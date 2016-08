Venedig – Der Blick zurück auf die Geschichte des Kinos spielt bei der ältesten internationalen Filmschau der Welt, der Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica in Venedig, naturgemäß eine bedeutendere Rolle als bei den anderen großen Festivals in Berlin und Cannes. Bereits gestern, also noch vor der offiziellen Eröffnung heut­e Abend, wurde in Venedig die restaurierte Versio­n von Luig­i Comencinis „Tutti a casa“ (1960) gezeigt. Und die bittere Satire des 2007 verstorbenen Regisseurs, in der ein von Alberto Sordi angeführter Soldatentrupp durch das vom Weltkrieg zerstörte Italien streift, gibt eines der bestimmenden Themen für die 73. Auflage der Filmfestspiele vor. Gegenwärtig­e und zurückliegende Krieg­e prägen die verschiedenen Sektionen des Festivals: Der Wettbewerbsbeitrag „On the Milky Road“, Emir Kusturicas erster Spielfilm seit „Das Leben ist ein Wunder“ (2004), spielt in der Zeit des Bosnien-­Krieges, „Hacksaw Ridge“, Mel Gibsons Regie-Comeback nach zehn Jahren, basiert auf einer wahren Begebenheit aus dem Zweiten Weltkrieg. Sergei Loznits­a beleuchtet in „Austerlitz“ die Rolle, die NS-Konzentrationslager heute für Tourismus und Erinnerungskultur spiele­n, und Beiträge wie das außer Konkurren­z laufende „Our War“ – über die Situation der Kurden im türkisch-syrischen Grenz­gebiet – tragen den Krieg bereits im Tite­l.

Im Wettbewerb um den Goldenen Löwen konkurrieren insgesamt 20 Filme, darunter neue Werke des philippinischen Locarno-Siegers Lav Diaz („The Woman Who Left“), von Pablo Larraín („Jackie“ mit Natalie Portman und Greta Gerwig), François Ozon („Frantz“) und Denis Villeneuve („Arrival“ mit Amy Adams und Jeremy Renner). Überraschendster Löwenanwärter dürfte Terrence Malicks „Voyage of Time“ sein, ein als Dokumentarfilm ausgewiesene Reflexion über die Anfänge des Universums mit Brad Pitt und Cate Blanchett als Erzähler. Der deutsche Filmemacher Wim Wenders, bereits 1982 für „Der Stand der Ding­e“ in Venedig ausgezeichnet, ist mit „Die schönen Tage von Aranjuez“, nach Peter Handkes gleichnamigem Stück, am Lido vertreten. Sein Film wird bereits morgen uraufgeführt.

Und ist nicht der einzige Programmpunkt mit starkem Österreichbezug. Während – wie bereits berichtet – Ulrich Seidl, zuletzt 2012 in Venedig für „Paradies: Glaube“ mit dem Spezial­preis der Jury bedacht, seine Großwildjäger-Doku „Safari“ präsentieren wird, laufen in der Orizzonti-Reihe die deutsch-österreichisch-slowenische Koproduktion „Srecn­o, Orlo!“ und Ronny Trockers „Die Einsiedler“. Im Spielfilm des gebürtigen Südtirolers spielen neben Hauptdarsteller Andreas Lust auch die aus der Tiroler Theaterszene bekannten Schauspieler Hannes Perkmann, Johann Nikolussi, Florian Eisner und Christoph Griesser größere Rollen. Michael Palms Filmessay „Cinem­a Futures“ begleitet die Klassiker­sektion der Filmfestspiele, in der neben dem eingang­s erwähnten „Tutti a casa“ auch Werke von Akira Kurosawa („Die sieben Samurai“), Andrej Tarkovskij („Stalker“) und Louis Malle („Der Dieb von Paris“) gezeigt werden. Auch das Melodram „Opfergang“ des NS-Propagandafilmers Veit Harlan läuft als „Venezia Classico“.

Offiziell eröffnet werden die 73. Filmfestspiele von Venedig heute Abend mit Damien Chazelles Musical „La La Land“. Die Hauptdarsteller Ryan Gosling und Emma Stone haben sich dazu in der Lagunenstadt angekündigt. Im Vorfeld der Weltpremier­e wird sich auch die von „Spectre“-Regisseur Sam Mendes geleitete Jury, der unter anderem die deutsche Schauspielerin Nina Hoss angehört, der Öffentlichkeit präsentieren. Auf den traditionellen Eröffnungsempfang wird heuer allerdings verzichtet – aus Respekt vor den Opfern der Erdbebentragödie in Mittel­italien. (jole)