Innsbruck – Der Erfolg kam plötzlich und war ein klein wenig zu viel, um ihn auf einmal zu verdauen. Der britische Singer-Songwriter Charlie Winston wurde 2009 mit dem Song „Like a Hobo“ in seiner Wahlheimat Frankreich zum Superstar. Eine sehr intensive Zeit, wie er sich im TT-Gespräch erinnert: „Ich hatte nur wenig enge Freunde in Paris. Ich konnte die Gefühle, die mit dieser dramatischen Umwälzung verbunden waren, nicht wirklich mit jemandem teilen. Ich war ziemlich verloren“, sagt der Musiker. Das darauffolgende Album „Running Still“ (2012) nahm Wins­ton in den USA auf, ein unbeschwert-mitreißender Mix aus Soul, Funk und Blues, mit dem er die nächsten zwei Jahre unterwegs war. Nicht der in seinem Hit besungene Lifestyle eines Hobos (Bezeichnung für US-amerikanische Wanderarbeiter), sondern ein reguliertes, termingebundenes Unterwegs-Sein mit Band. „Der Hobo-Lifestyle wäre, alleine und frei dorthin reisen zu können, wohin man will und wann man will“, sagt Winston.

Als er schließlich nach London zurückkehrte, war es eine Suche nach der eigenen Identität, nach den Wurzeln. Das aktuelle Album „Curio City“ (2015) ist ein introspektives Werk geworden, gewissermaßen eine „Coming-of-Age“-Platte, wie er sagt. Es gehe darum, erwachsen zu werden, Verantwortung zu übernehmen. Die Wildnis, die im Album-Opener „Wilderness“ besungen wird, ist jene, die Digitalisierung und technologischer Fortschritt in unser Leben bringen. „Die Technologie ist zu einem Teil von uns geworden, niemand geht ohne sein Smartphone vor die Tür. In dem Song geht es um die widersprüchlichen Gefühle, die diese Entwicklung bei uns auslöst: Auf der einen Seite die Begeisterung über die neuen Möglichkeiten, auf der anderen Seite die Verunsicherung und die Angst, dass die Technologie die Kontrolle übernehmen könnte.“

Auch wenn heute so viel kommuniziert werde wie noch nie, ein Dialog komme dennoch nicht immer zustande. Davon handle der eigentlich „sehr intime“ Song „Say Something“, den Wins­ton auch als Benefiz-Single aufgenommen hat. Für den dazugehörigen Clip, in dem auch Popkünstler wie Conchita Wurst, Gregor Meyle und Christina Stürmer mitwirken, reiste Wins­ton an die griechisch-mazedonische Grenze. Er wollte sich vor Ort ein Bild von der Situation der schutzsuchenden Menschen machen. „In dem Lied geht es darum, einen Dialog herzustellen. Lasst uns, was die Situation dieser Menschen anbelangt, ein bisschen humaner handeln und nicht nur die Angst sprechen lassen.“

Geboren in eine Musikerfamilie (Schwester Vashti Anna und Bruder Tom Baxter sind auch Singer-Songwriter) hat Winston schon als Kind im elterlichen Hotel in Cornwall gelernt, was es heißt, ein „Entertainer“ zu sein. Mit seinem Talent für zeitlos-packende Popmelodien hat er auch Stars wie Peter Gabriel (auf dessen Label seine ersten Alben erschienen) als Fan gewonnen.

Für den Erfolg habe er wirklich hart gearbeitet, mittlerweile hat der Familienvater andere Prioritäten: „Ich würde in meinem Leben gerne etwas anderes ausprobieren. Ich schreibe schon seit einiger Zeit an einem Drehbuch.“ Ein neues Album sei für ihn kein Muss. Neue Songs werde es aber sehr wohl geben. „Ich habe mir die Musik nicht ausgesucht, sie hat mich ausgesucht. Da kommt man nicht aus.“ Das dürfte wohl auch Peter Gabriel beruhigen. (sire)