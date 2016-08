Innsbruck – Wie ein feingliedriges Windspiel, das bei einem zarten Lüftchen in Schwingung gerät, sich aber auch in einer stärkeren Brise anmutig bewegt: So könnte die Musik auf „Airy“, dem neuen Album von Lania, bildhaft beschrieben werden. Der zweite Tonträger der fünfköpfigen Tiroler Band verführt den Zuhörer in träumerische Soundwelten, geprägt von Elementen aus Jazz, Blues und Pop.

Auf dem ausgefeilten Klangteppich – gewoben aus unaufdringlichen Schlagzeug- und Kontrabass-Grooves, filigraner Gitarre und betörendem Piano (Fender Rhodes/Hammond) – schwebt die facettenreich eingesetzte Stimme von Sängerin Stefanie Fettner. Trotz der Liebe zum Detail kommt Airy keineswegs verkopft daher.

So entsteht vor allem bei den ersten fünf Songs des Albums – darunter die bereits via Youtube veröffentlichten „That Old Man“ und „Take Your Time“ – eine faszinierende Leichtigkeit. Einen Bruch markiert die Nummer „The Tree“, bei der ein turbulentes Intermezzo die experimentelle Seite von Lania erkennen lässt. Der Track mit dem größten Ohrwurm-Potenzial ist das etwas rockigere „I Wanna Dance“.

Mit dem Nachfolger des Erstlingswerks „Déjà Vu“ (2014) hat die Band an Reife gewonnen, der eigene Stil von Lania tritt auf Airy noch deutlicher zum Vorschein. Vier instrumentale Zwischenspiele tragen dazu bei, dass die Songs stärker ineinandergreifen und ein stimmiges Ganzes ergeben. Ein kurzweiliges Hör­erlebnis, das mit Leichtigkeit verführt.

Am 2. September 2016 präsentiert die Band ihr neues Album im ORF-Kulturhaus in Innsbruck. Danach folgt eine Tour, auch vier Tirol-Konzerte stehen auf dem Programm. (siha)