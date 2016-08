Moss im Passeier – Vergangenen Montag ist in Südtirol die Klappe für ein aufwändiges Kinoprojekt über Ötzis Leben gefallen. Hauptdarsteller Jürgen Vogel ist seit der ersten Drehbuchfassung in das Projekt involviert. Vor Pressevertretern beantwortete er Fragen zur fordernden Vorbereitung und der Faszination „Ötzi“.

Wie fühlt es sich an, als Mann aus dem Eis vor der Kamera zu stehen?

Jürgen Vogel: Wahnsinnig sexy. (lacht) Für einen Schauspieler ist die Rolle so was wie ein Sechser im Lotto. Regisseur Felix Randau und Produzent Jan Krüger dachten, „oh geil, Jürgen hat zugesagt“, und ich denke „geil, dass sie mich gefragt haben!“. Wer hätte da Nein gesagt? Wie doof müsste man denn da sein? Es ist ein Abenteuerfilm, ganz klar. Als Schauspieler ist es toll, weil du existenziell spielen kannst. Hier geht es nicht um intellektuelle Dialoge oder Situationen, die du erst mal über Sprache herstellen musst, sondern hier geht es ums nackte Überleben. Die Menschen dieser Welt müssen jagen, um zu essen, sie müssen ihr Leben verteidigen. Sie müssen jagen, sie müssen sich ihre Hütten bauen, sie frieren, sie kämpfen mit der Natur, mit der Höhe, dem Schnee und den Gletschern.

Der Film kommt ohne Dialoge aus. Für die wenigen gesprochenen Wörter wurden Sprachwissenschafter zu Rate gezogen.

Vogel: Man wollte sich ja auch nicht drum rummogeln. Wenn man das Gefühl hat, jetzt müssen die miteinander kommunizieren, dann müssen die auch miteinander kommunizieren. Es gibt Momente, wo es ganz klar ist, dass sie sich verbal ausgetauscht haben, es sollte nur nicht so eine große Rolle spielen – aber das tut es ohnedies nicht. Die Zeit, in der Ötzi in seinem Dorf ist, ist im Film begrenzt, er ist ja meistens alleine unterwegs. Ich finde es gut, dass wir diese Fetzen von Sprache haben, das ist fast wie eine Bedeutungssprache, eine Sprache, die ganz viel aus Sinnessprache zusammengefasst ist. Es ist nicht Rätoromanisch, sondern man muss sich das als einen Mix aus den Sprachen der damaligen Zeit vorstellen.

Wie gut können Sie sich in die Rolle hineinversetzen? Vogel: Sehr. Es kommt ja alles hin: altersmäßig und auch größenmäßig. Das war mit ein Grund, warum ich ausgewählt wurde, die anderen, die noch in Frage gekommen wären, waren alle viel, viel größer. (der Schauspieler ist 1,68 groß, Anm.) Ich kann mich wirklich super damit identifizieren, es macht irre Spaß, sich in so eine Welt hineinzuversetzen. Wir lernen ja auch Bogenschießen, und da wird dir bewusst, was für eine Konsequenz so ein Bogen hat. Der geht wie Butter durch richtig dicke Dinger durch, Dinge, wo du dachtest, das geht eigentlich nur mit einer Knarre. Da wird dir klar, damit kannst du töten. Wir haben tolle Leute, die bis ins kleinste Detail alles originalgetreu nachgebaut haben. Wenn ich schnitze, schnitze ich mit einem Steinmesser, das so wie damals gefertigt wurde. Das gibt dir beim Dreh das Gefühl von Realität.

Wie war die Vorbereitung?

Vogel: Ich hatte bislang noch keine Gelegenheit, Ötzi im Museum zu sehen. Ich habe viel Recherchematerial studiert, gerade was die Klamotten anbelangt, ob es überhaupt möglich ist, meine Tätowierungen darunter zu verstecken (Vogel hat große Tätowierungen auf Oberkörper und Armen, Anm.). Kostüm und Maske sind immens wichtig, weil meine Arbeit davon abhängt, wie echt das aussieht. Ich habe das ganze letzte Jahr auch viel am Laufband verbracht, weil die nicht dick waren. Die Jungs waren alle relativ drahtig, eher hager. Da musst du schon was tun, um so eine physische Energie und Ausstrahlung zu haben. Das Ganze darf ja nichts Langsames haben, die haben alle jeden Tag in irgendeiner Form ums Überleben gekämpft. Das macht was mit den Menschen.

Hat Sie die Figur Ötzi schon gereizt, bevor das Angebot für den Film kam?

Vogel: Ich habe das damals so wahrgenommen, wie das wohl jeder wahrgenommen hat, dachte mir, krass, „wie alt ist der?“. Mein Tätowierer hat dann gesagt, „Ötzi, Mann ich beneide dich, das ist der erste Tätowierte“. Ich wusste nicht, dass der so eine Kultfigur ist. Die Dinge, die er tätowiert hat, sind total modern. Es liegt in der Natur des Menschen, sich zu tätowieren.