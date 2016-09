Von Catharina Oblasser

Lienz – So groß war der Andrang noch nie: 109 große und kleine Musikanten nahmen heuer am Sing- und Musizierwochenende in der Landwirtschaftsschule Lienz teil. „Und dabei konnten wir gar nicht alle aufnehmen, die mitmachen wollten“, sagt Organisatorin Eva Weiler. „20 Personen waren noch auf der Warteliste.“ Das gemeinsame Spielen und Singen steht im Zeichen der echten, unverfälschten Volksmusik. Und das ist wohl populärer denn je. Aus Nord-, Süd- und Osttirol, aus Oberkärnten und Bayern waren Teilnehmer gekommen. Die Palette der Instrumente reichte von Hackbrett und Zither über Blasinstrumente, Geige, Ziehharmonika und Gitarre bis zur Harfe. Die 14 Referenten gaben teils Einzelunterricht, meist lernten die Teilnehmer jedoch in Gruppen.

Apropos Harfe: Zu den Referenten zählte auch Katrin Unterlercher aus dem Brixental. Sie war lange Jahre Teil des Herbert-Pixner-Trios. Bei der Abschlussvorführung am Sonntagnachmittag, bei der alle Teilnehmer das Gelernte vor Familie und Verwandtschaft vortrugen, begleitete sie Nicolas Glieber, der ein Stück auf der Ziehharmonika spielte. „Ein Nachwuchs-Herbert-Pixner“, scherzte Referent Sepp Wibmer, der die Ziehharmonika-Gruppe betreut hatte. Gleich zwölf Buben und Mädchen versammelten sich danach mit Gitarre, Geige, Hackbrett und Querflöte auf der Bühne. „Es geht nichts über die Gemütlichkeit“ wurde gespielt und gesungen.

Chorgesang stand als nächster Punkt auf dem Programm. Unter der Leitung von Alois Wendlinger hatten sich sieben Damen und immerhin drei Herren zusammengefunden. Die weiteste Anreise hatte Erich Liebscher aus Bayern. „Ich war letztes Jahr in Osttirol beim Hackbretttreffen und wurde heuer wieder eingeladen“, erzählt Liebscher, der mit 77 Jahren der Senior unter den Teilnehmern war. Erst sieben Jahre ist der jüngste, Simon Gasser. Er trat mit Bruder und Schwester als die „Geschwister Gasser“ auf.

Erna Bodner ist seit gut 20 Jahren Gebietsreferentin des Volksmusikvereins für Osttirol. „Bei unserem Treffen können die Teilnehmer die Volksmusik richtig erleben“, meint sie. „Die Jüngeren lernen von den Älteren und umgekehrt.“