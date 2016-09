Wien – Am 8. November wird der erste Österreichische Buchpreis in Wien verliehen. Am Dienstag wurde die prominent besetzte Longlist für die Auszeichnung veröffentlicht, die vom Kanzleramt, dem Buchhandelshauptverband und der Arbeiterkammer Wien ausgerichtet wird. Klingende Namen wie Michael Köhlmeier („Das Mädchen mit dem Fingerhut“) oder Friederike Mayröcker („fleurs“) sind in der zehnköpfigen Vorauswahl. Weiters nominiert wurden Ann Cotten („Verbannt! Versepos“), Daniela Emminger („Gemischter Satz“), Sabine Gruber („Daldossi oder Das Leben des Augenblicks“), Peter Henisch („Suchbild mit Katze“), Reinhard Kaiser-Mühlecker („Fremde Seele, dunkler Wald“), Anna Mitgutsch („Die Annäherung“), Kathrin Röggla („Nachtsendung“) sowie Peter Waterhouse („Die Auswandernden“).

Zugleich wurden auch jene drei Schriftsteller bekannt gegeben, die es auf die Shortlist für den ebenfalls eingeführten Debütpreis geschafft haben. Hoffen auf das Preisgeld können hier Sacha Batthyany („Und was hat das mit mir zu tun?“), Katharina Winkler („Blauschmuck“) und die in Tirol geborene Friederike Gösweiner („Traurige Freiheit“), die TT-Lesern auch als Literaturkritikerin bekannt ist. Flankiert wird die Bekanntgabe der Longlist und der Shortlist des Debütpreises von einer Broschüre samt Leseproben, die in Buchhandlungen ausliegt.

„Hier steht eine beachtliche Auswahl zur Verfügung, in der sich die große stilistische, formale und inhaltliche Bandbreite der österreichischen Gegenwartsliteratur widerspiegelt“, freute sich Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) in einer Aussendung über die Wahl der Jury. Diese besteht aus dem Germanisten Klaus Amann, der Buchhändlerin Rotraut Schöberl sowie den Kulturjournalisten Sandra Kegel (FAZ), Kurt Reissnegger (Ö1) und Brigitte Schwens-Harrant (Die Furche). Das Gremium hatte für seinen Auswahlprozess insgesamt 119 Werke zu sichten, deren Erscheinungsdatum zwischen 1. Oktober 2015 und 11. Oktober 2016 angesetzt war. 62 Verlage hatten dabei 95 Titel aus den Bereichen Belletristik, Lyrik, Drama und Essay eingereicht, für den Debütpreis waren es 24 Erstlingswerke aus 20 Verlagen.

Als nächster Schritt steht die Entscheidung der Juroren für fünf Titel an. Diese Shortlist wird am 11. Oktober bei der Pressekonferenz zur „Buch Wien“ veröffentlicht. Am Vorabend dieser Messe, am 8. November, findet dann auch die Enthüllung der beiden Sieger statt. Auf den Gewinner des Österreichischen Buchpreises warten 20.000 Euro. Für den Debütpreis sind 10.000 Euro ausgelobt. Die übrigen Finalisten der beiden Shortlists erhalten je 2500 Euro. (APA)