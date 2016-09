Der Protagonist Ihres Romans „Das Irrenhaus“ versucht sich in „prinzipiellem Nichtstun“. Verhandeln Sie damit Ihre eigene Situation als Verleger außer Dienst?

Michael Krüger: Es zählt zum Schönsten in der Literatur, dass man sich ausprobieren kann, während man in der Welt drumherum funktionieren muss. Als Verleger musste ich doppelt und dreifach funktionieren. Die Sehnsucht nach der Leere, die sich mit Neuem füllen lässt, ist mir also nicht fremd. Das mag für den Roman eine gewisse Rolle gespielt haben. Auch weil es im Leben leichter gesagt als getan ist.

Das heißt, Sie müssen weiterhin funktionieren?

Krüger: Ich arbeite mehr als vorher.

Schreiben ist auch Arbeit.

Krüger: Ich habe immer geschrieben. Jeden Morgen von sechs bis halb acht saß ich am Schreibtisch. Wenn etwas kam, gut. Wenn nichts kam, auch gut. Ich saß diese eineinhalb Stunden ab, egal ob verkatert oder anderweitig leer – und versuchte mich auszudrücken.

Es verlangt Disziplin, um ins Schreiben zu kommen.

Krüger: Das ist das Wichtigste überhaupt. Schreiben heißt sitzen. Wer nicht sitzen kann, kann auch nicht schreiben. Man muss warten können. Die Worte lassen sich nicht zwingen. Vielmehr heißt es warten und auf ihre Gnade hoffen. Die Worte müssen sich einem anbieten, dafür muss man die Basis legen.

Auch der nicht immer zuverlässige Erzähler im „Irrenhaus“ wird zum Autor.

Krüger: Das ist doch eine der großen Fragen: Warum schreibt man? Woher kommt das? Weder die Sprachphilosophie noch die Neurologie konnte das bislang zufriedenstellend klären. Jemand schreibt, ein anderer liest, lässt sich vom Text in eine Dimension führen, die es vorher gar nicht gab. Eine geheimnisvolle Verbindung, die fruchtbar wird: Man liest sich fest in einer Welt – und verlässt sie, so man sie überhaupt wieder verlässt, verändert.

Bei der Hanser-Verlagsgruppe waren Sie nicht nur der Chef, sondern arbeiteten auch als Lektor. Das heißt, Sie betreuten Autoren und Texte intensiv auf dem Weg zum fertigen Buch. Wie geht es dem Autor Michael Krüger mit seiner Lektorin?

Krüger: Ich bestehe auf strenges Lektorat. Autoren brauchen das. Man sieht manche Dinge nicht mehr, die dem Leser sofort auffallen. Wie in der Musik: Da ist ein Dirigent überzeugt, dass die Aufführung perfekt war – und liest tagsdarauf in der Zeitung, dass das Horn übertönt wurde. Ein guter Lektor sagt mir ohne Filter, wenn mein Horn zu leise ist. Als erste Leserin ist meine Lektorin unverzichtbar.

Autoren erwartet nach Erscheinen des Buches Lob oder Tadel, Lektoren arbeiten im Geheimen.

Krüger: Ich bin dafür, dass sie genannt werden. Manches Meisterwerk gäbe es ohne guten Lektor nicht. Allerdings, auch ein Kitschroman will lektoriert werden – und da ist es vielleicht besser, wenn man als Lektor nicht genannt wird.

Als Sie Hanser, den sie zum wichtigsten deutschsprachigen Literaturverlag machten, Ende 2013 verließen, verabschiedete Sie das Feuilleton als „Letzten Ihrer Art“.

Krüger: Ich hatte das große Glück, einer der Letzten zu sein, der in einem unabhängigen, das heißt konzernunabhängigen Verlag arbeiten durfte. Ich beobachte derzeit, dass sich viele der so genannten kleineren Verlage literarisch profilieren – und etwas wagen. Ich hoffe, dass der Buchhandel diese Entwicklung mitträgt – und ihnen dieselbe Aufmerksamkeit schenkt wie den Großverlagen. Wenn ich einmal im Halbjahr die Kisten mit dem Hochglanz-Programm der Bertelsmann-Verlage auspacke, packt mich der Ekel: Tausende Bücher, aber eine einzige ästhetische Katastrophe, ein Offenbarungseid der Literatur. Da sind mir die kleinen, eigenwilligeren Verlage lieber: Da lässt sich etwas entdecken. Da fühle ich mich zu Hause.

Wenn es um die Digitalisierung der Buchwelt geht, gaben Sie jahrelang den wortmächtigen Kritiker. Hat sich Ihre Haltung dazu geändert?

Krüger: Ich bin kein Kohlhaas – und auch kein geifernder Prophet. Ich weiß, dass sich die Dinge verändern. Nur: Ich habe noch nie einen wirklichen Ersatz zum Buch in der Hand gehabt. Es gibt Möglichkeiten, Texte auf anderem Weg zu lesen, aber die ersetzen das Buch nicht. Im Moment lese ich ein Buch über die deutsche Sprachinsel Lusern im Trentino. Geschrieben 1905 von einem Innsbrucker Professor. Wunderbar gedruckt, enthält es auf gut 500 Seiten ein ganzes Lexikon deutscher Sprachformeln. Die Vorstellung, das am Schirm lesen zu müssen, wäre furchtbar.

Umberto Eco, dessen Werke Sie lange verlegt haben, nannte das Buch eine „perfekte Erfindung“.

Krüger: Und er hatte damit, wie so oft, Recht. Es gab nie einen Grund, die Form des Buches zu verändern. Seit es Bücher gibt, gibt es die Kritik, dass es zu viele Bücher gäbe. Einer der vehementesten Kritiker war Petrarca – heute bin ich ein solcher Kritiker. Aber das ändert nichts daran, dass das Buch die Höhen und Tiefen des zivilisatorischen Prozesses treu begleitet hat. Und sich dabei vielfach als demokratischer erwiesen hat als der Prozess selbst.

Das Gespräch führte Joachim Leitner