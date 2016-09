Innsbruck – Üblicherweise wird bei einem Online-Spiel eine Demo-Version angeboten. Bei „Nerve“ müssen sich Interessenten entscheiden. Wollen sie „Watcher“ oder „Player“ sein. Mutig drückt Vee (Emma Roberts) auf ihrem Smartphone den „Player“-Button. Während ihre Freundin den Auftrag erhält, mit einem Furz Passanten zu erschrecken, könnte die Studentin einen Hunderter einheimsen, wenn sie fünf Sekunden lang ihre Lippen auf die eines Fremden presst, damit es als Kuss durchgeht. Vee schlendert in die Bar, schreckt vor älteren Herren mit Bart zurück. Aber im Dunkel der Kneipe verbirgt sich noch ein Gesicht hinter einer Taschenbuchausgabe von Virginia Woolfes „To the Lighthouse“. Das könnte noch etwas für uns und Vee werden. Sie zieht das Buch zur Seite und entdeckt Ian (Dave Franco – noch zu sehen in „Die Unfassbaren 2“), der diesen Kuss bereits erwartet hat. Damit hat Vee ihren Hunderter, aber bei Ian stehen schon 200 Dollar auf dem Konto. Er ist auch ein Player, doch seine erste Mutprobe hat er damit bestanden, sich mit dem Woolfe-Buch in der Öffentlichkeit zu zeigen. Damit ist die meist infantile und später gefährliche Marschrichtung vorgegeben, denn „Nerve“ ist ein Teenie-Zeitgeist-Thriller.

Henry Joost und Ariel Schulman sind als Resteverwerter des neuen Horrorkinos bekannt und einigermaßen wohlhabend geworden. Bei den finalen Teilen der „Paranormal Activity“-Serie mussten sie noch mit kleinen Budgets auskommen, für die Verfilmung von Jeanne Ryans Roman konnten sie in Stars – Juliette Lewis als Vees Mutter – und technisches Spielzeug investieren. Das meiste Geld steckt jedoch in der digitalen Nachbearbeitung, denn der rasante visuelle Stil von „Nerve“­ zehrt vom Wechsel der Ereignisse zwischen Straße, Bildschirm und sozialen Netzwerken. Damit wird „Nerve“ zwar zu einem lehrreichen Film über den exzessiven Gebrauch neuer Technologien, lässt die Geschichte aber auch schon wieder alt aussehen. Seit Elio Petris „Das zehnte Opfer“ (1965) ist die Menschenjagd ein beliebtes Motiv einer erbarmungslosen Unterhaltungsindustrie. (p. a.)