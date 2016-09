Innsbruck – Die wunderbar aus Leder genähten, mit Gold-und Silberfäden kunstvoll bestickten Häubchen dürften die Falken, mit denen der Ambraser Schlossherr Erzherzog Ferdinand II. ehemals jagen gegangen ist, nicht getragen haben. Zu gut sind sie erhalten, genauso wie die dazupassenden Federspiele, mit denen die Jäger ihre Falken zurückgelockt haben. Dass die zwei Falkenhäubchen und die aus Seide genähten „Federspiele“ im Besitz Ferdinands waren und wahrscheinlich in dessen Kunst- und Wunderkammer aufbewahrt waren, ist allerdings belegt. Um nun für ein paar Wochen aus der Wiener Hofjagd- und Rüstkammer hierher zurückzukehren. Szenen der ehemals in höfischen Kreisen überaus beliebten Falkenjagd zeigt das „Ambraser Hofjagdspiel“, das in der Ausstellung „Spiel“ im Ambraser Hochschloss noch bis 2. Oktober zu sehen ist. (schlo)