BMW wird – 2020 könnten mehrere neue Marken am Start sein.

Berger: Es laufen sehr viele Gespräche. Allerdings im Hintergrund, wo sie auch bleiben sollen. Sagen wir einmal so, es sieht nicht mehr so schlecht aus wie noch vor ein paar Monaten.

Nicht schlecht sieht es auch mit dem Besuch in Spielberg aus. Im Vorjahr pilgerten knapp 40.000 Zuschauer in die Obersteiermark.

Berger: Ich würde sagen, da haben wir noch Luft nach oben. Generell hat sich die DTM stabilisiert. Die Mischung aus internationalen und nationalen Auftritten (jeweils fünf in Deutschland, fünf international, Anm.) hat sich bewährt. Mit den ORF-Übertragungen sind wir zufrieden, die Ö3-Challenge hat uns für Spielberg viel geholfen. Summa summarum möchte ich aber sicherlich noch mehr österreichische Fans an den Red-Bull-Ring locken.

Apropos Österreich – das Gerücht „DTM und Salzburgring“ war im Vorjahr omnipräsent. Wie steht es um einen möglichen zweiten Österreich-Auftritt?

Berger: Nicht nur im Vorjahr, das Gerücht hält sich hartnäckig. Wir haben mit dem Red-Bull-Ring eine supermoderne Strecke, da fehlt es uns an gar nichts. Aber natürlich hat der Salzburgring eine lange Motorsport-Geschichte, die nicht nur bei den PS-Romantikern das Herz höherschlagen lässt. Und wer weiß, vielleicht wird das irgendwann einmal was. Aktuell kann der Salzburgring aber nicht die Sicherheitsmaßnahmen bieten, die wir benötigen.

Ein weiteres rotweißrotes Kapitel betrifft Ihren Neffen Lucas Auer. Den Mercedes-Piloten, der im Vorjahr beinahe den Titel gewonnen hätte, plagt heuer viel Pech. Was sagt da der ehemalige Racer Gerhard Berger dazu?

Berger: Die Lernjahre für Lucas sind vorbei. Solche Saisonen voller Pech hat aber jeder einmal. Die erlebte auch ein Lewis Hamilton (GBR) 2016 in der Formel 1, als er am Ende den Titel gegen Nico Rosberg (GER) verloren hat. Das muss man einfach annehmen. Luggi gehört in der DTM zu den schnellsten Piloten, das beweist schon die Tatsache, dass er einen ehemaligen Formel-1-Fahrer wie Pascal Wehrlein (GER) auf demselben Material hinter sich lässt. Aber in der DTM gibt es keinen Raum für Fehler. Wenn man sieht, dass beinahe das gesamte Feld innerhalb von nur einer Sekunde liegt, weiß man, wie schnell es da nach hinten geht.

Bei Lucas Auer läuft sein Vertrag mit Mercedes Ende des Jahres aus. Was raten Sie ihm?

Berger: Lucas grübelt gerade, ob er noch einmal alles auf die Karte Formel 1 setzen oder ob er in der DTM bleiben soll. Diese Entscheidung kann ich ihm nicht abnehmen.

Pascal Wehrlein hat sich vor Kurzem von Mercedes getrennt. Neben dem Deutschen befinden sich aber auch die Talente Esteban Ocon (Force India) und der 20-jährige George Russell in der Warteschleife. Wie bedenklich ist das für den Motorsport, wenn solche Fahrer nicht unterkommen?

Berger: Bitte nicht falsch verstehen, aber das gab es auch schon zu unserer Zeit. Am Ende war es jedoch immer so: Qualität setzt sich durch.

Das Gespräch führte Daniel Suckert