Innsbruck — - Vergangene Woche tourte Dr. Motte, der Gründer der Loveparade, durch Österreich, er trat unter anderem im Conrad Sohm in Dornbirn auf. Der Techno-DJ, Musiker und Labelbetreiber sprach mit der TT über seine Ursprungsvision für die Loveparade, die Katastrophe in Duisburg und den Siegeszug des Techno.

1989 haben Sie die erste Loveparade in Berlin mit 150 Menschen gefeiert. Zehn Jahre später tanzten 1,5 Millionen auf den Straßen. Mit welchen Gefühlen blicken Sie zurück?

Dr. Motte: Wenn ich an die Loveparade denke, denke ich an das Fantastische, das wir erreicht haben. Wir haben unheimlich viele Menschen zusammengebracht und wir haben eine neue Musikkultur entwickelt, die immer noch hochaktuell ist. Techno hat sich von etwas Elitärem zum Allgegenwärtigen entwickelt, zu einem Wirtschaftsfaktor. Damals hat der weiße Mann seinen Beat entdeckt.

Die Loveparade war als Demonstration angemeldet. Laut Wikipedia war es Ihre Geburtstagsparty.

Dr. Motte: Das ist falsch, die erste Loveparade war am 1. Juli, mein Geburtstag ist am 9. — und man feiert nicht vor. Es ging darum, Friede, Liebe und Respekt in die Welt zu tragen. Dass wir alle Menschen an einem Tag zum Tanzen bringen und alle Menschen an einem Tag Freunde werden, so dass automatisch niemand mehr Krieg führen kann. Diese Vision habe ich immer noch, eigentlich ist das die Essenz meines ganzen Wirkens.

Das Motto war Friede, Freude, Eierkuchen. Haben Sie das auch im Hinblick auf Nahrungsmittelgerechtigkeit so gewählt?

Dr. Motte: Ich möchte, dass alle Lebewesen in diesem Universum glücklich sind. Das ist mein spiritueller Ansatz. Es ging um Abrüstung, nicht nur, was Waffen anbelangt, sondern auch zwischenmenschlich. Eierkuchen steht für die gerechte Nahrungsmittelverteilung. Ich denke, das ist aktueller denn je. So gesehen sollte man weitermachen, aber der Aufwand ist enorm groß. Würde ich wieder eine Loveparade veranstalten, würden ja sehr viele Leute kommen und das müsste man sehr gut vorbereiten, das braucht seine Zeit.

2006 sind Sie bei der Loveparade ausgestiegen. Ein Fitnessunternehmen trat anschließend als Veranstalter auf. Das tragische Ende kam 2010 in Duisburg, als 21 Menschen im Gedränge starben.

Dr. Motte: Es ist furchtbar, was am 24. Juli in Duisburg passiert ist — auch die Aufarbeitung. Ich bin jetzt vor kurzem Mal dort vorbeigefahren, da wird jetzt gebaut, das ist privatisiert worden, das war ja Bahngelände. In Berlin hat man gesagt, das sei das „9/11" für die elektronische Tanzmusikszene gewesen. Sogar in San Francisco mussten die Veranstalter des Lovefest neue Sicherheitsauflagen erfüllen. Das konnten sie nicht und haben die Parade dann abgesagt. Das war letztendlich ein großer Schaden für alle Paraden.

Wie viel subversive Kraft wohnt Techno denn inne? Der Akzelerationismus, eine politische Philosophie, die aus der Londoner Technokultur der 90er-Jahre entstanden ist, will den Kapitalismus durch Beschleunigung zerstören.

Dr. Motte: Das kann durchaus seinen Effekt haben, ich habe mich damit aber nicht befasst. Wir wollten einfach nur unsere Musik hören.

Sie engagieren sich heute unter anderem dafür, dass die Clubs nicht aus Berlin verdrängt werden.

Dr. Motte: Die Clubkultur ist in Berlin ein echter Wirtschaftsfaktor. 70 Prozent aller Besucher kommen wegen der kreativen Vielfalt in die Stadt. Darum muss man auch darüber diskutieren, wie man das erhalten kann. Sei es, dass man bei Lärmproblemen öfter die Augen zudrückt. Was die Gentrifizierung anbelangt, müssen wir schauen, dass die Investoren das respektieren, was zuerst da war. Wir wollen nicht, dass Berlin eine Stadt wie New York wird, wo kein Nachtleben mehr stattfindet.

Sie haben bei der Loveparade immer gerne Reden gehalten. Würden Sie für Ihre Anliegen in die Politik gehen?

Dr. Motte: Ich bleibe unabhängig. Wenn, dann würde ich die Acid-Partei gründen.

Gratis-Drogen für alle?

Dr. Motte: Nein, aber man kann darüber diskutieren, was die Ziele wären.

DJs sind mittlerweile Popstars, die DJ Booths werden immer massiver und erinnern, etwa bei David Guetta, an einen Thron.

Dr. Motte: So was brauche ich nicht, bei meinem Auftritt im Flex in Wien haben wir die Booth absichtlich vor die Bühne gestellt, damit ich nahe bei den Leuten bin. Techno ist nicht Entertainment. Wir machen gemeinsam unser Ding. Es geht ums Kreativsein, da­rum, etwas selbst machen. Das andere ist mehr wie Deutschland sucht die Supergurke, das ist Popmusik, da bin ich nicht dabei.

Obwohl Techno die Massen bewegt, sind weibliche DJs noch immer selten.

Dr. Motte: Es gibt genug Frauen, die ein Label haben, es gibt genug Frauen, die Musik machen. Ich habe bei meiner Geburtstagsfeier in Berlin extra eine Frau als Liveact engagiert. Frau Silberfischer hat den Abend eröffnet.

Sie sind jetzt 56 Jahre. Haben Sie schon mal daran gedacht, sich vom DJ-Pult zurückzuziehen?

Dr. Motte: Nein, die Rolling Stones haben gesagt, sie nehmen es mit ins Grab. Auf meinem T-Shirt steht „Techno changed my life".

Das Gespräch führte Silvana Resch