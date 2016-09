Von Edith Schlocker

Alpbach – Dass die Stadt, besonders die große, kein Wohlfühlort für alle ist, machte bereits die Bestuhlung des Saales klar, in dem die heurigen Baukulturgespräche des Europäischen Forum Alpbach stattgefunden haben. Gestaltet von Studenten der Wiener Technischen Fakultät als Metapher für Stadt als Konglomerat aus „normalen“ Stühlen mit Lehne, mehr oder weniger bequemen stylisch objekthaften Sitzkisten und rohen hölzernen Paletten. Je nachdem, welchen Platz man ergatterte, gestaltete sich das Zuhören der Vorträge auf diese Weise mehr oder weniger komfortabel.

Vom Generalthema des heurigen Forum Alpbach „Neue Aufklärung“ war bei diesem eineinhalbtägigen Reden über die Zukunft der Stadt leider nichts zu verspüren. Zu freundlich bzw. unscharf war über weite Strecken die Grundstimmung angesichts der bedrohlichen Lage der Welt und insbesondere der Städte. Die als Höhepunkt der Gespräche bereits als erste Rednerin die New Yorker Soziologin Saskia Sassen auf den Punkt gebracht hat. Für sie sind Städte Orte, die sich ständig neu erfinden und in denen die Machtstrukturen sehr unterschiedlich verteilt sind, derzeit dominiert vom großen internationalen Kapital. Besonders krass ist laut Sassen der Ausverkauf der Innenstädte von New York und London, wodurch es mehr und mehr zu einer ungesunden Gentrifizierung alter Stadtteile käme. In der City von London seien etwa besonders die Chinesen über Briefkastenfirmen Immobilien hamsternd unterwegs, die zum größten Teil leer stehen, weil sie reine Objekte der Spekulation sind.

Die Menschen, die eigentlich das Wesen der Stadt ausmachen, werden dagegen immer mehr an die Ränder gedrängt. Die Ärmsten und die Landflüchter drängen sich besonders in den Megacities der Dritten Welt in Favelas zusammen, die in Südamerika in beängstigendem Ausmaß wie „wilde Tiere“ wachsen würden. Zur Beruhigung merkt Sassen an, dass Städte bereits in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie viel aushalten, trotz aller Katastrophen eine lange Lebensdauer haben. Wobei die ökologische Bedrohung eine neue Dimension heraufbeschwöre. Betrifft sie doch alle Bereiche und alle Menschen, arme genauso wie superreiche. Um ihre Ausführungen mit einer ganz schlichten Frage auf den Punkt zu bringen: „Brauchen wir wirklich transnationale Unternehmen, um Kaffee zu trinken?“

Einen solchen können sich die meisten Menschen in der entwickelten Welt vielleicht noch leisten, eine halbwegs zentrale Wohnung allerdings kaum. „Viele Menschen müssen 40 Prozent ihres Einkommens für das Wohnen ausgeben“, sagt Orna Rosenfeld, als Wohnbauexpertin langjährige Beraterin der UN-Wirtschaftskommission in Brüssel. Eine Entwicklung, die durch die Migrationsströme der letzten Jahre noch empfindlich verschärft wurde. Lebten heute doch 244 Millionen Menschen weltweit nicht in den Staaten, in denen sie geboren wurden, 20 Millionen davon als Flüchtlinge. Was eine riesige Herausforderung besonders für die städtischen Kommunen sei. „Dabei stehen wir erst am Anfang“, warnt Rosenfeld, die in jeder Krise auch eine Chance sieht, allerdings ohne Rezepte verordnen zu können.

Wie man es machen könnte, führte der Vorarlberger Architekt Andreas Postner vor. Mit seinem Projekt „Transfer Wohnraum Vorarlberg“ versucht er sehr erfolgreich, der Wohnungsnot der einheimischen Bevölkerung genauso wie der migrantischen gegenzusteuern. Indem er mit einheimischen Firmen einfache Holzhäuser baut, in denen beide Bevölkerungsgruppen zusammenleben. Denn „wir brauchen keine Notfallarchitektur“, ist sich Postner sicher, kostengünstiger Wohnbau sei mittelfristig wesentlich günstiger als schnelle Lösungen etwa in der Form von Traglufthallen. Von der Menschenwürde der hier Lebenden ganz abgesehen.