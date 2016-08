Wien – Die Spielzeiteröffnung in der Josefstadt am Donnerstag wartet mit einer kleinen Sensation auf: Ödön von Horváths verschollen geglaubtes frühes Drama „Niemand“ (1924) erlebt seine Uraufführung. Unter der Regie des Hausherrn Herbert Föttinger erzählen Gerti Drassl, Martina Stilp, Florian Teichtmeister und andere in den sieben Bildern der Tragödie vom Elend verschiedenster Abhängigkeiten. Alle im Zinshaus, die Huren, Handwerker und ehemals ehrbaren Bürger stehen in der Schuld des unbarmherzigen, verkrüppelten Pfandleihers Fürchtegott Lehmann, der in der Ehe mit der junge Prostituierten Ursula Läuterung zu finden glaubt. Der junge, noch sehr expressionistische Horváth versagt seinen Figuren aber jedwede Erlösung.

Sie spielen in der Uraufführung von Horváths bis vor Kurzem verschollenem Stück „Niemand“ die weibliche Hauptrolle, die „Ursula“. Haben Sie sich beim ersten Lesen gleich inmitten von Horváths Kosmos gefühlt?

Gerti Drassl: Es gibt Szenen in dem Stück, die an andere Horváth-Stücke erinnern, wo mit spärlichen Worten eine Welt entsteht. Dennoch war ich überrascht von „Niemand“, da ich nicht das Gefühl hatte, den Autor zu kennen, den ich da lese. Eher dachte ich, wer ist das, warum und wie hat er das geschrieben.

Ist das Stück expressionistischer als Horváths bekannte Dramen?

Drassl: Ja auch, beschäftigt haben mich zudem die symbolistischen Elemente, die starken Bilder. Man hat albtraumhafte Szenen vor sich, und als Schauspielerin stellt sich natürlich die Frage, wie man dem gerecht werden kann. Meine ersten Gedanken haben sich um die fatale Grundsituation der Menschen und deren Hoffnungslosigkeit gedreht.

Die Sprache ist sehr einfach und doch hat man das Gefühl, dass Horváth hinter den einfachen Sätzen eine verstörende Welt aufmacht.

Drassl: Ja, das machte die Annäherung an das Stück auch zu einem gemeinsamen, spannenden Prozess des Fragens und Hinterfragens. Unser Regisseur, Herbert Föttinger, meinte am ersten Probentag – was mir sehr gefallen hat –, dass er den Text als Skizze betrachtet. Eine sehr schöne Definition dieses Stücks.

Hat „Niemand“ für Sie die Kraft anderer, bekannterer Dramen des Autors?

Drassl: „Niemand“ hat eine große Kraft und trotzdem oder gerade deshalb befinden wir uns auf einem sehr unsicheren Stückchen Boden. Das macht die Arbeit umso aufregender. Man hat schlicht das Gefühl, dass es um eine sehr radikale Auseinandersetzung mit dem Leben geht. Das ist sehr im Sinn von Horváth. Er gibt Menschen eine Stimme, die sonst nicht zu Wort kommen. Das Außergewöhnliche ist, dass Horváth „Niemand“ 1924 geschrieben hat und trotzdem haben alle Beteiligten das Gefühl einer absoluten Heutigkeit. Das ist erschreckend und zugleich erregend, da es eine Auseinandersetzung mit sich selbst erfordert.

In der Figur der Ursula sind Grundzüge dieser zerrissenen Frauenpersonen, die für Horváth so typisch sind, angelegt. Wie nähern Sie sich dieser Rolle?

Drassl: Es stimmt, Horváth hat eine bestimmte Vorstellung von Frauen. Trotzdem ist die Ursula in „Niemand“ anders, weil diese junge Frau von Beginn an eine ungewöhnliche Stärke zeigt. Sie weiß, was sie will und geht unglaublich weit. Für mich war es wichtig, diese Figur zu entdecken, die es als ihr Recht ansieht, zu überleben und in diesem Wollen sehr radikal ist. Sie bricht zwar immer wieder ein, aber sie ist keine Opferfigur.

Ursula ist auch erschreckend ehrlich.

Drassl: Ja, und was allen Figuren von „Niemand“ zu eigen ist, ist das Fehlen einer wirklichen Empathie. Das ist das Brutale an dem Stück. Es gibt das Leben und den Lebenswillen, es gibt auch die Sehnsucht, aber die Liebe gibt es nicht.

Vielleicht ist das diesen prekären Lebensumständen geschuldet?

Drassl: Der Motor meiner Figur ist der Hunger. Der Lebenshunger, aber auch der reale Hunger, den wir im Gegensatz zur Kriegsgeneration nicht kennen.

Sie haben wunderbare Angebote und trotzdem: Gibt es Rollen, von denen Sie träumen?

Drassl: Nein, ich reagiere auf das, was auf mich zukommt. Ich hatte nie den Wunsch, eine bestimmte Figur darzustellen. Das heißt nicht, dass ich nicht immer wieder auf der Suche bin. Aber Traumrolle habe ich keine, vielleicht kommt das ja noch!

In zahlreichen Filmen und nicht zuletzt als Maria in der Kultserie „Vorstadtweiber“ beweisen Sie Ihr großes Talent vor der Kamera. Wenn Sie sich entscheiden müssten: Bühne oder Film?

Drassl: Ich könnte mich nicht entscheiden. Natürlich ist die Bühne aufgrund meiner Ausbildung am Reinhardt-Seminar mein Zuhause, aber letztlich sind es die Geschichten, die ich erzähle und da ist es entweder die Kamera, die mir zuschaut, oder der Zuschauerraum eines Theaters. Wunderbar ist es, die Chance zu bekommen, so viel wie möglich machen zu können. Kurz: Ich will mich nicht entscheiden müssen. Ich würde lieber gerne noch mehr ausprobieren, was es an medialen Möglichkeiten gibt, um mich immer wieder neu zu entdecken.

Sie sind Südtirolerin. Verspüren Sie die Lust, Ihren Dialekt auf der Bühne zum Leben zu erwecken, einmal ein richtiges Volksstück zu machen?

Drassl: Ja, volle (lacht). Ich bin sehr verbunden mit meinem Heimatdialekt und würde es schön finden, dem auch auf der Bühne gerecht zu werden.

Hat Ihnen Ihr schauspielernder Vater die Begeisterung für das Theater vermittelt und Ihnen den Mut gegeben, es am Reinhardt-Seminar zu versuchen?

Drassl: Mein Vater war Bankbeamter und hat daneben lange Zeit die Theatergruppe Eppan geleitet. Und dann hat er mit 70 Jahren im „Fall Jägerstätter“ (Gerti Drassl wurde für ihre Rolle der Gattin Jägerstätters für den Nestroy nominiert, Anm.) an der Josefstadt debütiert. Das war für uns beide außergewöhnlich und toll. Insofern ist mein Vater inzwischen ein Kollege. Meine Mutter hat auch Theater gespielt. Die Eltern haben mich gar nicht so ermutigt, aber sie haben mich immer unterstützt, indem sie meinten: Wenn es das ist, was du willst, dann musst du es probieren. Sie haben mich jedoch nie gedrängt. Ich habe das große Glück, dass meine Eltern meinen Erfolg sehr realistisch sehen, sich mit mir von Herzen freuen und auch schwierige Zeiten mit mir teilen. Sie sind einfach mit beiden Füßen auf dem Boden, was mir sehr gut tut.

Das Gespräch führte Bernadette Lietzow