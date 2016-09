Innsbruck – Von Paris bis Chaussy sind es gerade einmal 50 Kilometer, doch es ist eine Fahrt in eine andere Welt. Jean-Pierre Werner (François Cluzet) ist der Sprengelarzt, der zu manchen seiner Patienten zwei Stunden allein für die Hinfahrt benötigt. Immerhin hat der Bürgermeister eine Gemeindeschwester zur Unterstützung eingestellt. Werner hört sich alle Geschichten aus dem Dorf mit seinen 600 Einwohnern an, die er ohnehin kennt, da er aus dem Nachbardorf stammt. Für Patientinnen mit Migrationshintergrund erledigt er den Papierkram für das Sozialamt.

Wegen eines inoperablen Tumors muss er sich in Paris regelmäßig einer Chemotherapie und nach deren Wirkungslosigkeit auch Bestrahlungen unterziehen. Im Dorf soll niemand von der Diagnose erfahren, da wegen der Arbeitsbedingungen weder mit einem Vertreter noch mit einem Nachfolger zu rechnen ist. Der einzige Tribut an die moderne Medizin ist die Anschaffung eines Röntgenapparats, dafür gibt es in Werners Haus keinen Computer. So ähnlich hat es bei Dr. Bovary ausgesehen, der ja quasi um die Ecke in der Normandie praktiziert hat.

Als Nathalie Delezia (Marianne Denicourt) außerhalb der Behandlungszeit in Werners Praxis auftaucht, macht er müde auf die Sprechstunden aufmerksam, die bei einem Landarzt natürlich nur eine Illusion sind, denn Werner versteht seinen „Beruf als Berufung“. Aber das ist ein Missverständnis, Nathalie kommt nicht als Patientin, sondern als Kollegin. Nach zehn Jahren als Krankenschwester hat sie sich durch das Medizinstudium gebissen, der Monotonie des Klinikalltags zieht sie die Ungewissheit einer Landpraxis vor. Nathalie weiß nichts von Werners Krankheit und Werner hat nichts gegen die Unterstützung, da die Ambition der Kollegin innerhalb von Tagen an den Vorurteilen und Gewohnheiten der Landbevölkerung zerschellen wird.

Der französische Regisseur Thomas Lilti drehte 2013 den Film „Hippocrates“ über den Alltag in einem Krankenhaus aus der Sicht eines Assistenzarztes, den Politik und Klinikverwaltung durch Sparmaßnahmen zu Entscheidungen zwingen, denen er nicht gewachsen ist. Dieser Film hatte auch mit den Erfahrungen Liltis zu tun, der vor seinem Wechsel ins Kino als Arzt arbeitete. Auch in seinem neuen Film ist die medizinische Versorgung ein Politikum, dem der Landarzt mit seinem Berufsethos begegnet. Weit entfernt von einschlägigen TV-Formaten vermeidet Lilti die Anbiederungen an das Rührstück, das sich in der Kombination von Arzt und Land anbietet, nur bei Werners Krankengeschichte bleibt der Film zurückhaltend. Das ist wahrscheinlich dem Star François Cluzet geschuldet, der in „Ziemlich beste Freunde“ an den Rollstuhl gefesselt war, aber nach massiver Bestrahlung kein Haar verliert. (p. a.)