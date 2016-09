Innsbruck – Am 15. September werden im Stiftungsrat die Weichen für die ORF-Zukunft gestellt: Schließlich entscheidet das 35-köpfige Gremium dann, wie das vierköpfige Direktorenteam des wiedergewählten Generaldirektors Alexander Wrabetz besetzt wird. Bestellt werden auch die Landesdirektoren der Bundesländer-Studios. Aus Tiroler Sicht dürfte dabei alles beim Alten bleiben: Im Gespräch mit der TT hat Helmut Krieghofer am Dienstag erklärt, dass er Landesdirektor bleiben will. „Ich will weitermachen“, sagt der 64-Jährige – betont aber, dass er im Fall seiner Wiederbestellung wohl nicht mehr die gesamte fünfjährige Amtszeit absolvieren wird. Mindestens bis 2018 – also dem Termin der Landtagswahl – sei aber mit ihm zu rechnen. Wrabetz wiederum erklärte schon vor seiner Wiederwahl, dass er Krieghofer, der seit 1. Jänner 2012 das Landesstudio Tirol leitet, für eine seiner „besten Personalentscheidungen“ hält.

Dabei hatte Krieghofers Bestellung einst für Kritik gesorgt: Schließlich war der langjährige Geschäftsführer der Tiroler Volkspartei nach seinem Wechsel in die Privatwirtschaft vom Land Tirol in den Stiftungsrat entsendet worden, der bekanntlich den Generaldirektor bestimmt. Nach Wrabetz’ Wiederwahl im August 2011 wechselte er vom Stiftungsrat an die Spitze des ORF-Landesstudios Tirol – ein Weg, der mittlerweile nicht mehr möglich ist. Um den Verdacht etwaiger Posten-Zuckerln zu verhindern, müssen Stiftungsräte nun eine zweijährige Cool-off-Periode einhalten, ehe sie in die ORF-Chefebene aufsteigen.

Über etwaige personelle Veränderungen im Landesstudio Tirol wollte Krieghofer am Dienstag noch nicht sprechen. „Das wäre unseriös“, meinte er, erklärte aber, dass er im Falle seiner Wiederwahl ein Herzensprojekt vorantreiben würde. Krieghofer. „Ich werde mich dafür einsetzen, dass ,Südtirol heute‘ künftig bis nach Riva übertragen wird. Die technischen Möglichkeiten gäbe es.“ Wie die TT erfuhr, hat sich neben Krieghofer auch ORF-Tirol-Marketingleiter Roland Tanzer um den Landesdirektorenposten beworben. (fach)