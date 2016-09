Innsbruck – Es gibt Theatertexte, die kokettieren ganz offensiv mit der eigenen Unaufführbarkeit. Karl Krauss’ „Die letzten Tage der Menschheit“ beispielsweise würde in seiner Gesamtheit wohl den Rahmen jedes Nicht-„Marstheaters“ sprengen. Auch Stephan Roiss’ „Hektora 434“ weist bereits der jedenfalls für seine Tirol-Premiere am Freitagabend im Freien Theater gewählte Untertitel als „unmöglichen Theatertext“ aus. Und das Register der Dramatis personæ erklärt, warum. 434 handelnde Figuren und ein einstimmendes Cello (gespielt von Magdalena Meindl) hat der 33-jährige Oberösterreicher in das Stück gepackt. Wobei die Grundidee faszinierend einfach bleibt: Eine Figur, die Nummer 434, macht sich auf den Weg – und geht ab. Und geht dadurch auch den 433 Verbleibenden ab, weshalb ihr diese nach und nach folgen. Manche wollen nach der Abgängigen suchen, andere fürchten den Zerfall der Ordnung (und beschleunigen ihn dadurch), manche sehen im Schritt von der Bühne einen revolutionären Akt, manche resignieren, einige nützen ihre letzten Worte für Programmatisches, andere für Phil- oder Fühlosophisches. Kurzum: Beim Abgehen geht die Post ab. Und für jeden, der geht, geht auf der Leinwand hinter Roiss, der seinen sprachmächtig-vielschichtigen Text selbst vorträgt, ein Licht aus. Bis die Angst vor dem existenziell Dunkeln um die „Hektora 434“, für den Stephan Roiss im November in Kaiserlautern mit dem Else-Lasker-Schüler-Preis ausgezeichnet wird, kreist.

Mit Roiss’ Gastspiel startet der „Vorbrenner“ – die Experimentalschiene des Freien Theaters – in seine Herbstsaison. Am kommenden Samstag, 19 Uhr, steht unter dem Titel „Poesie der Technik“ ein Auftritt der Klangkünstler Laster Kanaster auf dem Programm. Der dazugehörige Workshop lädt bereits ab 10 Uhr ins „Soziotop der Popularkultur“. Am Samstag, 24. September, wird die Installation „Putin on the Beach“ mit einer Performance der russischen Künstlerin Sofya Tatarinova im Waltherpark eröffnet. Beginn ist 19.30 Uhr. (jole)

