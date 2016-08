Wien/Berlin – Zwei Promi-Damen aus Österreich, darunter die Tirolerin Mirjam Weichselbraun (34), zieht es im September auf den Laufsteg. Für den TV-Sender Vox geht die Moderatorin mit Mausi Lugner (51) ins Rennen um den Titel der „Promi Shopping Queen“. Mit einem Budget von 500 Euro haben sie vier Stunden lang Zeit, das perfekte Outfit zu finden.

Den Start macht Mausi Lugner am 11. September um 20.15 Uhr. Das Motto „Accessoire Handschuhe“ stellt die Ex-Frau von Richard Lugner gleich vor eine modische Herausforderung. Ihre Mitstreiter sind Schauspielerin Manuela Wisbek, DJane Marusha und Ex-Monrose-Sängerin Senna Gammour.

Eine Woche später begibt sich Mirjam Weichselbraun in der Hauptstadt auf die Suche einem kompletten Look für eine „Ballnacht in Wien“. Ob sich die Tirolerin gegen ihre Kontrahenten Raúl Richter (Ex-GZSZ-Schauspieler), Sophie Hermann (Stieftochter von Uschi Glas) und Ireen Sheer (Sängerin) durchsetzen kann, erfahren die Zuschauer am 18. September.

Nach vier Tagen, gegenseitigen Bewertungen und der abschließenden Punktevergabe von Designer Guido Maria Kretschmer steht das prominente Shopping-Ranking fest. „Shopping Queen“ und der Ableger „Promi Shopping Queen“ sind seit 2012 fester Bestandteil des Vox-Programms. (TT.com)