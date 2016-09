Von Peter Angerer

Innsbruck – Einen Tag vor dem US-Kinostart von Oliver Stones „Snowden“ veröffentlichte der Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses die Erkenntnisse seiner Ermittlungen gegen den NSA-Mitarbeiter Edward Snowden, um den Film ins Zwielicht und die Besichtigung in die Nähe eines unamerikanischen, wenn nicht gar unpatriotischen Aktes zu rücken. Der Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat das Urteil längst gefällt, er fordert die Todesstrafe. Snowden sei demnach kein Whistleblower, sondern nur „ein verärgerter Angestellter gewesen, der häufig mit seinen Vorgesetzten in Streit geraten war“ und „sein Land vorsätzlich verraten hatte“. Außerdem habe er seine Vorgesetzten nie über seine Bedenken zu den Abhörpraktiken der NSA informiert. Worüber war gestritten worden?

Die Veröffentlichung des Charakterprofils von Snowden verfehlte dann auch nicht die gewünschte Wirkung, „Snowden“ wurde vergangene Woche in den US-Kinos zum kommerziellen Desaster. Das ist umso bemerkenswerter, als Filme von Oliver Stone allein wegen der Schauwerte und mitwirkenden Stars selbst bei seinen schwächeren Filmen auf größeres Interesse stoßen. Vielleicht ist es die Furcht, sich als Kinogeher im Spiegel als Marionette in einer Nation zu erkennen, die von zynischen Patrioten und Spekulanten regiert wird.

Die in Berlin lebende Dokumentarfilmerin Laura Poitras traf Snowden im Jänner 2013 nach dessen Flucht aus Hawaii in Hongkong und drehte mit ihm in einem Hotelzimmer den Film „Citizenfour”, der 2015 als bester Dokumentarfilm mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. In diesem Film war zu sehen, wie der Whistleblower mit der Unterstützung zweier Reporter des britischen Guardian innerhalb von drei Tagen mit der Veröffentlichung seiner gesammelten Daten über die Überwachungstechniken und Praktiken der NSA den Blick auf die dunkle Welt der Geheimdienste veränderte.

Dieses konspirative Treffen in Hongkong verwendet Oliver Stone als Rahmenhandlung. Während Laura Poitras (Melissa Leo), Glenn Greenwald (Zachary Quinto) und Ewan MacAskill (Tom Wilkinson) mit ihren Redaktionen und Anwälten über die Grenzen und Möglichkeiten ihrer investigativen Arbeit verhandeln, erinnert sich Edward Snowden (Joseph Gordon-Levitt) an die entscheidenden Stationen seines Lebens.

Nach seiner wegen physischer Mängel notwendigen Entlassung aus der Armee wird der fanatische Patriot von Corbin O’Brian (Rhys Ifans) als idealer CIA-Agent erkannt. Er besteht den Lügendetektortest, kann glaubhaft 9/11 als den schlimmsten Tag seines Lebens benennen, sogar seine Beziehung zu Lindsay Mills (Shailene Woodley) droht an deren liberaler Haltung zu Bush und Krieg zu scheitern. Er schreibt und hackt Programme für den Geheimdienst, er kann jedes Handy aufspüren, wird aber bald Zeuge, wie seine Programme zu Tötungsinstrumenten werden. Es geht auch nicht mehr allein um nationale Sicherheit, sondern um hegemoniale, wirtschaftliche Interessen. Langsam zeigen sich auch beunruhigende Ausschläge auf dem Schirm des Lügendetektors, die ein Nachlassen des patriotischen Eifers belegen. Snowden wechselt vom aggressiven Geheimdienst zur Agentur für Sicherheit, schreibt neue Programme, die sich bald gegen den Erfinder wenden. Snowden ist in der von ihm mitgeschriebenen, perfekten Welt von Orwells „1984“ angekommen. Nicolas Cage spielt in einem seiner seltenen großen Auftritte der letzten Jahre in „Snowden“ eine Art CIA-Hüter der Kryptographie, der 2013 mit einer Flasche Bier den ersten CNN-Bericht über die Enthüllungen des Whistleblowers verfolgt und mit „Er hat es getan!“ zu jubeln beginnt. Mit diesem Optimismus bezüglich der Folgen der Enthüllungen steht er ziemlich allein.