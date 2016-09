San Sebastian – Mit der Europapremiere von Emmanuelle Bercots „La fille de Brest/150 Milligrams“ startet am Freitag das 64. Internationale Filmfestival von San Sebastian. Insgesamt 17 Filme werden in der nordspanischen Küstenstadt bis 25. September um die „Goldene Muschel“ buhlen.

Mit besonderer Spannung wird dabei das Regiedebüt von Ewan McGregor erwartet. Der schottische Darsteller aus Kultfilmen wie „Trainspotting“ oder „Star Wars“ tritt mit „American Pastoral“ im offiziellen Wettbewerb an, in dem außer Konkurrenz auch Oliver Stones „Snowden“ läuft. Neben McGregor und Oliver Stone werden auch die Hollywood-Stars Ethan Hawke und Sigourney Weaver mit besonderem Interesse erwartet. Sie werden mit dem Donostia-Ehrenpreis für ihre Filmkarriere ausgezeichnet. Hawke stellt zudem das Remake des Western-Klassikers „Die glorreichen Sieben“ vor. „Alien“-Darstellerin Weaver ist in Juan Antonio Bayonas neuem Fantasy-Film „A Monster Calls“ im offiziellen Wettbewerb außer Konkurrenz zu sehen.

Ihren Preis sicher hat auch Maren Ade, die auf der Eröffnungsgala für ihre deutsch-österreichische Produktion „Toni Erdmann“ den begehrten internationalen Fipresci-Filmkritikerpreis als „Film des Jahres“ entgegennehmen wird und in der Sparte „Perlen“ auch noch den Publikumspreis gewinnen kann. Ansonsten gibt es in diesem Jahr keine österreichischen Filme im offiziellen Wettbewerb. Dafür sind mit Hubert Saupers Doku „Darwin’s Nightmare“ und Mahamat-Saleh Harouns „Daratt“ aber gleich zwei österreichische Koproduktionen in der Retrospektive „The Act of Killing“ vertreten. (APA)